08-10-2026 Telangana News Today Live Updates : రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి బైపాస్ రోడ్డులో కత్తితో బెదిరించి నగదు, ఫోన్లు అపహరణ
08-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రంగారెడ్డి: శంకర్పల్లి బైపాస్ రోడ్డులో కత్తితో బెదిరించి నగదు, ఫోన్లు అపహరణ
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని శంకర్పల్లి బైపాస్ రోడ్డులో దుండగులు తుక్కు దుకాణం యజమానిని కత్తితో బెదిరించి రూ.30,000, 2 ఫోన్లు అపహరించారు.
పట్నా టూ లఖ్నవూ వెళ్లిన ఇండిగో విమానానికి తప్పిన పెనుప్రమాదం
పట్నా నుంచి లఖ్నవూ వెళ్లిన ఇండిగో విమానానికి పెనుప్రమాదం తప్పింది. ల్యాండింగ్ తర్వాత ఇండిగో విమానం ముందు భాగం దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. విమానంపై పిడుగుపడి ఉండొచ్చేమో అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఇండిగో విమానంలోని 104 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉన్నారు.
దిల్లీ: సీమాపురి ప్రాంతంలో కూలిన నాలుగంతస్తుల భవనం
దిల్లీలోని సీమాపురి ప్రాంతంలో నాలుగంతస్తుల భవనం కూలింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఓ మహిళ మృతి చెందారు. మరో ఎనిమిది మందికి గాయాలయ్యాయి. శిథిలాల కింద మరో ముగ్గురు చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం. భవనం కూలిన ప్రాంతంలో సహాయకచర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ వేదికగా నేటి నుంచి ఆర్చరీ ప్రిమియర్ లీగ్ సీజన్-2
ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్-2 నేటి నుంచి హైదరాబాద్లో ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భారత, విదేశీ ఆర్చర్లు పోటీపడుతున్నారు. మొత్తం ఆరు జట్లు, 48 మంది ఆర్చర్లు పాల్గొననున్నారు. ఈనెల 18న ఆర్చరీ ప్రిమియర్ లీగ్ ఫైనల్ జరగనుంది.
నేడు ఇండీ కూటమి ఆధ్వర్యంలో చలో లోక్భవన్
నేడు ఇండియా కూటమి ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో 'సేవ్ డెమోక్రసీ' పేరుతో చలో లోక్భవన్ జరగనుంది. నెక్లెస్రోడ్ నుంచి లోక్భవన్ వరకు భారీ ప్రదర్శన జరగనుంది. ఈ బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు. చలో లోక్భవన్ను విజయవంతం చేయాలని మహేశ్కుమార్గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు.
రాహుల్గాంధీ అరెస్టు ప్రజాస్వామ్యానికి మచ్చ: పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్
రాహుల్గాంధీ అరెస్టు ప్రజాస్వామ్యానికి మచ్చ అని పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్ అన్నారు. రాహుల్గాంధీ అరెస్టును ఖండిస్తున్నామని, కేంద్రం వ్యవహరిస్తోన్న తీరు బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. సీఈసీ తప్పిదాలను బయటపెట్టినందుకే రాహుల్, ప్రియాంకను అరెస్టు చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు చలో రాజ్భవన్ చేపడుతున్నామని తెలిపారు. నెక్లెస్రోడ్ నుంచి లోక్భవన్ వరకు నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.
బీజేపీ నిరంకుశ పాలనకు రాహుల్, ప్రియాంక అరెస్టు నిదర్శనం: మంత్రి కోమటిరెడ్డి
బీజేపీ ప్రభుత్వ నిరంకుశ పాలనకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ అరెస్టులే నిదర్శనమని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. దేశంలో మరో సత్యాగ్రహ పోరాటం మొదలైందని అన్నారు. శాంతియుత నిరసన చేస్తున్న వారిపై పోలీసుల దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రాహుల్ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక దిల్లీలో ఆంక్షలు పెడుతున్నారంటూ కోమటిరెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రశ్నించే గొంతులను అణచివేస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బీజేపీ ఖూనీ చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.