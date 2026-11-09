9th November AP Live Updates: సహకార సంఘాల ఎన్నికలకు కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు
9th November AP Live Updates: సహకార సంఘాల ఎన్నికలకు కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 2,050 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలు ఉన్నాయి. ఒకే విడతలో ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని జిల్లా సహకార అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురుచూడకుండా క్షేత్రస్థాయిలో సన్నాహాలు ప్రారంభించాలని సూచించింది. పది రోజుల్లోగా చేపట్టిన చర్యల నివేదికను సమర్పించాలని ఆదేశించింది. జనవరిలో ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా సహకార ఎన్నికలు జరిపే అవకాశం ఉంది. దాదాపు 14 ఏళ్లగా రాష్ట్రంలో సహకార సంఘ ఎన్నికలు జరగ లేదు.
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మధ్యాహ్నం సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం
మధ్యాహ్నం సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం జరగనుంది. స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించనున్నారు.
దీపావళి వేళ రాష్ట్రంలోని కొన్నిచోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు
దీపావళి వేళ రాష్ట్రంలోని కొన్నిచోట్ల అగ్నిప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. టపాసుల నుంచి ఎగసిన నిప్పురవ్వలతో కొన్నిచోట్ల మంటలు చెలరేగాయి. కొన్ని వ్యాపార సముదాయాలను మంటలు చుట్టుముట్టాయి. క్షణాల్లో ఎగసిపడ్డ మంటలతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలోని గృహోపకరణాల సామగ్రి విక్రయ దుకాణంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలసలో ఆయిల్ గోదాంపై తారాజువ్వ పడింది. దీంతో ఒక్కసారిగా షార్ట్ సర్క్యూటై ఆయిల్ గోదాములో మంటలు చెలరేగాయి. తెనాలి గంగానమ్మపేటలోని ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీల షోరూంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. మూడు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలు దగ్ధం, అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు ఆర్పారు.
సహకార సంఘాల ఎన్నికలకు కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు
సహకార సంఘాల ఎన్నికలకు కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 2,050 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలు ఉన్నాయి. ఒకే విడతలో ఎన్నికలు నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని జిల్లా సహకార అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురుచూడకుండా క్షేత్రస్థాయిలో సన్నాహాలు ప్రారంభించాలని సూచించింది. పది రోజుల్లోగా చేపట్టిన చర్యల నివేదికను సమర్పించాలని ఆదేశించింది. జనవరిలో ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా సహకార ఎన్నికలు జరిపే అవకాశం ఉంది. దాదాపు 14 ఏళ్లగా రాష్ట్రంలో సహకార సంఘ ఎన్నికలు జరగటం లేదు.