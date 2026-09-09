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09th September 2026 News Today AP Live News Updates : కోనసీమ జిల్లాలో నేడు సీఎం పర్యటన

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తెలుగు బ్రేకింగ్​ న్యూస్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 6:52 AM IST

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09th September 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : బీఏఎంఎస్, బీహెచ్ఎంఎస్, బీయూఎంఎస్ వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి కన్వీనర్ కోటా సీట్లను దీని ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు ఇవాళ ఉదయం 11 నుంచి ఈ నెల 16వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను అప్‌లోడ్ చేసి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

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6:46 AM, 9 Sep 2026 (IST)

కోనసీమ జిల్లాలో నేడు సీఎం పర్యటన

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ కోనసీమ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. 'మీ భూమి-మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో పాల్గొని రైతులకు పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాలను పంపిణీ చేస్తారు. అనంతరం గ్రామసభలో పాల్గొని రైతులతో ముఖాముఖి మాట్లాడతారు. 22-ఏ నిషేధిత జాబితా నుంచి గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాలకు విముక్తి కల్పించే దిశగా కీలక అడుగు పడనుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో 1,416 కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

6:46 AM, 9 Sep 2026 (IST)

నర్సీపట్నంలో 'జయహో బీసీ' సభ

అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో నేడు 'జయహో బీసీ' సభను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. స్థానిక ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. బీసీల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్‌లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకే పార్టీ నేతలు, శ్రేణులు ఈ భారీ సభను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు.

6:46 AM, 9 Sep 2026 (IST)

నేడు పోలవరం అథారిటీ సర్వసభ్య సమావేశం

రాజమహేంద్రవరంలో ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ (పీపీఏ) సర్వసభ్య సమావేశం జరగనుంది. పీపీఏ సీఈవో సంజీవ్ అధ్యక్షతన ఈ 18వ సర్వసభ్య భేటీని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన మొత్తం 12 ప్రధాన ఎజెండా అంశాలపై అధికారులు సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నారు. ప్రాజెక్టు పనుల వేగం పెంచే దిశగా ఈ భేటీలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

6:46 AM, 9 Sep 2026 (IST)

ఆయుష్ కోర్సుల ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్

బీఏఎంఎస్, బీహెచ్ఎంఎస్, బీయూఎంఎస్ వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి కన్వీనర్ కోటా సీట్లను దీని ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు ఇవాళ ఉదయం 11 నుంచి ఈ నెల 16వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను అప్‌లోడ్ చేసి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ మేరకు కటాఫ్ మార్కులను వర్సిటీ వెల్లడించింది.

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