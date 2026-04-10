10th April 2026 Today AP Live News Updates: నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:57 AM IST

Updated : April 10, 2026 at 9:19 AM IST

10th April 2026 Today AP Live News Updates : నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం - పబ్లిక్‌ ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ ఆర్డర్‌ గెజిట్‌ ప్రతిపాదనపై మంత్రివర్గంలో చర్చ - 26 జిల్లాలకు సంబంధించి కేంద్రం జారీచేసిన 'ఏపీ పబ్లిక్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ ఆర్డర్‌-2025' - ప్రతిపాదన ప్రకారం అమలులోకి రానున్న 26 జిల్లాలు, ఆరు జోన్లు, రెండు మల్టీ జోన్లు

8:41 AM, 10 Apr 2026 (IST)

ప్రైవేటు పాఠశాలలకు చెందిన మూడు వ్యాన్లు దగ్ధం

కడప జిల్లా కమలాపురం మండలం కోగటం గ్రామంలో 3 వ్యాన్లు దగ్ధమయ్యాయి. అర్ధరాత్రి మంటలు చెలరేగి మూడు ప్రైవేటు పాఠశాలలకు చెందిన వ్యాన్లు దగ్ధమయ్యాయి. ఈ అగ్నిప్రమాదం ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

8:40 AM, 10 Apr 2026 (IST)

కాకినాడ జిల్లాలో పాముకాటుతో బాలిక మృతి

కాకినాడ జిల్లా యు.కొత్తపల్లి మండలం కోనపాపపేట గ్రామంలో నిద్రిస్తున్న 14 ఏళ్ల బాలిక పాముకాటుకు గురి మృతి చెందింది. గ్రామంలో జగనన్న కాలనీకి చెందిన చొక్కా దీపిక గురువారం రాత్రి తన పనులు ముగించుకుని మంచంపై పడుకుంది. తెల్లవారుజాము మూడు గంటల సమయంలో విషసర్పం మంచం కిందకి దూరి నిద్రిస్తున్న దీపిక నిద్రలో ఉన్న దీపికను కాటు వేసింది. బాలిక ఒక్కసారిగా కేకలు వేయడంతో మేల్కొన్న కుటుంబ సభ్యులు మంచం కింద సర్పం ఉండడం గుర్తించి హతమార్చారు. బాలికను పిఠాపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. దీపిక స్థానిక జడ్పీ పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతుంది.

8:39 AM, 10 Apr 2026 (IST)

మహానాడు స్థల పరిశీలన

టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో పార్టీ ప్రతినిధుల బృందం మహానాడు నిర్వహించే స్థలాలను పరిశీలించనుంది. భోగాపురం, పూసపాటిరేగ మండలాల పరిధిలో 4 ప్రదేశాలు ప్రాథమికంగా ఎంపిక చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం మండల పరిధిలోనూ ఒక స్థలం ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. స్థల పరిశీలన తర్వాత మహానాడు ఎక్కడ నిర్వహించాలన్న అంశంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

7:47 AM, 10 Apr 2026 (IST)

ఇవాళ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం

నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం కానుంది. పబ్లిక్‌ ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ ఆర్డర్‌ గెజిట్‌ ప్రతిపాదనపై మంత్రివర్గంలో చర్చ జరగనుంది. 26 జిల్లాలకు సంబంధించి కేంద్రం 'ఏపీ పబ్లిక్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ ఆర్డర్‌-2025' జారీ చేసింది. ప్రతిపాదన ప్రకారం 26 జిల్లాలు, ఆరు జోన్లు, రెండు మల్టీ జోన్లు అమలులోకి రానున్నాయి. ఉద్యోగ నియామకాలు, బదిలీలకు ప్రామాణికంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మంత్రివర్గ ఆమోదం లభించి గెజిట్‌ విడుదలైతే 26 జిల్లాలు ప్రామాణికం కానున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం కొత్తగా మరో రెండు జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసినందున మరో ప్రతిపాదనపై గురించి కేబినెట్​లో చర్చ జరగనుంది. 28 జిల్లాలకు కొత్త గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ జారీ కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదన పంపనుంది. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్‌ నాటికి 28 జిల్లాల గెజిట్‌ వస్తే దాని ప్రకారమే నియామకాలు ఉండనున్నాయి. రూ.39 వేల కోట్ల విలువైన 31 ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలపనుంది. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో సంస్థల ఏర్పాటు భూకేటాయింపులకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. అమరావతికి చట్టబద్ధతపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్రపతికి కేబినెట్‌ ధన్యవాదాలు తెలపనుంది.

7:43 AM, 10 Apr 2026 (IST)

నేడు ఉత్తరాంధ్రలో వడగాలులు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలకు అవకాశం

నేడు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వడగాలులు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యేందుకు అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. 16 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశముందని తెలిపింది. నేడు మరో 19 మండలాల్లో వడగాలులు, ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా చేసింది. నేడు విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. అదేవిధంగా కోనసీమ, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.

7:41 AM, 10 Apr 2026 (IST)

వాగులో ప్రమాదవశాత్తు వ్యక్తి గల్లంతు

నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి మండలం కండలేరు వాగులో ప్రమాదవశాత్తు వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు. గల్లంతైన వ్యక్తి పెరమకొండ గ్రామానికి చెందిన వివేక్ (35)గా గుర్తించారు. గేదెలను వెతకడానికి వెళ్లి ప్రమాదానికి గురైనట్లు సమాచారం. గల్లంతైన వ్యక్తి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

