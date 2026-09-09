09th September 2026 News Today AP Live News Updates : కోనసీమ జిల్లాలో నేడు సీఎం పర్యటన
09th September 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : బీఏఎంఎస్, బీహెచ్ఎంఎస్, బీయూఎంఎస్ వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి కన్వీనర్ కోటా సీట్లను దీని ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు ఇవాళ ఉదయం 11 నుంచి ఈ నెల 16వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను అప్లోడ్ చేసి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
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కోనసీమ జిల్లాలో నేడు సీఎం పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ కోనసీమ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. 'మీ భూమి-మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో పాల్గొని రైతులకు పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలను పంపిణీ చేస్తారు. అనంతరం గ్రామసభలో పాల్గొని రైతులతో ముఖాముఖి మాట్లాడతారు. 22-ఏ నిషేధిత జాబితా నుంచి గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాలకు విముక్తి కల్పించే దిశగా కీలక అడుగు పడనుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో 1,416 కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
నర్సీపట్నంలో 'జయహో బీసీ' సభ
అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో నేడు 'జయహో బీసీ' సభను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. స్థానిక ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. బీసీల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకే పార్టీ నేతలు, శ్రేణులు ఈ భారీ సభను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు.
నేడు పోలవరం అథారిటీ సర్వసభ్య సమావేశం
రాజమహేంద్రవరంలో ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ (పీపీఏ) సర్వసభ్య సమావేశం జరగనుంది. పీపీఏ సీఈవో సంజీవ్ అధ్యక్షతన ఈ 18వ సర్వసభ్య భేటీని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన మొత్తం 12 ప్రధాన ఎజెండా అంశాలపై అధికారులు సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నారు. ప్రాజెక్టు పనుల వేగం పెంచే దిశగా ఈ భేటీలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఆయుష్ కోర్సుల ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్
బీఏఎంఎస్, బీహెచ్ఎంఎస్, బీయూఎంఎస్ వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి కన్వీనర్ కోటా సీట్లను దీని ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు ఇవాళ ఉదయం 11 నుంచి ఈ నెల 16వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను అప్లోడ్ చేసి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ మేరకు కటాఫ్ మార్కులను వర్సిటీ వెల్లడించింది.