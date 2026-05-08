8-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 6:48 AM IST

Updated : May 8, 2026 at 6:55 AM IST

ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:52 AM, 8 May 2026 (IST)

చిలకలగూడలో ప్రియుడిని చంపిన ప్రియురాలి బంధువులు!

  • సికింద్రాబాద్‌ పరిధిలోని చిలకలగూడ పరిధిలో వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. కొందరు దుండగులు యువకుడిని కత్తులతో పొడిచి హత్య చేశారు. ప్రేమ వ్యవహారమే హత్యకు కారణంగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అల్వాల్‌కు చెందిన యువతిని యావన్‌ అనే యువకుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. ఇది నచ్చని యువతి బంధువులు యావన్‌ను చంపినట్లు పోలీసులు అనుమానానిస్తున్నారు.

6:52 AM, 8 May 2026 (IST)

ఎడ్ల బండి కిందకు దూసుకెళ్లిన బైక్‌, ఇద్దరు యువకులు మృతి

  • కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక మం. వల్భాపూర్-జగ్గయ్యపల్లి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు చనిపోయారు. రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఎడ్ల బండి కిందకు బైక్‌ దూసుకెళ్లడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటనలో జమ్మికుంటకు చెందిన సురేందర్‌, దేవేందర్‌ చనిపోగా, శ్రీవాస్తవ్ అనే యువకుడికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. చల్లూరులోని బంధువులు ఇంటికి వెళ్లి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

6:38 AM, 8 May 2026 (IST)

యువకుడిని కత్తులతో పొడిచి హత్య చేసిన దుండగులు

  • సికింద్రాబాద్​లోని చిలకగూడ పరిధిలో ఓ వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. యువకుడిని దుండగులు కత్తులతో పొడిచి హతమార్చారు. కాగా ప్రేమ వ్యవహారమే హత్యకు కారణంగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మృతుడు అల్వాల్​కు చెందిన యావన్​గా గుర్తించారు. ఓ యువతిని అతడు ప్రేమిస్తున్నట్లుగా తెలుసింది. ఈ క్రమంలోనే యువతి బంధువులు యావన్​ను చంపినట్లుగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తారు.

6:33 AM, 8 May 2026 (IST)

నేడు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

  • సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆయన శంకుస్థాపన చేస్తారు. కొడంగల్​లోని వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులు, కోస్గి వేణుగోపాల స్వామి ఆలయ అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించనున్నారు. కొడంగల్​లో 430 పడకల ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం కోస్గిలో ఏర్పాటు చేసే బహిరంగ సభకు సీఎం హాజరుకానున్నారు.
