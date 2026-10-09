9th October 2026 AP News Today Live Updates: గుంటూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:47 AM IST
09th October 2026 AP News Today Live Updates: పోలవరం జిల్లాలోని రంపచోడవరం మండలంలో పవన్ ఈ రోజు జరగాల్సిన పర్యటన వాయిదా పడింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ ఇప్పుడు ఈ నెల 12న పోలవరం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు.
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పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం మండలంలో పవన్ నేటి పర్యటన వాయిదా
పోలవరం జిల్లాలోని రంపచోడవరం మండలంలో పవన్ ఈ రోజు జరగాల్సిన పర్యటన వాయిదా పడింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ ఇప్పుడు ఈ నెల 12న పోలవరం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన కాకవాడ, రాకోటలో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాల్సి ఉంది.
గుంటూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి
గుంటూరు జిల్లా కొల్లిపర మండలం హనుమన్పాలెం సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో, ఇసుక లోడుతో వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు మరణించారు. మృతులను అద్దంకి రాజా రావు, ఎమినేని రాగమ్మగా గుర్తించారు. వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తం వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
నేడు ప్రకాశం జిల్లాలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పర్యటన
మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఈ రోజు ప్రకాశం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. నర్సింగోలులో పాలేరు రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించే కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రితో కలుస్తారు. ఈ పాలేరు రిజర్వాయర్ కొండపి నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాలకు సాగునీరు, తాగునీటిని అందించనుంది.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులు 'సర్వ దర్శనం' కోసం 12 గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ప్రస్తుతం భక్తులు 16 కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న 66,404 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ.4.63 కోట్లుగా నమోదైంది. 20,856 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
వెంకట్రావుపల్లి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం
నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని వెంకట్రావుపల్లి వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఒక లారీ ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు, గాయపడిన వారు పొదలకూరు మండలం నెదురుపల్లికి చెందినవారిగా గుర్తించారు.
ఫిషింగ్ హార్బర్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన మంత్రి కొల్లు
మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర గిలకలదిండి మత్స్య రేవును ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన కాంట్రాక్టింగ్ సంస్థపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోకపోవడం పట్ల ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పనులలో జాప్యానికి పాల్పడిన ఆ సంస్థ ప్రతినిధులను ఆయన మందలించారు. పనులను వేగవంతం చేయలేకపోతే ప్రాజెక్ట్ నుంచి వైదొలగాలని ఆయన వారిని హెచ్చరించారు. ఆ సంస్థ ప్రవర్తన మత్స్యకారుల జీవనోపాధిని ప్రమాదంలో పడేస్తోందని కొల్లు పేర్కొన్నారు. వాస్తవ పురోగతి లేకుండా కేవలం మాటలు చెప్పడాన్ని సహించబోమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సంబంధిత నివేదికలన్నింటినీ తీసుకురావాలని అధికారులను ఆదేశిస్తూ, అంతవరకు తాను రేవులోనే ఉంటానని తెలిపారు. కాంట్రాక్టింగ్ సంస్థను తక్షణమే తొలగించి, నిధులను తిరిగి రాబట్టాలని ఆయన ఆదేశించారు.
నేడు ప్రకాశం జిల్లా జరుగుమల్లి మండలంలో సీఎం పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ రోజు ప్రకాశం జిల్లాలోని జరుగుమల్లి మండలంలో పర్యటించనున్నారు. ఆయన రైతులు, రైతులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, నర్సింగోలులో రైతులకు పాస్బుక్లు పంపిణీ చేయడం, కొండపి నియోజకవర్గానికి చెందిన టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో సమావేశం కావడం వంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.