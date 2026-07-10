10 July AP News Today Live Updates : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో నేడు మంత్రివర్గ సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 8:45 AM IST
10 July AP News Today Live Updates : నేడు సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం కానున్నారు. 19వ ఎస్ఐపీబీ, సీఆర్డీఏ అథారిటీ నిర్ణయాలకు ఆమోదం మంత్రివర్గం తెలపనుంది.
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సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో నేడు మంత్రివర్గ సమావేశం
నేడు సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం కానుంది. 19వ ఎస్ఐపీబీ, సీఆర్డీఏ అథారిటీ నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. రూ.9 వేల కోట్ల పెట్టుబడుల ద్వారా 10 వేలకు పైగా ఉద్యోగ అవకాశాల ప్రాజెక్టులు, పర్యాటకం, ఆతిథ్యం రంగాల్లో పెట్టుబడులకు భూ కేటాయింపులకు చర్చించి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. అమరావతి కోసం రెండో విడత భూసమీకరణ చేస్తున్న ఏడు గ్రామాల రైతులకు రుణమాఫీ ప్రతిపాదనకు ఆమోదించనున్నారు.
నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం కానుంది. 11 భారీ ప్రాజెక్టుల భూకేటాయింపులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశముంది. ఎస్ఐపీబీ, సీఆర్డీఏ నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది.
ఇద్దరు మహిళల భూ సమస్యల పరిష్కారానికి సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు
తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండపేట, కడప జిల్లా రామరాజుపల్లెకు చెందిన ఇద్దరు మహిళల భూ సమస్యల పరిష్కారానికి సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భూ వివాదాల పరిష్కారానికి బనగానపల్లె సభలో సీఎంకు ఇద్దరు మహిళల విజ్ఞప్తి చేసుకున్నారు. కడప జిల్లాకు చెందిన రామలక్ష్మమ్మ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన సాయి దీప్తి భూ సమస్యల పరిష్కారానికి సభా వేదిక నుంచి సీఎం హామీనిచ్చారు. కలెక్టర్లతో మాట్లాడి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎంవోకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తూర్పు గోదావరి, కడప కలెక్టర్ల దృష్టికి మహిళల భూ సమస్యలను సీఎంవో అధికారులు తీసుకెళ్లారు. ఈ మేరకు కలెక్టరేట్కు రావాలని ఇద్దరు మహిళలకు పిలుపునిచ్చారు.
విజయవాడ జీజీహెచ్ డిప్యూటీ సీఎంఆర్వో మాతృశాఖకు సరెండర్
విజయవాడ జీజీహెచ్ ఆసుపత్రిలో మృతదేహం తరలింపునకు అంబులెన్స్ సమకూర్చటంలో డిప్యూటీ సీఎంఆర్వో మంగాదేవి విఫలమయ్యారు. ఈ ఘటనపై ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తారు. మంత్రి ఆదేశాల మేరకు డీఎంఈ డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్ చర్యలు తీసుకున్నారు. సర్వీస్ ప్రొవైడర్కు కూడా షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు.
నేడు విశాఖలో రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పర్యటన
నేడు విశాఖలో రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు అధికారులు, సెయిలర్లతో సమావేశం కానున్నారు. రేపు నేవల్ డాక్యార్డులో మహేంద్రగిరి కమిషనింగ్ వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకల్లో రాజ్నాథ్ సింగ్ పాల్గొననున్నారు. అనంతరం కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విశాఖ నుంచి దిల్లీ వెళనున్నారు.