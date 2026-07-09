09th July 2026 AP News Today Live Updates : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : July 9, 2026 at 7:25 AM IST
09-07-2026 AP News Today Live Updates : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి.
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శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. బుధవారం నాడు శ్రీవారిని82,172 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా 36,978 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.5.15 కోట్లు సమకూరింది.
నేడు నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. 'మీ భూమి మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో భాగంగా భూ యజమానులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేయనున్నారు.