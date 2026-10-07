07-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ దిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
Published : October 7, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 7:09 AM IST
07-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాలు
తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాలకు సంబంధించిన టికెట్లను విడుదల చేయనున్నారు. టీటీడీ నేడు ఉదయం 10 గం.కు రూ.300 టికెట్ల కోటా విడుదల చేయనుంది. ఈనెల 12, 13, 14, 19, 20 తేదీల్లో రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లు జారీ చేయనుంది. భక్తులు https://ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈనెల 11 నుంచి 20 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసింది.
హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇన్స్పెక్టర్లు బదిలీ
హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇన్స్పెక్టర్లు బదిలీ కానున్నారు. 16 మందిని బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఇవాళ దిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. పార్టీ అగ్రనేతలతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి భేటీ కానున్నారు.
దేశ రాజధాని దిల్లీలో భూకంపం
దేశ రాజధాని దిల్లీలో భూకంపం సంభవించింది. దిల్లీ నగరంలో పలు చోట్ల భూప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 4.4గా నమోదైంది. దిల్లీ, హరియాణాలోనూ భూమి కంపించినట్లు సమాచారం. పంజాబ్, హిమాచల్ప్రదేశ్లోనూ భూమి కంపించినట్లు తెలిసింది.
ఎస్ఐఆర్లో నేటితో ముగియనున్న అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల గడువు
ఎస్ఐఆర్లో నేటితో అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల గడువు ముగియనుంది. ఆగస్టు 17 నుంచి అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు స్వీకరిస్తున్న ఈసీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7,56,180 అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లను స్వీకరించింది. కొత్త ఓటు కోసం 4,40,942 మంది ఫారం-6 సమర్పించారు. చిరునామా, ఇతర వివరాల మార్పు కోసం 2,81,443 దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు. ఓట్ల తొలగింపు కోసం 27,555 ఫారం-7 దరఖాస్తులు అందాయి. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల పరిష్కారానికి నవంబరు 5 వరకు గడువు ఉంది.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీగా బంగారం పట్టివేత
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీగా బంగారం పట్టుకున్నారు. రూ.2.25 కోట్ల విలువైన బంగారు బిస్కెట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తిరుచ్చి నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికుడి వద్ద బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్లో భారీగా మార్పులు
ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ప్రభుత్వం భారీగా మార్పులు చేసింది. హైదరాబాద్, మల్కాజ్గిరి, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత ఫ్యూచర్సిటీపై జీవో జారీ చేసింది. రెండు కొత్త పోలీస్స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మూడు కొత్త శాంతిభద్రతల డివిజన్లు ఏర్పాటు చేసింది. రెండు ట్రాఫిక్ జోన్లుగా ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనరేట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చేసింది. మూడు ట్రాఫిక్ డివిజన్లు, మూడు ట్రాఫిక్ పోలీస్స్టేషన్ల ఏర్పాటు చేసింది. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పీఎస్ను ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనరేట్లోకి తీసుకొచ్చింది. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పీఎస్ను మహేశ్వరం జోన్ పరిధిలోకి మార్చింది. ఆమనగల్, కొత్తూరు, మొయినాబాద్ పేర్లతో కొత్త శాంతిభద్రతల డివిజన్లను ఏర్పాటు చేసింది.
అజీజ్నగర్లో కొత్త పోలీస్స్టేషన్ ఏర్పాటు చేసింది. మహేశ్వరం, షాద్నగర్, చేవెళ్ల పేర్లతో మూడు కొత్త ట్రాఫిక్ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేసింది. శంషాబాద్ పోలీస్స్టేషన్ పేరును పెదషాపూర్గా మార్చింది. పెదషాపూర్ స్టేషన్ను కొత్తూరు డివిజన్, షాద్నగర్ జోన్లోకి చేర్చింది. గతంలో శంషాబాద్, ఆర్జీఐఏ పేర్లతో రెండు పోలీస్స్టేషన్లు ఉండేవి. ఆర్జీఐఏ పోలీస్స్టేషన్ను శంషాబాద్గా నామకరణం చేసింది. శంషాబాద్ పోలీస్స్టేషన్కు పెదషాపూర్గా పేరు మార్చింది.గ్రీన్ ఫార్మాసిటీ పోలీస్స్టేషన్కు మీరాఖాన్పేట్గా నామకరణం చేసింది. ఫ్యూచర్సిటీలో ఉన్న ట్రాఫిక్ జోన్ను రెండుగా విభజించింది. ట్రాఫిక్-1, ట్రాఫిక్-2 పేర్లతో రెండు ట్రాఫిక్ జోన్లు ఏర్పాటు చేసింది. మొయినాబాద్, కొత్తూరు, ఆమనగల్ పేర్లతో 3 కొత్త ట్రాఫిక్ పీఎస్లను ఏర్పాటు చేసింది.
రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి
రంగారెడ్డి జిల్లాలో రాత్రి రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకొంది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. చేవెళ్ల మండలం గొల్లపల్లి వద్ద ఓ వాహనం బైక్ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో భార్య, భర్త, కుమారుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతులు మొయినాబాద్ మం. మేడిపల్లికి చెందిన మధుసూదన్, సావిత్రి, ధనుష్ మృతి చెందారు. ప్రమాదం నుంచి కుమార్తె అక్షయ ప్రాణాలతో బయటపడింది. చన్వెళ్లిలోని విందుకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.