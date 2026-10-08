08th October 2026 AP News Today Live Updates: నేడు ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రులతో భేటీకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
08th October 2026 AP News Today Live Updates : దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటిస్తున్నారు. నేడు ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం కానున్నారు. నేడు కేంద్రమంత్రులు అమిత్ షా, గడ్కరీ, సీఆర్ పాటిల్, పీయూష్ గోయల్, శర్బానంద్ సోనోవాల్తో వరుస భేటీల్లో పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, గోదావరి-కావేరి నదుల అనుసంధానం, గోదావరి పుష్కరాలకు నిధులు, పోలవరం ప్రాజెక్టు, ఏపీలో ఉన్న ప్రాజెక్టులపై సీఎం చర్చించనున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితిని కేంద్రం దృష్టికి తేనున్నారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు.
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సర్లో భాగంగా రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక డ్రైవ్
సర్లో భాగంగా రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ఎన్నికల సంఘం ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించింది. సర్లో తొలగించిన, అనర్హులుగా తేల్చిన ఓటర్ల వివరాల పరిశీలనకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టింది. సర్ ప్రత్యేక డ్రైవ్లో భాగంగా 46,62,583 మంది ఓటర్ల వివరాల పునఃపరిశీలన చేసింది. ప్రత్యేక డ్రైవ్లో భాగంగా బూత్ లెవల్ అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్లనున్నారు. పొరపాటున ఓట్లు తొలగించినట్లయితే ఓటర్ల చేత బీఎల్వోలు ఫారం-6 నింపించి, కొత్త ఓటుకు దరఖాస్తు చేయనున్నారు.
దిల్లీలో పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటిస్తున్నారు. నేడు ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం కానున్నారు. నేడు కేంద్రమంత్రులు అమిత్ షా, గడ్కరీ, సీఆర్ పాటిల్, పీయూష్ గోయల్, శర్బానంద్ సోనోవాల్తో వరుస భేటీల్లో పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, గోదావరి-కావేరి నదుల అనుసంధానం, గోదావరి పుష్కరాలకు నిధులు, పోలవరం ప్రాజెక్టు, ఏపీలో ఉన్న ప్రాజెక్టులపై సీఎం చర్చించనున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితిని కేంద్రం దృష్టికి తేనున్నారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు.