06-10-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు సూర్యాపేట జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి పర్యటన
06-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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లంచం తీసుకుంటు ఏసీబీకి చిక్కిన టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ సునీత
టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ సునీత లంచం తీసుకుంటు ఏసీబీ రెడ్హ్యాండెడ్గా దొరికారు. రూ.4 లక్షల కోసం టెలిఫోన్ భవన్ వద్ద సునీత వేచి ఉన్నారు. బైకుపై వచ్చిన మరో వ్యక్తి నుంచి రూ.2.5లక్షలు బైక్ డిక్కీలో సునీత వేయించుకున్నారు. రూ.4లక్షలు ఇచ్చేందుకు వచ్చిన బాధితుడిని సైతం స్కూటీ డిక్కీలో వేయాలని ఆమె చెప్పారు. డిక్కీలో డబ్బు వేయగానే ఆమెను ఏసీబీ అధికారులు పట్టుకున్నారు.
నేడు సూర్యాపేట జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన
నేడు సూర్యాపేట జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటించనున్నారు. హుజూర్నగర్, కోదాడ నియోజకవర్గాల్లో అభివృద్ధి పనుల పరిశీలించి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. పులిచింతల ప్రాజెక్టు సందర్శించి భట్టి జెన్కో, నీటిపారుదల అధికారులతో భేటీకానున్నారు. అంతేకాకుండా గడ్డిపల్లిలో యంగ్ ఇండియా స్కూల్ పనులు పరిశీలించనున్నారు. భట్టి విక్రమార్క మునగాలలో కమ్యూనిటీ కిచెన్కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఉత్తమ్, కోమటిరెడ్డి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ పాల్గొననున్నారు.
నేడు భారత్, విండీస్ తొలి టీ20 మ్యాచ్
నేడు భారత్, విండీస్ తొలి టీ20 మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది. రాత్రి 7 గంటలకు లఖ్నవూలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది.
నేడు గాజులరామారంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్ల శంకుస్థాపన - భూమిపూజ చేయనున్న మంత్రి పొంగులేటి
హైదరాబాద్లోని గాజులరామారంలో నేడు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్లకు శంకుస్థాపన జరగనుంది. ఉదయం 10 గం.కు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్లకు మంత్రి పొంగులేటి భూమిపూజ చేయనున్నారు.
నైజీరియాలో కుప్పకూలిన మిలిటరీ విమానం - 32 మంది మృతి
నైజీరియాలోని ఓండో రాష్ట్రం ఇగ్బోకోడా వద్ద మిలిటరీ విమానం కుప్పకూలింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఏడుగురు సిబ్బందితో కలిసి 32 మంది మృతి చెందారు.
గచ్చిబౌలిలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలిలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. గచ్చిబౌలిలోని హాస్టల్లో ఉంటున్న ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన మనీషా (28 )
నానక్రామ్గూడలోని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. డిప్రెషన్, ఒంటరితనంతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు సూసైడ్ నోట్లో తెలిపారు. గచ్చిబౌలి పోలీసులు
మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఖాస్లాపూర్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
మెదక్ జిల్లాలోని నార్సింగి మండలం ఖాస్లాపూర్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జాతీయ రహదారి-44పై నిజామాబాద్ డిపోనకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు ఓ స్కూటీని ఢీకొట్టింది. స్కూటీపై ఉన్న ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై నార్సింగి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతులు దౌల్తాబాద్కు చెందిన చంద్రయ్య (55), పోచవ్వ (50)గా గుర్తించారు.