10 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates:'వాట్సప్ సిటిజన్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరం' సదస్సు- నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
10th March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : March 10, 2026 at 8:03 AM IST
10th March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: రేపు దిల్లీలో 'వాట్సప్ సిటిజన్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరం'- సదస్సులో పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేశ్- డిజిటల్ గవర్నెన్స్, సిటిజన్ సర్వీసెస్లో సాంకేతిక వినియోగం, ప్రభుత్వంలో పారదర్శకత, జవాబుదారీకి సాంకేతికత వినియోగంపై సదస్సు
LIVE FEED
అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి వారిని తాకని సూర్య కిరణాలు
- అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని ఇవాళ కూడా తాకని సూర్య కిరణాలు
- ఏటా మార్చి 9, 10, అక్టోబర్ 1, 2 తేదీల్లో స్వామివారిని తాకుతున్న సూర్యకిరణాలు
- ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం మార్పుల్లో సూర్యకిరణాలు తాకడం ఆనవాయితీ
- శ్రీకాకుళం: మంచు ప్రభావంతో ఇవాళ కూడా తాకని సూర్యకిరణాలు
- శ్రీకాకుళం: అక్టోబర్ 1, 2 తేదీల్లో సూర్యకిరణాలు తాకే అవకాశం
సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 22 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 72,526 మంది భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.41 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 26,664 మంది భక్తుల
దిల్లీ వెళ్లనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
- ఇవాళ రాత్రికి దిల్లీ వెళ్లనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
- రేపు దిల్లీలో 'వాట్సప్ సిటిజన్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరం'
- ఫోరం ప్రారంభోత్సవం, సదస్సులో పాల్గొననున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
- డిజిటల్ గవర్నెన్స్, సిటిజన్ సర్వీసెస్లో సాంకేతిక వినియోగంపై సదస్సు
- ప్రభుత్వంలో పారదర్శకత, జవాబుదారీకి సాంకేతికత వినియోగంపై సదస్సు
- రేపు కార్యక్రమం ముగిశాక దిల్లీ నుంచి విశాఖ వెళ్లనున్న మంత్రి లోకేశ్
