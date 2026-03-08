08-03-2026 Telangana News Today Live Updates : మూడోసారి కప్పు గెలిస్తే కొత్త చరిత్ర సృష్టించనున్న భారత్
08-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
కామారెడ్డిలో ముగ్గురు చిన్నారుల అదృశ్యం విషాదాంతం
- నిన్న ఉదయం ఆర్బీనగర్ కాలనీలో అదృశ్యమైన ముగ్గురు చిన్నారులు
- ముగ్గురు కుమార్తెలను పెంచలేక చెరువులో తోసేసిన తండ్రి
- పెద్దచెరువులో తోసేసినట్లు విచారణలో ఒప్పుకున్న తండ్రి ఇస్మాయిల్
- రాత్రి 9 గంటలకు మరియం(5), ఆయత్(7) మృతదేహాలు లభ్యం
- అర్ధరాత్రి తర్వాత చిన్నారి షీపత్(8) మృతదేహాన్ని వెలికితీసిన పోలీసులు
- ముగ్గురు మృతదేహాలను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
- ముగ్గురు చిన్నారుల మృతితో కామారెడ్డిలో విషాదఛాయలు
- నేడు టీ20 ప్రపంచకప్లో ఆఖరి అంకం
- ఇవాళ అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్
- టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో భారత్, న్యూజిలాండ్ అమీతుమీ రాత్రి 7 గంటలకు న్యూజిలాండ్, భారత్ మ్యాచ్
- సొంతగడ్డపై ట్రోఫీని ముద్దాడాలని ఊవిళ్లూరుతున్న భారత్
- మూడోసారి కప్పు గెలిస్తే కొత్త చరిత్ర సృష్టించనున్న భారత్
- తొలిసారి టీ20 ప్రపంచకప్ గెలవాలనే పట్టుదలతో ఉన్న కివీస్
- 2007లో పాక్తో ఫైనల్ మ్యాచ్లో గెలిచి తొలిసారి టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన భారత్
- 2024లో సౌతాఫ్రికాతో ఫైనల్ మ్యాచ్లో గెలిచి రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన భారత్
- టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్కిది నాలుగో ఫైనల్
- ఇప్పటివరకు 3 సార్లు ఫైనల్ చేరుకుని 2 సార్లు ఛాంపియన్గా ఆవతరించిన భారత్
- భారత్, న్యూజిలాండ్ తలపడిన మెుత్తం టీ20 మ్యాచ్లు 30
- భారత్ 18 మ్యాచుల్లో, న్యూజిలాండ్ 11 మ్యాచుల్లో విజయం
- గత తొమ్మిది ఎడిషన్లలో రెండేసిసార్లు కప్పు గెలుచుకున్న భారత్, వెస్టిండీస్, ఇంగ్లండ్
- ఒక్కసారి టీ20 ప్రపంచకప్ సొంతం చేసుకున్న శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా
- టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ దృష్ట్యా గంటపాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో అంపైర్లుగా రిచర్డ్ ఇల్లింగ్వర్త్, అలెక్స్ వార్ఫ్ ఫీల్డ్
- టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో థర్డ్ అంపైర్గా అల్లాహుద్దీన్ పాలేకర్
- టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఫోర్త్ అంపైర్గా ఆడ్రియన్ హోల్డ్స్టాక్
- చెరువులోంచి అయత్(7), మరియం(5), సీపత్ (05) మృతదేహాలు లభ్యం
- కామారెడ్డి ఆర్బీనగర్ కాలనీలో నిన్నఉదయం అదృశ్యమైన ముగ్గురు చిన్నారులు
- నిన్న ఉదయం ఇంటి నుంచి తండ్రి నడిపే ఆటోలో వెళ్లిన ముగ్గురు చిన్నారులు
- ముగ్గురు చిన్నారులను తండ్రి చంపి చెరువులో మృతదేహాలని వేసినట్లు సమాచారం
- పోలీసుల కస్టడీలో చిన్నారుల తండ్రి మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్
- కామారెడ్డి: కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
- మధ్యప్రాచ్యంలో అంతకంతకూ ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు
- వరసగా ఎనిమిదో రోజు ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు
- ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్పై క్షిపణుల వర్షం కురిపించిన ఇజ్రాయెల్
- ఇజ్రాయెల్ క్షిపణుల వర్షంతో అగ్నిగండంలా టెహ్రాన్
- టెహ్రాన్లో తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాలపై విరుచుకుపడిన ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ విమానాలు
- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ యుద్ధ విమానాలు ధ్వంసం
- భారీ చమురు నిల్వ కేంద్రమే లక్ష్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ భీకరస్థాయిలో దాడులు
- అమెరికాతో చర్చలు జరపబోమన్న ఇరాన్ ప్రకటనపై స్పందించిన ట్రంప్
- ఇరాన్పై దాడులు మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన
- యుద్ధం ఇక్కడితో ఆగదని స్పష్టం చేసిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
- తదుపరి దశలో ఇరాన్కు ఊహించని "సర్ప్రైజ్లు" ఇస్తామన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
- శనివారం 300 లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటన
- తమ పొరుగు దేశాలపై దాడులకు క్షమాపణలు చెప్పిన ఇరాన్ అధ్యక్షుడు
- యుద్ధం దృష్ట్యా ముందుజాగ్రత్త చర్యగా చమురు తగ్గిస్తున్నట్లు కువైట్ ప్రకటన
- కొత్త సుప్రీం లీడర్ ఎంపిక కోసం నేడు భేటీకానున్న ఇరాన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్
- మధ్యప్రాచ్యానికి బ్రిటన్ రెండు విమాన వాహక నౌకలు పంపాలని యోచిస్తోందన్న ట్రంప్
- ఇరాన్పై యుద్ధంలో అమెరికాకు సహకరించేందుకు బ్రిటన్ నిరాకరించిందన్న ట్రంప్
- శివరాంపల్లిలో బుమ్ రుక్ ఉద్దౌలా చెరువులోని ఆక్రమణలు తొలగించిన హైడ్రా
- ఇవాళ సాయంత్రం చెరువును నగర ప్రజలకు అంకితం ఇవ్వనున్న సీఎం
- కొత్తగా ముస్తాబైన వారసత్వ సంపదకు చిహ్నమైన తెలంగాణ పాత అసెంబ్లీ హాలు
- శాసనమండలి కోసం ఉపయోగించనున్న భవనాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం
- శాసనమండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి అధ్యక్షతన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న స్పీకర్ ప్రసాద్కుమార్, మంత్రి శ్రీధర్బాబు
మహిళల ఆరోగ్య పరీక్షల హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ ప్రారంభించనున్న మంత్రులు రాజనర్సింహ, సీతక్క
- అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నేడు రెండు కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభం
- ఇవాళ రెండు నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించనున్న రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమశాఖ
- మహిళల ఆరోగ్య పరీక్షల హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ ప్రారంభించనున్న మంత్రులు రాజనర్సింహ, సీతక్క
- హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని 10 ప్రాంతాల్లో ప్రారంభంకానున్న ఫీడింగ్ కియోస్క్లు
- ఉభయ సభలను సమన్ చేసిన గవర్నర్
- ఈనెల 16న ఉదయం 11.45 గం.కు అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్ సమావేశాలు
- ఈనెల 16న అసెంబ్లీ హాల్లో ఉభయసభల సంయుక్త సమావేశం
- ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న గవర్నర్
ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి, జిల్లా మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులతో మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష
- ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా ప్రాజెక్టులపై ఇవాళ మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష
- ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి, జిల్లా మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులతో మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష
- పాలమూరు ప్రాజెక్టు అధికారులు, ఇంజనీర్లు, కలెక్టర్లతో మంత్రి ఉత్తమ్ భేటీ
- పాలమూరు-రంగారెడ్డి, కల్వకుర్తి, బీమా ఎత్తిపోతల పథకాలపై సమీక్ష
- నెట్టెంపాడు, కోయిల్సాగర్, జూరాల, నారాయణపేట- కొడంగల్ పథకాలపై సమీక్ష
ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో రైతు మేళా
- హైదరాబాద్: ఇవాళ ఉదయం 11 గం.కు రాజేంద్రనగర్లో మెగా రైతు మేళా-2026
- అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకుని రెండు రోజులపాటు రైతు మేళా
- ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో రైతు మేళా
- మహిళా రైతు మేళా ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న మంత్రులు తుమ్మల, శ్రీధర్బాబు, సీతక్క
- రాష్ట్రం నుంచి హాజరుకానున్న మహిళా రైతులు
- మెగా రైతు మేళాలో 80కిపైగా స్టాళ్లు ఏర్పాటు
- విత్తనాలు, ఎరువులు, పంటల రక్షణ, నర్సరీలు, వ్యవసాయోత్పత్తుల ప్రదర్శన
- మెగా రైతు మేళాలో సహజ, సేంద్రీయ వ్యవసాయం, సుస్థిర పద్ధతులు ప్రదర్శన