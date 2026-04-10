10-04-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి (CM Revanth Reddy) దిల్లీ బయలుదేరనున్నారు. దిల్లీలో జరగనున్న సీడబ్ల్యూసీ (CWC Meeting) సమావేశంలో సీఎం పాల్గొననున్నారు.
నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు
నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు, బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులతో కలిసి దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీతో రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలతో సమావేశంకానున్నారు. (BJP state President Ramachandra Rao)
నేడు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం
నేడు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ను బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం కలవనున్నారు. నాదర్ గుల్, కోహెడ మార్కెట్ భూముల వ్యవహారంలో కలెక్టర్కు బీఆర్ఎస్ బృందం వినతిపత్రం ఇవ్వనున్నారు.