07-03-2026 Telangana News Today Live Updates : సోమాజిగూడ రాజ్‌భవన్‌ రోడ్‌లో అగ్నిప్రమాదం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 6:44 AM IST

|

Updated : March 7, 2026 at 7:34 AM IST

07-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

7:33 AM, 7 Mar 2026 (IST)

హనుమకొండ భీమారం బస్‌స్టాప్‌ వద్ద ప్రమాదం

  • హనుమకొండ భీమారం బస్‌స్టాప్‌ వద్ద ప్రమాదం
  • అదుపు తప్పి ఆటోను ఢీకొన్న లారీ, పలువురికి గాయాలు
  • మున్సిపాలిటీ సిబ్బందిపైకి దూసుకెళ్లిన లారీ, ఆస్పత్రి తరలింపు

7:21 AM, 7 Mar 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 66,855 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.82 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 26,690 మంది భక్తులు

7:21 AM, 7 Mar 2026 (IST)

సోమాజిగూడ రాజ్‌భవన్‌ రోడ్‌లో అగ్నిప్రమాదం

  • సోమాజిగూడ రాజ్‌భవన్‌ రోడ్‌లో అగ్నిప్రమాదం
  • హైదరాబాద్: వైన్‌ షాప్‌లో చెలరేగిన మంటలు
  • మంటలు అదుపు చేస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
  • షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ వల్ల అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు వెల్లడి

6:38 AM, 7 Mar 2026 (IST)

భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్‌ ధరలు

  • భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్‌ ధరలు (Domestic LPG Cylinder Prices)
  • గృహవినియోగ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ ధర రూ.60 పెంపు
  • అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన పెంచిన గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలు
  • హైదరాబాద్‌లో రూ.965కి చేరిన ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ ధర
  • వాణిజ్య సిలిండర్‌ ధర రూ.114.50కు పెంపు
  • పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్‌ ధరలు
  • ఉజ్వల పథకం ద్వారా అందించే సిలిండర్ ధరలు యథాతథం

6:38 AM, 7 Mar 2026 (IST)

మధ్యప్రాచ్యంలో రెండో వారానికి చేరిన యుద్ధం

  • మధ్యప్రాచ్యంలో రెండో వారానికి చేరిన యుద్ధం
  • ఇరాన్‌లోని అణు, క్షిపణి కేంద్రాలపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు ఉద్ధృతం
  • 400కుపైగా స్థావరాలపై దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం ప్రకటన
  • బాలిస్టిక్ క్షిపణి లాంచర్లు, డ్రోన్ల నిల్వ కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్‌ బాంబు దాడులు
  • టెహ్రాన్‌లోని ఆజాదీ టవర్ సమీపంలో ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు
  • ఇరాన్‌ నౌకాదళాన్ని నిర్వీర్యం చేసినట్లు తెలిపిన అమెరికా

6:37 AM, 7 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌కు చెందిన ఐరిస్‌ లావన్‌ అనే నౌకకు భారత్ ఆశ్రయం

  • ఇరాన్‌కు చెందిన ఐరిస్‌ లావన్‌ అనే నౌకకు భారత్ ఆశ్రయం
  • విశాఖ నుంచి వెళ్తుండగా ఐరిస్‌ లావన్‌ నౌకలో సాంకేతిక సమస్య
  • కొచ్చి ఓడరేవులో ఐరిస్‌ లావన్‌ నౌక నిలిపివేతకు అనుమతి ఇచ్చిన భారత్‌
  • నౌకలోని 183 మంది సిబ్బందికి కొచ్చిలోని నౌకదళ కేంద్రాల్లో వసతి

6:36 AM, 7 Mar 2026 (IST)

గల్ఫ్ నుంచి విమానాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఎయిరిండియా ప్రకటన

  • గల్ఫ్ నుంచి విమానాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఎయిరిండియా ప్రకటన
  • జెడ్డా, మస్కట్ నుంచి షెడ్యూల్ సర్వీసులు నడుపుతున్నట్లు ఎయిరిండియా వెల్లడి
  • అబుధాబి, దుబాయ్‌, మస్కట్, రస్‌అల్‌ఖైమా, షార్జా నుంచీ నడుపుతామని వెల్లడి
  • ప్రత్యేక విమానాలు నడుపుతున్నట్లు ఎయిరిండియా ప్రకటన
  • గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకున్నవారిని తీసుకొచ్చేందుకే విమానాలు నడుపుతున్నట్లు వెల్లడి
  • అమెరికా, యూరప్‌కు సురక్షిత మార్గాల్లో సర్వీసులు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడి

6:36 AM, 7 Mar 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లో కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌

  • హైదరాబాద్‌లో కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ (NetFlix)
  • 20 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో కార్యాలయం ఏర్పాటు
  • ఈనెల 12న ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు
Last Updated : March 7, 2026 at 7:34 AM IST

