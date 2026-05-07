07-05-2026 Telangana News Today Live Updates : కోదాడ మండలం దోరకుంట వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES (ETV Bharat)
07-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
డీసీఎంను వెనుకనుంచి ఢీకొట్టిన గౌతమ్ ట్రావెల్స్ బస్సు
సూర్యాపేట జిల్లాలో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కోదాడ మండలంలోని దోరకుంట వద్ద డీసీఎంను వెనుకనుంచి గౌతమ్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్కు గాయాలయ్యాయి. ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉన్నారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.