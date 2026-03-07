07-03-2026 Telangana News Today Live Updates : సోమాజిగూడ రాజ్భవన్ రోడ్లో అగ్నిప్రమాదం
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 7:34 AM IST
07-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
హనుమకొండ భీమారం బస్స్టాప్ వద్ద ప్రమాదం
- అదుపు తప్పి ఆటోను ఢీకొన్న లారీ, పలువురికి గాయాలు
- మున్సిపాలిటీ సిబ్బందిపైకి దూసుకెళ్లిన లారీ, ఆస్పత్రి తరలింపు
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 66,855 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.82 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 26,690 మంది భక్తులు
సోమాజిగూడ రాజ్భవన్ రోడ్లో అగ్నిప్రమాదం
- హైదరాబాద్: వైన్ షాప్లో చెలరేగిన మంటలు
- మంటలు అదుపు చేస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
- షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు వెల్లడి
భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్ ధరలు
- గృహవినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.60 పెంపు
- అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన పెంచిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు
- హైదరాబాద్లో రూ.965కి చేరిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర
- వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.114.50కు పెంపు
- పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్ ధరలు
- ఉజ్వల పథకం ద్వారా అందించే సిలిండర్ ధరలు యథాతథం
మధ్యప్రాచ్యంలో రెండో వారానికి చేరిన యుద్ధం
- ఇరాన్లోని అణు, క్షిపణి కేంద్రాలపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు ఉద్ధృతం
- 400కుపైగా స్థావరాలపై దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ప్రకటన
- బాలిస్టిక్ క్షిపణి లాంచర్లు, డ్రోన్ల నిల్వ కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్ బాంబు దాడులు
- టెహ్రాన్లోని ఆజాదీ టవర్ సమీపంలో ఇజ్రాయెల్ దాడులు
- ఇరాన్ నౌకాదళాన్ని నిర్వీర్యం చేసినట్లు తెలిపిన అమెరికా
ఇరాన్కు చెందిన ఐరిస్ లావన్ అనే నౌకకు భారత్ ఆశ్రయం
- విశాఖ నుంచి వెళ్తుండగా ఐరిస్ లావన్ నౌకలో సాంకేతిక సమస్య
- కొచ్చి ఓడరేవులో ఐరిస్ లావన్ నౌక నిలిపివేతకు అనుమతి ఇచ్చిన భారత్
- నౌకలోని 183 మంది సిబ్బందికి కొచ్చిలోని నౌకదళ కేంద్రాల్లో వసతి
గల్ఫ్ నుంచి విమానాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఎయిరిండియా ప్రకటన
- జెడ్డా, మస్కట్ నుంచి షెడ్యూల్ సర్వీసులు నడుపుతున్నట్లు ఎయిరిండియా వెల్లడి
- అబుధాబి, దుబాయ్, మస్కట్, రస్అల్ఖైమా, షార్జా నుంచీ నడుపుతామని వెల్లడి
- ప్రత్యేక విమానాలు నడుపుతున్నట్లు ఎయిరిండియా ప్రకటన
- గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకున్నవారిని తీసుకొచ్చేందుకే విమానాలు నడుపుతున్నట్లు వెల్లడి
- అమెరికా, యూరప్కు సురక్షిత మార్గాల్లో సర్వీసులు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడి
హైదరాబాద్లో కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్
- 20 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో కార్యాలయం ఏర్పాటు
- ఈనెల 12న ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మంత్రి శ్రీధర్బాబు
