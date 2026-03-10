ETV Bharat / state

10th March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
10th March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 7:23 AM IST

Updated : March 10, 2026 at 8:03 AM IST

10th March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: రేపు దిల్లీలో 'వాట్సప్‌ సిటిజన్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ ఫోరం'- సదస్సులో పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​- డిజిటల్‌ గవర్నెన్స్‌, సిటిజన్‌ సర్వీసెస్‌లో సాంకేతిక వినియోగం, ప్రభుత్వంలో పారదర్శకత, జవాబుదారీకి సాంకేతికత వినియోగంపై సదస్సు

LIVE FEED

8:01 AM, 10 Mar 2026 (IST)

అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి వారిని తాకని సూర్య కిరణాలు

  • అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని ఇవాళ కూడా తాకని సూర్య కిరణాలు
  • ఏటా మార్చి 9, 10, అక్టోబర్ 1, 2 తేదీల్లో స్వామివారిని తాకుతున్న సూర్యకిరణాలు
  • ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం మార్పుల్లో సూర్యకిరణాలు తాకడం ఆనవాయితీ
  • శ్రీకాకుళం: మంచు ప్రభావంతో ఇవాళ కూడా తాకని సూర్యకిరణాలు
  • శ్రీకాకుళం: అక్టోబర్‌ 1, 2 తేదీల్లో సూర్యకిరణాలు తాకే అవకాశం

8:00 AM, 10 Mar 2026 (IST)

సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 22 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 72,526 మంది భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.41 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 26,664 మంది భక్తుల

6:46 AM, 10 Mar 2026 (IST)

దిల్లీ వెళ్లనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​

  • ఇవాళ రాత్రికి దిల్లీ వెళ్లనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​
  • రేపు దిల్లీలో 'వాట్సప్‌ సిటిజన్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ ఫోరం'
  • ఫోరం ప్రారంభోత్సవం, సదస్సులో పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​
  • డిజిటల్‌ గవర్నెన్స్‌, సిటిజన్‌ సర్వీసెస్‌లో సాంకేతిక వినియోగంపై సదస్సు
  • ప్రభుత్వంలో పారదర్శకత, జవాబుదారీకి సాంకేతికత వినియోగంపై సదస్సు
  • రేపు కార్యక్రమం ముగిశాక దిల్లీ నుంచి విశాఖ వెళ్లనున్న మంత్రి లోకేశ్​
Last Updated : March 10, 2026 at 8:03 AM IST

