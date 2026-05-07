07 May 2026 AP News Today Live News Updates: ప్రజాప్రతినిధులతో ముగిసిన సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 6:57 AM IST

Updated : May 7, 2026 at 7:53 AM IST

07 May 2026 AP News Today Live News Updates: ప్రజాప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు జిల్లాల వారీగా సమీక్షలు ముగిశాయి. 3 నెలల్లో 28 జిల్లాల ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షలు చేపట్టారు. ఫిబ్రవరి 12న కృష్ణా జిల్లాతో మొదలుపెట్టి విశాఖతో ముగించారు. జిల్లాలవారీగా ప్రజాప్రతినిధులు, ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రులు, కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సమీక్షించారు. 28 జిల్లాల సమీక్షల్లో వెయ్యికిపైగా సమస్యలు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రస్తావించారు. ప్రాధాన్యతలను బట్టి అక్కడికక్కడే కొన్ని పనులు చేపట్టేలా సీఎం ఆదేశించారు. సమీక్షలో ప్రస్తావించిన ఆర్థికేతర పనులను త్వరగా చేపట్టాలని ప్రజాప్రతినిధులకు సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు నివేదికలు ఇచ్చారు. పనితీరు సరిగాలేని ఎమ్మెల్యేల వైఖరి మార్చుకోవాలని సూచించారు. వివాదాస్పద అంశాల జోలికి వెళ్లవద్దని ఎమ్మెల్యేలకు స్పష్టం చేశారు. కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయం ఉండాలని అన్నారు. ఎమ్మెల్యేల సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు సీఎం ఆదేశించారు. అధికారుల పనితీరుపై సూక్ష్మస్థాయిలో చంద్రబాబు విశ్లేషించారు.

7:49 AM, 7 May 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 11 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 71,029 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న స్వామివారికి 31,184 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.07 కోట్లు లభించింది.

7:07 AM, 7 May 2026 (IST)

"తెలుగుతో పాటు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధన తప్పు కాదు"

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తెలుగుతో పాటు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో విద్యా బోధన అని పేర్కొనడాన్ని సవాలు చేస్తూ ప్రొఫెసర్, డాక్టర్ గుంటుపల్లి శ్రీనివాస్ హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. విద్యాశాఖ ప్రొసీడింగ్స్‌ను సవరణ చేస్తూ ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు ఇచ్చామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. తెలుగుతో పాటు ఆంగ్ల మాధ్యమంలోనూ విద్యా బోధన ఉండటం తప్పుకాదని హైకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం లేకుంటే విద్యార్థులకు అవకాశాలు దక్కకపోవచ్చని అభిప్రాయపడింది. ప్రొసీడింగ్స్‌ను సవరిస్తూ విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు ఇచ్చిందన్న హైకోర్టు. నచ్చిన భాషలో చదువుకునేందుకు పిల్లలకు అవకాశం ఉందని హైకోర్టు పేర్కొంది. ఇరువర్గాల వాదనలు విన్నాక హైకోర్టు ధర్మాసనం పిల్‌ను కొట్టివేసింది.

6:40 AM, 7 May 2026 (IST)

సచివాలయంలో నేటి నుంచి రెండ్రోజుల పాటు కలెక్టర్ల సదస్సు

సచివాలయంలో నేటి నుంచి రెండ్రోజుల పాటు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు జరగనున్నది. పాలనలో ప్రభుత్వ సమర్థత మెరుగుపరిచేలా సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. తొలిరోజు స్వర్ణాంధ్ర పది సూత్రాలు, జిల్లాల వారీగా జీఎస్‌డీపీ గ్రోత్‌, కేంద్ర పథకాలు, ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, పెట్టుబడులపై సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. రెండోరోజు సంజీవని, సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్, సూపర్ సిక్స్‌పై చర్చించనున్నారు.

