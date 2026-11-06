06th November 2026 AP News Today Live News Updates: ప్రకాశం జిల్లా సముద్ర తీరంలో మరో మృతదేహం లభ్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 11:14 AM IST
06th November 2026 AP News Today Live News Updates: ప్రకాశం జిల్లా వజ్జిరెడ్డిపాలెం వద్ద సముద్ర తీరంలో మరో మృతదేహం లభ్యమైంది. తమిళనాడుకి చెందిన మరో మత్స్యకారుడి మృతదేహం సముద్రతీరానికి కొట్టుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు 6 మత్స్యకారుల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. మరో ముగ్గురి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈనెల 3న కొత్తపట్నం వద్ద సముద్రంలో మత్స్యకారుల బోటు బోల్తా పడింది.
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ప్రకాశం జిల్లా సముద్ర తీరంలో మరో మృతదేహం లభ్యం
ప్రకాశం జిల్లా వజ్జిరెడ్డిపాలెం వద్ద సముద్ర తీరంలో మరో మృతదేహం లభ్యమైంది. తమిళనాడుకి చెందిన మరో మత్స్యకారుడి మృతదేహం సముద్రతీరానికి కొట్టుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు 6 మత్స్యకారుల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. మరో ముగ్గురి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈనెల 3న కొత్తపట్నం వద్ద సముద్రంలో మత్స్యకారుల బోటు బోల్తా పడింది.
టీటీడీ బోర్డు స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ ఛైర్మన్గా ఈవో రవిచంద్ర
టీటీడీ బోర్డు స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ ఛైర్మన్గా ఈవో రవిచంద్ర ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి పదవీకాలం ముగియడంతో స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ ఏర్పాటు చేశారు. ముగ్గురు సభ్యులతో ప్రత్యేక అధికారుల కమిటీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ప్రత్యేక అధికారుల కమిటీ ఛైర్మన్గా టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర ఛైర్మన్గా, ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి వినయ్చంద్, దేవాదాయ శాఖ కార్యదర్శి కన్నబాబు సభ్యులుగా అథారిటీ ఏర్పాటు చేసింది. కొత్త పాలకవర్గం ఏర్పాటయ్యే వరకు ఈ ప్రత్యేక కమిటీ కొనసాగనుంది.
ఏలూరు జిల్లా పునరావాస కాలనీలో పోలింగ్ బహిష్కరణ
ఏలూరు: జీలుగుమిల్లి మండలం కోరుటూరు పునరావాస కాలనీలో పోలింగ్ను కోరుటూరు పునరావాస కాలనీ వాసులు బహిష్కరించారు. పి.అంకంపాలెం పంచాయతీ నుంచి వేరు చేసి ప్రత్యేక పంచాయతీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పోలింగ్ను బహిష్కరించిన కాలనీ వాసులతో అధికారులు చర్చిస్తున్నారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో 11 మంది ఉద్యోగులు సస్పెండ్
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో 11 మంది ఉద్యోగులను యాజమాన్యం సస్పెండ్ చేసింది. కర్మాగారంలో మిల్స్ విభాగంలో ఉత్పత్తి తక్కువ వచ్చిందనే కారణంతో సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది.
గరివిడి పీఎస్ వద్ద వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం కలకలం
విజయనగరం: గరివిడి పీఎస్ వద్ద వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం కలకలం రేపింది. కుటుంబకలహాలతో పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటూ హల్చల్ చేశాడు. సకాలంలో పోలీసులు స్పందించి అతడిని అడ్డుకున్నారు.
ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవ మండలం చెన్నుపల్లిలో విషాదం
ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవ మండలం చెన్నుపల్లిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. నీటికుంటలో ఈతకు వెళ్లి తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి మృతి చెందాడు. సురేంద్ర మృతితో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
ఇవాళ బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన పర్యటించనున్నారు. మురసు తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించి, జిల్లెలమూడి వంతెన వద్ద తుపాన్ ప్రభావంతో జరిగిన నష్టాన్ని సీఎం పరిశీలించనున్నారు. దెబ్బతిన్న డ్రెయిన్స్పై నీటిపారుదల శాఖ అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించనున్నారు. గుంటూరు జిల్లా రేటూరులో రైతులను కలిసి సమస్యలు తెలుసుకోనున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 11 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 65,218 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.63 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 20,213 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
గుంటూరు వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డి అరెస్టు
గుంటూరు: వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్డి అరెస్టు చేశారు. వెంగళాయపాలెంలో పోలింగ్ సిబ్బంది నుంచి బ్యాలెట్ బాక్స్ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు లాక్కున్నారు. నల్లపాడులో రోడ్డుపై బైఠాయించి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. ఆందోళనలో ఎమ్మెల్సీ అప్పిరెడ్ఠి పాల్గొన్నారు. అప్పిరెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి రాత్రి పోలీస్ స్టేషన్కు పోలీసులు తరలించారు. అప్పిరెడ్డిని రాత్రంతా నల్లపాడు పీఎస్లో ఉంచారు. సిబ్బంది విధులకు ఆటంకం కలిగించి ఆందోళన చేయడంపై కేసు నమోదు చేశారు.
కాసేపట్లో చీరాలలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
బాపట్ల జిల్లా: కాసేపట్లో చీరాలలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్లు లెక్కించనున్నారు. తుపాను కారణంగా భారీ వర్షాలతో చీరాలలో ఓట్ల లెక్కింపు వాయిదా పడింది. ఇవాళ చీరాల ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఉదయం 7 నుంచి ఓట్లు లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది.
వాయిదాపడిన 5 మండలాల్లో నేడు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్
తుపాను ప్రభావం, వర్షం కారణంగా 5 మండలాల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి. ఇవాళ 5 జడ్పీటీసీ, 60 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరపనున్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండంలోని 18 ఎంపీటీసీలు, ఒక జడ్పీటీసీ స్థానానికి పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. గోపాలపురం మండలంలోని 64 పోలింగ్ స్టేషన్లలో పోలింగ్ జరపనున్నారు. ఏలూరులోని 4 మండలాల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. వేలేరుపాడు, బుట్టాయిగూడెం, జీలుగుమిల్లి, పోలవరం మండలాలలో పోలింగ్ జరపనున్నారు. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది.
నేడు 5 జిల్లాల్లోని 7 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీ పోలింగ్
నేడు 5 జిల్లాల్లోని 7 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీ పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో అనంతపురం, కర్నూలు, శ్రీకాకుళం, మార్కాపురం, పల్నాడు జిల్లాల్లో రీ పోలింగ్ నిర్వహణకు ఎస్ఈసీ ఆదేశించింది. రిగ్గింగ్, పోలింగ్ కేంద్రంపై దాడి, బ్యాలట్ బాక్సు అపహరణ కారణాలతో పోలింగ్ రద్దయ్యింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా పొన్నం గ్రామంలో రెండో నెంబర్ పోలింగ్ బూత్లో బ్యాలెట్ పేపర్లపై ఇంకు మరకలు పడ్డాయని రీపోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. అనంతపురం జిల్లా కోడేరు మండలం మరుట్ల గ్రామంలో పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ 8లో దుండగులు బ్యాలెట్ పత్రాలు చించివేయడంతో నేడు రీపోలింగ్ జరపనున్నారు. అనంతపురం జిల్లాలోనే పెదగరువు మండలం చిత్రచేడు గ్రామంలో 46, 47 పోలింగ్ బూత్ల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. కర్నూలు జిల్లా కొసిగి జడ్సీటీసీ పోలింగ్ స్టేషన్ రెండులో కూడా రీపోలింగ్ జరపనున్నారు. అలాగే మార్కాపురం పుల్లలచెరువు మండలం గంగవరంలోని పోలింగ్ కేంద్రం నంబరు 5లో బ్యాలట్ బాక్సు అపహరణతో కారణంగా నేడు రీపోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు మండలం అండుగురు పోలింగ్ స్టేషన్-43లో రీపోలింగ్ జరపనున్నారు. ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు వరకు రీపోలింగ్ జరగనుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ 67.24 శాతం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ 67.24 శాతం మేర నమోదైనట్లు ఎస్ఈసీ ప్రకటించింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో అతి తక్కువగా 59 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా, అత్యధికంగా సత్యసాయి జిల్లాలో 82.60 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.
అల్లూరి జిల్లాలో అత్యల్పం శాతం ఓటింగ్
రాష్ట్రంలో అతి తక్కువగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కేవలం 59 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. అత్యధికంగా సత్యసాయి జిల్లాలో 82.60 పోలింగ్ నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వైఎస్సార్ జిల్లాలో 71.78 శాతం, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 62.96, విజయనగరంలో 72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. తిరుపతిలో 64.75 శాతం, శ్రీకాకుళంలో 60 శాతం, నెల్లూరులో 66 , ప్రకాశంలో 68.50 , పోలవరంలో 63, పార్వతీపురం మన్యంలో 64 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. పల్నాడు జిల్లాలో 70.94 శాతం, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 71, మార్కాపురంలో 69.78 శాతం, కర్నూలులో 68.23, కృష్ణలో 68 శాతం, కాకినాడలో 61.72, గుంటూరులో 73.12 శాతం, ఏలూరులో 64 శాతం, తూర్పుగోదావరిలో 60.20 శాతంగా పోలింగ్ నమోదైంది. కోనసీమ జిల్లాలో 61.90 శాతం, చిత్తూరు లో 70, బాపట్లలో 71, అన్నమయ్యలో 68.10, అనంతపురంలో 70.71, అనకాపల్లిలో 70 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్టు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇవి తుదిలెక్కల తర్వాత మారనున్నాయి. కొన్ని చోట్ల రీపోలింగ్ , ఐదు మండలాల్లో పూర్తిగా ఎన్నికలు జరగనున్న దృష్ట్యా ఈ శాతాలు పెరుగుతాయి.