7th September 2026 AP News Today Live Updates : వెంకటాచలంలోని అక్షర విద్యాలయాన్ని సందర్శించిన యోగి ఆదిత్యనాథ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 12:53 PM IST
7th September 2026 AP News Today Live Updates : నేటి నుంచి ఈనెల 16 వరకు కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తుల స్వీకరణ - స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక కౌంటర్లలో దరఖాస్తుల స్వీకరణ - వివిధ వర్గాలకు దశలవారీగా కొత్త పింఛన్లు అమలయ్యేలా కార్యాచరణ
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వెంకటాచలంలోని అక్షర విద్యాలయాన్ని సందర్శించిన యోగి ఆదిత్యనాథ్
వెంకటాచలంలోని అక్షర విద్యాలయాన్ని యోగి ఆదిత్యనాథ్ సందర్శించారు. శిక్షణ పొందుతున్న యువకులతో మాట్లాడారు. స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ సేవలు, అక్షర విద్యాలయ పాఠశాలలో సౌకర్యాలపై ప్రశంసించారు.
నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలానికి చేరుకున్న యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్
నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలానికి యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ చేరుకున్నారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్కు వెంకయ్యనాయుడు, దీపా వెంకట్ స్వాగతం పలికారు. స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ రజతోత్సవ వేడుకల్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాల్గొననున్నారు.
బాపట్ల జిల్లా: మొబైల్ ఫోన్ల రికవరీలో పోలీసుల కీలక ముందడుగు
బాపట్ల జిల్లాలో మొబైల్ ఫోన్ల రికవరీలో పోలీసులు కీలక ముందడుగు వేశారు. రూ.50.20 లక్షలు విలువైన 251 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 1,572 మొబైల్ ఫోన్లు రికవరీ చేశారు. రికవరీ చేసిన మొత్తం ఫోన్ల విలువ రూ.3.14 కోట్లు ఉంటుందని ఎస్పీ ఉమామహేశ్వర్ తెలిపారు. చోరీకి గురైన ఫోన్లను సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో గుర్తిస్తున్నామని వెల్లడించారు. రికవరీ చేసిన ఫోన్లను యజమానులకు అందిస్తున్నామన్నారు.
తిరుపతి జిల్లా శేషాచల అటవీ ప్రాంతం తుమ్మసేనపల్లిలో ఏనుగు హల్చల్
తిరుపతి జిల్లా శేషాచల అటవీ ప్రాంతం తుమ్మసేనపల్లిలో ఏనుగు హల్చల్ చేశాయి. రైతుల పంట పొలాల్లో వారం రోజులుగా ఏనుగులు సంచరిస్తున్నాయి. పంట పొలాలను తొక్కుతూ తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. ఏనుగు సంచారంతో గ్రామ ప్రజలు, రైతులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
అనంతపురం జిల్లాలో తీవ్ర తాగునీటి సమస్య
అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పి మండలం ఆపిలేపల్లిలో తీవ్ర తాగునీటి సమస్య వచ్చింది. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అధికారులు స్పందించట్లేదని మహిళలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో ఖాళీ బిందెలతో మహిళలు రహదారిపై బైఠాయించారు. వెంటనే తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించాలంటూ మహిళల డిమాండ్ చేశారు.
తొలిసారిగా లీడర్షిప్ కాంక్లేవ్ను నిర్వహిస్తున్నాం: చంద్రబాబు
తొలిసారిగా లీడర్షిప్ కాంక్లేవ్ను నిర్వహిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాజకీయ నాయకులు వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఎన్టీఆర్ భవన్లో నిర్వహిస్తున్న లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కాంక్లేవ్ సీఎం హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, "ఎకనమిక్ టైమ్స్ నాకు అవార్డు ఇచ్చింది. నీటి సమస్య శాశ్వతంగా పరిష్కరిస్తే అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. అనేక అవకాశాలు మన వద్ద ఉన్నాయి. మనకు వచ్చే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలి. రాజకీయ నాయకులు వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. కేంద్రప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుంది. స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ తయారీ చేశాం. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై నివేదిక తయారు చేస్తాం. నెలలో నాలుగు రోజులు క్షేత్రస్థాయిలో ఉంటున్నా." అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి చంద్రబాబు, లోకేశ్
టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి చంద్రబాబు, లోకేశ్ చేరుకున్నారు. అనంతరం ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. ఎన్టీఆర్ భవన్లో ఇవాళ, రేపు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు శిక్షణ తరగతులు ఉండనున్నాయి. ఎన్టీఆర్ భవన్లో 10 సెషన్లల్లో లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కాంక్లేవ్ ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కాంక్లేవ్కు చంద్రబాబు, లోకేశ్ హాజరయ్యారు. ట్రైనింగ్-ఇంటరాక్టివ్ విధానంలో లీడర్షిప్ నిర్వహణ ఉంటుంది.
దుగరాజపట్నం మెగా మారిటైం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో మరో కీలక ముందడుగు
తిరుపతిలోని దుగరాజపట్నం మెగా మారిటైం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. పోర్టు, బిల్డింగ్, నౌకల మరమ్మతు క్లస్టర్ డీపీఆర్ పనులకు 7 సంస్థలు బిడ్లు దాఖలు చేశాయి.
నేటి నుంచి ఈనెల 9 వరకు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రజా వేదిక రద్దు
నేటి నుంచి ఈనెల 9 వరకు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రజా వేదిక రద్దు చేశారు. పలు కార్యక్రమాల దృష్ట్యా 3 రోజులపాటు ప్రజావేదికకు విరామం ఇచ్చారు. దీంతో మూడు రోజులపాటు కేంద్ర కార్యాలయంలో గ్రీవెన్స్ను రద్దు చేశారు. ఎన్టీఆర్ భవన్లో ఇవాళ, రేపు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు శిక్షణ తరగతులు ఉంటాయి. 10 సెషన్లల్లో లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కాంక్లేవ్ను టీడీపీ నిర్వహించనుంది. ట్రైనింగ్-ఇంటరాక్టివ్ విధానంలో లీడర్షిప్ నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కాంక్లేవ్కు చంద్రబాబు, లోకేశ్ హాజరుకానున్నారు. ఈనెల 9న గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ నూతన కార్యవర్గం ప్రమాణస్వీకారం ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 10 నుంచి యథావిధిగా ప్రజావేదిక కార్యక్రమం ఉంటుంది.
నేటి నుంచి ఈనెల 16 వరకు కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తుల స్వీకరణ
నేటి నుంచి ఈనెల 16 వరకు కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం కానుంది. కొత్త పింఛన్ల జారీకి ప్రక్రియను ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. కొత్తగా పింఛన్ల దరఖాస్తులను సర్కారు స్వీకరించనుంది. స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక కౌంటర్లలో దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఉంటుంది. వివిధ వర్గాలకు దశలవారీగా కొత్త పింఛన్లు అమలయ్యేలా కార్యాచరణ చేపడతారు.
ఇవాళ జల వివాదాల సమన్వయ కమిటీ సమావేశం
ఇవాళ దిల్లీలో జల వివాదాల సమన్వయ కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. సమన్వయ కమిటీ భేటీలో 4 ఎజెండా అంశాలను ఏపీ ప్రతిపాదించింది. 4 ఎజెండా అంశాలను కమిటీ ఛైర్మన్కు ఏపీ జలవనరులశాఖ సమర్పించింది.