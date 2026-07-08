07th July 2026 News Today AP Live News Updates : మైదుకూరులో విషాదం - విద్యుత్ స్తంభం విరిగిపడి వృద్ధ దంపతులు మృతి
08-07-2026 AP News Today Live Updates : మైదుకూరులో ఇవాళ తెల్లవారుజామున విషాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుత్ స్తంభం విరిగిపడి వృద్ధ దంపతులు మృతి చెందారు.
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రేపు నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
రేపు (గురువారం) నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. 'మీ భూమి మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో భాగంగా భూ యజమానులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేయనున్నారు.
మైదుకూరులో విషాదం - విద్యుత్ స్తంభం విరిగిపడి వృద్ధ దంపతులు మృతి
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా మైదుకూరులో ఇవాళ తెల్లవారుజామున విషాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుత్ స్తంభం విరిగిపడి వృద్ధ దంపతులు మృతి చెందారు. వరి పొట్టు తీసుకెళ్తున్న లారీ విద్యుత్ తీగలకు తగలడంతో స్తంభం విరిగిపడి ఇంటి ముందు నిద్రిస్తున్న వృద్ధ దంపతులపై పడింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
గల్లంతైన మత్స్యకారులు క్షేమంగా తిరిగి రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం: అచ్చెన్నాయుడు
విశాఖ సముద్ర తీరంలో గల్లంతైన బాధిత కుటుంబాల ఆవేదన కలిచివేస్తోందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. గల్లంతైన మత్స్యకారులు క్షేమంగా ఒడ్డుకు తిరిగి రావాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తక్షణ సాయంగా రూ.10 లక్షలు చొప్పున బాధిత కుటుంబాలకు నగదు అందించాలని విశాఖ కలెక్టర్ను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు. గల్లంతైన మత్స్యకార కుటుంబాలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు భరోసా ఇచ్చారు.