10-08-2026 Telangana News Today Live Updates : స్కూల్ బస్సును వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన లారీ
Published : August 10, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 11:53 AM IST
10-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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స్కూల్ బస్సును వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన లారీ
మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్- అడ్డాకుల మధ్య రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఖాళీగా వెళ్తున్న స్కూల్ బస్సును వెనుక నుంచి లారీ ఢీకొట్టింది. స్కూల్ బస్సు అదుపుతప్పి ముందున్న ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొట్టి, రోడ్డుపక్కన చెట్లలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తున్న అబ్దుల్లా అనే వ్యక్తి మృతి చెందారు.
మెడికో ప్రియాంక మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం పూర్తి
మెడికో ప్రియాంక మృతదేహానికి గాంధీ ఆస్పత్రిలో పోస్టుమార్టం పూర్తయింది. ప్రియాంక మృతదేహాన్ని స్వగ్రామం గద్వాల జిల్లా ఐజ మండలం ఎక్లాస్పూర్కు తరలించనున్నారు. ప్రియాంక తండ్రిని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ పరామర్శించారు. ప్రియాంక స్వగ్రామానికి ఏపీ మంత్రి టీజీ భరత్, రాజమండ్రి టీడీపీ అధ్యక్షుడు వెంకట రమణాచౌదరి వెళ్లనున్నారు. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రూ.20 లక్షల చెక్ను ప్రియాంక తండ్రికి ఆ రాష్ట్ర మంత్రి భరత్ అందజేయనున్నారు.
పరీక్షలు రద్దు - పోలీసులు, నిరసనకారులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, తోపులాట
ఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలో ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ, ఝార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ నివాసం ముట్టడికి బీజేపీ నేతలు యత్నించారు. ధర్నా చేస్తున్న బీజేపీ నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు, నిరసనకారులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం, తోపులాట చోటుచేసుకుంది. నిన్న మూడు పరీక్షలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మూడు పరీక్షల నిర్వహణపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.
పార్లమెంటు ఉభయసభలు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వాయిదా
పార్లమెంటు ఉభయసభలు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వాయిదా పడ్డాయి. సభ ప్రారంభంకాగానే విపక్ష ఎంపీల నినాదాల మధ్య స్పీకర్ సభను వాయిదా వేశారు.
పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి విగ్రహం ఏర్పాటుకు బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నం - అనుమతి లేదంటూ గద్దెను కూల్చిన అధికారులు
వరంగల్ నర్సంపేటలో ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, వినోద్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో బీఆర్ఎస్ ఆందోళన చేపట్టింది. ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ ఎదురుగా పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి విగ్రహం ఏర్పాటుకు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇందుకోసం గద్దె నిర్మాణం చేపట్టారు. అనుమతి లేకుండా విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటూ గద్దెను అధికారులు కూల్చివేయించారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
విపక్ష ఎంపీల సమావేశం - పార్లమెంటులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చ
దిల్లీలో రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నేత ఖర్గే ఛాంబర్లో విపక్ష ఎంపీల సమావేశం అయ్యారు. పార్లమెంటులో ఇవాళ అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చిస్తున్నారు.
సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో ప్రియాంక మృతదేహం
సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రి మార్చురీలో ప్రియాంక మృతదేహాన్ని భద్రపరచారు. కాసేపట్లో కిమ్స్ ఆస్పత్రి నుంచి గాంధీ మార్చురీకి తరలించనున్నారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం ప్రియాంక మృతదేహాన్ని గద్వాల జిల్లా ఐజ మండలం ఏక్లాస్పూర్కు తరలించనున్నారు.
సౌదీ అరేబియా-హూతీ తిరుగుబాటుదారుల మధ్య ఘర్షణలు
సౌదీ అరేబియా-హూతీ తిరుగుబాటుదారుల మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగాయి. సౌదీలోని జజాన్ నగరంలోని అరామ్కో చమురు కేంద్రంపై హూతీల దాడులు చేశారు. తమ గగనతలంలోకి సౌదీ డ్రోన్లు చొరబడినందుకే ప్రతీకార దాడులు చేస్తున్నమని హూతీలు వెల్లడించారు. యెమెన్లోని మోఖా పోర్టుపై హూతీ రెబెల్స్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేశారు. హూతీ రెబెల్స్ దాడితో మోఖా పోర్టులోని భవనాలు, ఆహార నిల్వలు ధ్వంసం చేశారు. హూతీల దాడుల్లో నలుగురు సైనికులు, ముగ్గురు పౌరులు మృతిచెందారు. 15 మందికి గాయాలపాలయ్యారు.
ఇరాన్ యుద్ధం నుంచి గౌరవంగా తప్పుకునేందుకు ట్రంప్ ఎగ్జిట్ ప్లాన్
ఇరాన్ యుద్ధం నుంచి గౌరవంగా తప్పుకునేందుకు ట్రంప్ ఎగ్జిట్ ప్లాన్ వేశారు. అణుఒప్పందం లేకున్నా హర్మూజ్ను తెరిస్తే చాలనుకుంటున్నారు. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల వేళ రాజకీయ నష్టం జరగకుండా ట్రంప్ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. యుద్ధాన్ని శాశ్వతంగా ముగించి నౌకా దిగ్బంధం ఎత్తివేయాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. అమెరికా సైన్యాన్ని గల్ఫ్ నుంచి ఉపసంహరించుకోవాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఉద్రిక్తతలు తగ్గించుకోవాలని ఇజ్రాయెల్పై అమెరికా ఒత్తిడి చేస్తోంది.
ఇవాళ ఝార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ముట్టడికి విద్యార్థుల పిలుపు
ఇవాళ ఝార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ముట్టడికి విద్యార్థుల పిలుపునిచ్చారు. విద్యార్థుల ఆందోళన దృష్ట్యా రాంచీలో భారీ భద్రత, నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. ఝార్ఖండ్లో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి గృహ నిర్బంధం చేశారు. రాంచీకి వస్తున్న విద్యార్థులను పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారు.
హైదరాబాద్: నార్సింగిలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఆర్మీ జవాను మృతి
హైదరాబాద్ నార్సింగిలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఆర్మీ జవాను మృతి చెందారు. పాదచారులపైకి కారు దూసుకెళ్లిన ఘటనలో జవాను మృతి చెందగా, నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. కారులో ఉన్న వ్యక్తులు మద్యం మత్తులో వేగంగా నడిపినట్లు సమాచారం.
వరణుడి కరుణ కోసం నాగార్జునసాగర్లో ప్రభుత్వం మహాయాగం
వరణుడి కరుణ కోసం నాగార్జునసాగర్లో ప్రభుత్వం మహాయాగం నిర్వహించనుంది. సాగర్ తీరాన విజయవిహార్ వేదికగా ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో వరుణ యాగం నిర్వహించనుంది. ఉదయం 4 గం.కు మంత్రి ఉత్తమ్ దంపతులు యాగాన్ని ప్రారంభించారు. మధ్యాహ్నం 3.20 గం.కు మహా వైదిక క్రతువు పూర్తికానుంది. 11 హోమగుండాలతో 108 మంది రుత్వికులతో వరుణ యాగం నిర్వహించనున్నారు. మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నేతృత్వంలో వరుణ యాగం నిర్వహించనున్నారు.
ఈ యాగంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి మధ్యాహ్నం పాల్గొననున్నారు. మ.3 గం.కు మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. యాగక్రతువులు పూర్తయ్యాక సా.4 గం.కు తిరిగి హైదరాబాద్ వెళ్లనున్నారు. రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని కాంక్షిస్తూ ప్రభుత్వం వరుణ యాగం నిర్వహిస్తోంది.
రాష్ట్రంలో నేటితో ముగియనున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో కీలక దశ
రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో కీలక దశ నేటితో ముగియనుంది. రాష్ట్రంలో ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు తిరిగి ఇచ్చేందుకు నేడే చివరిరోజు కాగా రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ 20 శాతానికి పైగా ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు నమోదుకాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటర్లు ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను బీఎల్వోలకు ఇవ్వాలని ఈసీ సూచించారు. ఓటర్లు ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను ఎన్నికల కమిషన్ డిజిటలైజేషన్ చేస్తోంది. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చిన ఓటర్ల పేర్లే ఈనెల 17న ముసాయిదా జాబితాలో వెల్లడించనున్నారు. ఈనెల 17 నుంచి సెప్టెంబరు 16 వరకు అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల స్వీకరించనున్నారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల్లో 2002 ఎస్ఐఆర్ వివరాలు లేకుంటే నోటీసులిచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 17 నుంచి అక్టోబరు 15 వరకు నోటీసులు, క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల పరిష్కార ప్రక్రియ చేయనున్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ అక్టోబరు 19న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రకటించనుంది.
నేడు శ్రీశైలం ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రం నాలుగో యూనిట్లో ట్రయల్ రన్
నేడు శ్రీశైలం ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రం నాలుగో యూనిట్లో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించనున్నారు. విజయవంతమైతే గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఆరేళ్ల తర్వాత ఎడమగట్టు నాలుగో యూనిట్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తికానుంది. 2020 ఆగస్టులో బ్యాటరీలు మారుస్తుంటే షార్ట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరిగింది. ప్రభుత్వం నాలుగో యూనిట్లో మరమ్మతులు చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురానుంది.
నేడు నల్గొండ జిల్లా నాగార్జునసాగర్లో వరుణయాగం
నేడు నల్గొండ జిల్లా నాగార్జునసాగర్లో వరుణయాగం నిర్వహించనున్నారు. సాగర్ విజయ్ విహార్ టూరిజం గెస్ట్హౌస్ ప్రాంగణంలో యాగం జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3 గం.కు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పూర్ణాహుతిలో పాల్గొననున్నారు. 108 మంది రుత్వికులు, 11 హోమగుండాలతో వరుణ యాగం నిర్వహించనున్నారు. కృష్ణా, గోదావరి పరివాహకంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని యాగం చేయనున్నారు.