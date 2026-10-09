09-10-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు రాష్ట్రపతిని కలవనున్న ఇండీ కూటమి నేతలు
Published : October 9, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 7:14 AM IST
09-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నవంబర్ 3 వరకు ఇరాన్పై దాడులు ఉండవు: డొనాల్డ్ ట్రంప్
నవంబర్ 3 వరకు ఇరాన్పై దాడులు ఉండవని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికల దృష్ట్యా దాడులకు తాత్కాలిక బ్రేక్ పడిందని తెలిపారు. ఇరాన్తో నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరుపుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదని ఆయన వ్యఖ్యానించారు.
నేడే నోబెల్ శాంతి పురస్కారం ప్రకటన
నేడే నోబెల్ శాంతి పురస్కారం ప్రకటించనున్నారు. నోబెల్ శాంతి పురస్కారంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. నోబెల్ తనకే రావాలంటూ ఇప్పటికే పలుమార్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే 8 యుుద్ధాలు ఆపానంటూ చాటింపు వేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది ట్రంప్ పేరు నామినేషన్లో ఉండొచ్చని గతంలోనే ప్రచారం జరిగింది.
కొనసాగుతున్న టీజీఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికలు
టీజీఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి. సాయంత్రం 6 వరకు టీజీఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. మెుత్తం 115 పోలింగ్ స్టేషన్లలో టీజీఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. టీజీఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికల్లో 34,889 మంది సిబ్బంది ఓటు వేయనున్నారు. ఈనెల 17న టీజీఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.
ఇవాళ ఉదయం 11 గం.కు రాష్ట్రపతిని కలవనున్న ఇండీ కూటమి నేతలు
ఇవాళ ఉదయం 11 గం.కు ఇండీ కూటమి నేతలు రాష్ట్రపతిని కలవనున్నారు. సీఈసీ ఏకపక్ష నిర్ణయాలపై రాష్ట్రపతికి ఫిర్యాదు చేయనున్నారు. సర్ పరిణామాలు, ఎన్నికల కమిషనర్ల మధ్య విభేదాలపై ఫిర్యాదు చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం సంవిధాన్ సదన్ హాల్లో ఇండీ కూటమి నేతలు భేటీకానున్నారు. తదుపరి కార్యాచరణ, దేశవ్యాప్త ఉద్యమంపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.