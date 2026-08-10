ETV Bharat / state

10th August 2026 AP News Today Live Updates: ఏపీ-కర్ణాటక సరిహద్దులో హెచ్‌ఎల్‌సీ కాల్వకు నీటిని విడుదల చేసిన అధికారులు

10th August 2026 AP News Today Live Updates
10th August 2026 AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 7:02 AM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 10:24 AM IST

Choose ETV Bharat

10th August 2026 AP News Today Live Updates: నేడు ఏలూరు జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - కలిదిండిలో మీ భూమి-మీ హక్కు కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం కలిదిండిలో రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు అందజేయనున్న సీఎం - అనంతరం ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

LIVE FEED

10:22 AM, 10 Aug 2026 (IST)

ఏపీ-కర్ణాటక సరిహద్దులో హెచ్‌ఎల్‌సీ కాల్వకు నీటిని విడుదల చేసిన అధికారులు

ఏపీ-కర్ణాటక సరిహద్దులో హెచ్‌ఎల్‌సీ కాల్వకు అధికారులు నీటిని విడుదల చేశారు. అనంతపురం జిల్లా సరిహద్దు వద్ద హెచ్‌ఎల్‌సీ కాల్వకు 500 క్యూసెక్కులు విడుదల చేశారు. హెచ్‌ఎల్‌సీ ద్వారా తుంగభద్ర నీటిని పీఏబీఆర్ జలాశయానికి అధికారులు మళ్లించనున్నారు. మరో రెండు రోజుల్లో పీఏబీఆర్ జలాశయానికి హెచ్‌ఎల్‌సీ తుంగభద్ర నీరు చేరనుంది. తాగునీటి అవసరాలకు తొలి ప్రాధాన్యతగా పీఏబీఆర్‌లో నీటి నిల్వకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

10:21 AM, 10 Aug 2026 (IST)

రోడ్డుప్రమాదంలో ఐపీఎస్ అధికారిణి షరీన్ బేగం కుమార్తె మృతిపై సీఎం విచారం

రోడ్డుప్రమాదంలో ఐపీఎస్ అధికారిణి షరీన్ బేగం కుమార్తె మృతిపై సీఎం చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు. షరీన్ బేగం కుమార్తె అసిఫా మృతిచెందడం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్నారు. 'అసిఫా కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నా. చిన్న వయస్సులోనే ప్రమాదం బారినపడి దూరమవడం బాధాకరం. ఆసిఫా ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నా.' అని ఎక్స్ వేదికగా సీఎం స్పందించారు.

9:26 AM, 10 Aug 2026 (IST)

సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో ప్రియాంక మృతదేహం

సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో ప్రియాంక మృతదేహం ఉంది. మార్చురీలో ప్రియాంక మృతదేహాన్ని కిమ్స్ వైద్యులు భద్రపరిచారు. కాసేపట్లో కిమ్స్ ఆస్పత్రి నుంచి గాంధీ మార్చురీకి పోలీసులు తరలించనున్నారు. ఇప్పటికే శవపంచనామ ప్రక్రియను రాజమహేంద్రవరం పోలీసులు పూర్తి చేశారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం ప్రియాంక మృతదేహం స్వగ్రామానికి తరలిస్తారు. గద్వాల జిల్లా ఐజ మండలం ఏక్లాస్‌పూర్‌కు తరలించనున్న కుటుంబ సభ్యులు.

8:58 AM, 10 Aug 2026 (IST)

తాడిపత్రిలో టీడీపీ, వైసీపీ నాయకుల కార్యక్రమాలకు పోలీసుల ఆంక్షలు

తాడిపత్రిలో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల కార్యక్రమాలకు పోలీసుల ఆంక్షలు విధించారు. డీఎస్సీ నిర్వహణలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ర్యాలీకి వైఎస్సార్సీపీ పిలుపునిచ్చింది. ర్యాలీకి మాజీమంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డిని కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆహ్వానించారు. మరోవైపు ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమానికి మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్‌రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. వైసీపీ, టీడీపీ పోటాపోటీగా కార్యక్రమాల నిర్వహణకు సిద్ధం అయ్యాయి. దీంతో రెండు పార్టీల కార్యక్రమాలపై ఆంక్షలు విధిస్తూ పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కార్యక్రమాల నిర్వహణకు అనుమతి లేదని కార్యకర్తలు రాకుండా పోలీసుల హెచ్చరికలు చేశారు.

7:45 AM, 10 Aug 2026 (IST)

శ్రీశైలం: నేడు మల్లికార్జున స్వామికి సహస్ర ఘటాభిషేకం

శ్రీశైలంలో నేడు మల్లికార్జున స్వామికి సహస్ర ఘటాభిషేకం చేపట్టానున్నారు. తెల్లవారుజామున 5 నుంచి వేద పండితుల పారాయణాలు చేస్తారు. ఉదయం ప్రధాన ఘటములతో ఆలయ ప్రదక్షిణ ఉంటుంది. అలాగే మల్లికార్జున స్వామికి సహస్ర ఘటాభిషేకం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు సహస్ర ఘటాభిషేకం క్రతువు చేస్తారు. రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని మల్లన్నకు సహస్ర ఘటాభిషేకం చేస్తారు.

7:43 AM, 10 Aug 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు పడుతోంది. సర్వదర్శనానికి కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లో భక్తులు వేచిఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 87,179 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అలాగే నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.59 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 34,256 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:48 AM, 10 Aug 2026 (IST)

విజయవాడ: స్క్రబ్బర్స్ మార్కెటింగ్ మోసం కేసుపై దర్యాప్తుకు సిట్ ఏర్పా

విజయవాడలోని స్క్రబ్బర్స్ మార్కెటింగ్ మోసం కేసుపై దర్యాప్తునకు సిట్ ఏర్పాటు అయ్యింది. విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర్ బాబు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. క్రైమ్‌ డీసీపీ తిరుమలేశ్వరరెడ్డి నేతృత్వంలో సిట్ దర్యాప్తు చేయనుంది.సిట్ సభ్యులుగా టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఏడీసీపీ లతాకుమారి, ఎస్‌బీ ఏసీపీ భానుప్రకాశ్‌రెడ్డిలు ఉంటారు. పలు జిల్లాల పరిధిలో ఎక్కువమంది బాధితులు ఉండడంతో సిట్‌ ఏర్పాటు చేశారు. స్క్రబ్బర్స్ మార్కెటింగ్ పేరుతో వేలాది మంది నుంచి రూ. కోట్లు వసూళ్లు చేశారు. భారీగా వసూళ్లు చేసి మాషా అల్లా ఎంటర్ ప్రైజెస్ సంస్థ బోర్డు తిప్పేసింది.

6:47 AM, 10 Aug 2026 (IST)

నేడు ఏలూరు జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు ఏలూరు జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. కలిదిండిలో మీ భూమి-మీ హక్కు కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. కలిదిండిలో రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు అందజేయనున్నారు. అనంతరం ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు. మధ్యాహ్నం కైకలూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం శ్రేణులతో చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహిస్తారు.

6:45 AM, 10 Aug 2026 (IST)

నేడు శ్రీశైలం ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రం నాలుగో యూనిట్‌లో ట్రయల్ రన్

నేడు శ్రీశైలం ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రం నాలుగో యూనిట్‌లో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించనున్నారు. విజయవంతమైతే అధికారులు గ్రిడ్‌కు అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఆరేళ్ల తర్వాత ఎడమగట్టు నాలుగో యూనిట్‌లో విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. 2020 ఆగస్టులో బ్యాటరీలు మారుస్తుంటే షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో ప్రమాదం జరిగింది. నాలుగో యూనిట్‌లో మరమ్మతులు చేసి వినియోగంలోకి ప్రభుత్వం తెస్తుంది.

Last Updated : August 10, 2026 at 10:24 AM IST

TAGGED:

TELUGU BREAKING NEWS
AP LATEST NEWS
AP LIVE NEWS UPDATES
10TH AUGUST LIVE UPDATES
AP TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.