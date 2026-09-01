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1st September 2026 AP News Today Live Updates: నెల్లూరులో హత్య కేసు 24 గంటల్లోనే ఛేదించిన పోలీసులు

1st September 2026 AP News Today Live Updates
తెలుగు బ్రేకింగ్​ న్యూస్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 6:47 AM IST

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Updated : September 1, 2026 at 9:49 AM IST

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1st September 2026 AP News Today Live Updates :వేదాయపాలెం పీఎస్‌ పరిధిలో రౌడీషీటర్ సాయితేజ హత్య కేసులో 8 మంది అరెస్టు - విజయవాడలో పోలీసులపై కత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడిపై కాల్పులు

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9:45 AM, 1 Sep 2026 (IST)

నెల్లూరులో హత్య కేసు 24 గంటల్లోనే ఛేదించిన పోలీసులు

నెల్లూరు వేదాయపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన రౌడీషీటర్ సాయితేజ హత్య కేసును పోలీసులు కేవలం 24 గంటల్లోనే ఛేదించి, 8 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. పాతకక్షలు, వ్యక్తిగత విభేదాల కారణంగానే బండరాయితో తలపై కొట్టి సాయితేజను హత్య చేసినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ కేసులో సైబర్ విశ్లేషణ, సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు హనూక్, ప్రేమ్‌కుమార్‌, వంశీకృష్ణ, సాయికుమార్, రాహుల్, ప్రదీప్, జగదీశ్​లతో పాటు మరో వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. ఈ హత్య కేసుతో సంబంధం ఉన్న మిగిలిన ముద్దాయిల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

9:44 AM, 1 Sep 2026 (IST)

విజయవాడ జిల్లా పోలీసులపై కత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడిపై కాల్పులు

విజయవాడ పరిధిలోని కంకిపాడు మండలం కోమటికుంటలాకుల డొంకరోడ్డులో పోలీసులపై కత్తితో దాడి చేసిన నిందితుడు అవినాశ్​పై కంకిపాడు సీఐ కాల్పులు జరిపారు. నిన్న ఉదయం తూర్పుగోదావరి జిల్లా నల్లజర్లలో పోలీసులను గాయపరిచి పరారైన నిందితుడి కోసం గన్నవరం, కంకిపాడు సీఐలు గాలింపు చేపట్టారు. రాత్రి 11 గంటల సమయంలో అతడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా, అవినాశ్​ పోలీసులపై కత్తి, రాళ్లతో దాడికి తెగబడ్డాడు. ఈ దాడిలో కానిస్టేబుల్‌ శ్రీనివాస్‌ ఛాతిపై తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో ఆత్మరక్షణ కోసం కంకిపాడు సీఐ నిందితుడు అవినాశ్​ కాళ్లపై కాల్పులు జరిపారు. కాళ్లకు గాయాలైన నిందితుడిని చికిత్స నిమిత్తం విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

8:57 AM, 1 Sep 2026 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బోటు బోల్తాపడి ఒకరు మృతి

శ్రీకాకుళం జిల్లా మందస మండలం గెడ్డూరు వద్ద చేపల వేట ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఒక బోటు బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో బోటులో ఉన్న నలుగురిలో ముగ్గురు సురక్షితంగా బయటపడగా, వంకా యాదవరావు (59) అనే మత్స్యకారుడు మృతి చెందాడు. ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మత్స్యకారుడి మృతి పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు.

8:56 AM, 1 Sep 2026 (IST)

సెప్టెంబ‌ర్‌ నెల పింఛన్ల కోసం రూ.2,693.90 కోట్లు విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం

సెప్టెంబ‌ర్‌ నెల పింఛన్ల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూ.2,693.90 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఈ రోజు ఉద‌యం 7 గంటల నుంచే అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 61.92 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు పింఛన్ల పంపిణీ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. కొత్తగా మంజూరైన 6,268 వితంతు పింఛన్ల కోసం రూ.2.51 కోట్లు కేటాయించామని, అర్హత కలిగిన జీవిత భాగస్వాములకు సామాజిక భద్రతే లక్ష్యంగా ఈ పంపిణీ జరుగుతోందని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పింఛన్ల కోసమే మొత్తం రూ.73,506 కోట్లు ఖర్చు చేశామని ఆయన వెల్లడించారు. నిరుపేదల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే పింఛన్లు పంపిణీ చేస్తున్నామని, అర్హులైన ప్రతిఒక్కరికీ సంక్షేమ పథకాల ఫలాలు అందించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి కొండపల్లి స్పష్టం చేశారు.

8:27 AM, 1 Sep 2026 (IST)

కాకినాడ జిల్లా తునిలో లారీని ఢీకొన్న ట్రావెల్స్ బస్సు

కాకినాడ జిల్లా తునిలో ఒడిశా నుంచి విజయవాడ వస్తుండగా ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 30 మందికిపైగా ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. బస్సులోని పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు కాగా, క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన తుని ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో 8 మంది ప్రయాణికులు చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రయాణికులకు కేవలం స్వల్ప గాయాలు మాత్రమే కావడంతో అధికారులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

7:46 AM, 1 Sep 2026 (IST)

తిరుమల: టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సుమారు 8 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 27 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే 77,042 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, 36,698 మంది భక్తులు మొక్కుబడిగా తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.50 కోట్లు వచ్చినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు వెల్లడించారు.

6:40 AM, 1 Sep 2026 (IST)

మార్కాపురం జిల్లా వాగులో చిక్కుకున్న ముగ్గురిని రక్షించిన అధికారులు

మార్కాపురం పరిధిలోని పెద్దారవీడు మండలం కలనూతల వాగులో రాత్రి చిక్కుకున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను అధికారులు సురక్షితంగా రక్షించారు. గంటవానిపల్లి వద్ద కృష్ణా జలాలు విడుదల చేయడంతో వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండగా, రహదారి దాటుతున్న ఒక జీపు నీటి ప్రవాహంలో పడిపోయింది. దీంతో జీపులో ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రాణరక్షణ కోసం సమీపంలోని ఒక చెట్టు ఎక్కి గట్టిగా కేకలు వేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది ప్రోక్లెన్ వాహనం సహాయంతో చెట్టుపై ఉన్న వారిని క్షేమంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి రాత్రంతా ఘటనా స్థలంలోనే ఉండి ఈ సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు. కాగా, సొరంగాల ద్వారా నల్లమలసాగర్ జలాశయానికి ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున కృష్ణా జలాలు వచ్చి చేరుతున్నాయి.

6:40 AM, 1 Sep 2026 (IST)

నేడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. గోదావరి గట్టు సమీపంలోని 2, 3 వార్డులతోపాటు పొన్నపల్లి ప్రాంతాల్లో లబ్ధిదారుల ఇంటింటికీ స్వయంగా వెళ్లి ముఖ్యమంత్రి పింఛన్లను పంపిణీ చేయనున్నారు. అనంతరం మొగల్తూరులో నిర్వహించనున్న ప్రజావేదిక బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు.

6:39 AM, 1 Sep 2026 (IST)

ఎంబీబీఎస్ కన్వీనర్ కోటా సీట్ల భర్తీకి కొనసాగుతున్న వెబ్ ఆప్షన్ల నమోదు

ఎంబీబీఎస్ కన్వీనర్ కోటా సీట్ల భర్తీకి వెబ్ ఆప్షన్ల నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. తొలి విడత కౌన్సెలింగ్‌లో భాగంగా వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకోవడానికి నేటితో గడువు ముగియనుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ రోజు సాయంత్రం 4 గంటల వరకు వెబ్ ఆప్షన్లను నమోదు చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు. యూనివర్సిటీ విడుదల చేసిన తుది మెరిట్ జాబితాలోని అభ్యర్థులు మాత్రమే ఈ వెబ్ ఆప్షన్ల నమోదుకు అర్హులుగా ఉంటారు.

6:39 AM, 1 Sep 2026 (IST)

నేటి నుంచి రాష్ట్ర పోలీస్‌ స్పోర్ట్స్‌ అండ్‌ గేమ్స్‌ మీట్‌

నేటి నుంచి రాష్ట్ర పోలీస్‌ స్పోర్ట్స్‌ అండ్‌ గేమ్స్‌ మీట్‌ ప్రారంభం కానుంది. పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో తొలిసారిగా నిర్వహిస్తున్న ఈ రాష్ట్రస్థాయి పోలీసు క్రీడా పోటీలు మంగళగిరి ఏపీఎస్పీ ఆరో బెటాలియన్‌లో జరగనున్నాయి. ఈ రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా ఈ క్రీడా పోటీలను ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ పోలీసు రేంజ్‌లు, యూనిట్ల నుంచి సుమారు 1,900 మంది క్రీడాకారులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు. విట్‌ ఏపీ వర్సిటీ, నాగార్జున యూనివర్సిటీ వేదికలుగా నేటి నుంచి ఈ నెల 4 వరకు ఈ పోలీసు క్రీడా సంబరం కొనసాగనుంది.

Last Updated : September 1, 2026 at 9:49 AM IST

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