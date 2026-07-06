06th July 2026 News Today AP Live News Updates : దక్షిణ కొరియాలో రెండో రోజు మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : July 6, 2026 at 10:02 AM IST
06th July 2026 News Today AP Live News Updates: ఈరోజు ఏపీ తాజా వార్తల సమాచారం
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మెకనైజ్డ్ బోటు ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ముందు మత్స్యకార కుటుంబాల ఆందోళన
విశాఖలో మత్స్యకారుల గల్లంతు ఘటన స్థానికంగా విషాదం నింపింది. మెకనైజ్డ్ బోటు ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ కార్యాలయం ముందు గల్లంతైన వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లి గల్లంతైన ఆరుగురు మత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. తమ వారి ఆచూకీ ఏంటో వెంటనే తెలపాలని వారు కన్నీటి పర్యంతమవుతూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
దక్షిణ కొరియాలో కొనసాగుతున్న మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన
దక్షిణ కొరియాలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన కొనసాగుతోంది. షోలమ్ గ్రూప్ ఆఫీసర్ జీగాబ్ హా, సాఫ్ట్-ఈపీఐ సీఈవో సుంగ్ మిన్ హ్వాంగ్లతో ఆయన భేటీ అయ్యారు. శ్రీసిటీలో యూనిట్ నిర్మాణాన్ని వేగంగా పూర్తి చేసి ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని కోరారు. రూ.338 కోట్లతో షోలమ్ సంస్థ ఈవీ ఛార్జర్ పవర్ మాడ్యుల్స్ నిర్మించాలన్నారు. ఏపీలో మైక్రో ఎల్ఈడీ డిస్ప్లే మెటీరియల్ హబ్ ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తిరుపతి ఐఐటీ సహకారంతో ఈపీఐ అకాడమీని ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి కోరారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని కొరియా ప్రతినిధులు తెలిపారు.
గల్లంతైన మత్స్యకారుల గాలింపును సమీక్షించిన ఐజీ గోపీనాథ్జెట్టి
విశాఖపట్నంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి సమీక్షించారు. విశాఖలోని భారత తీర రక్షక దళం ప్రాంతీయ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ను ఆయన సందర్శించారు. అధికారులను అడిగి గాలింపు పనుల పురోగతి గురించి తెలుసుకున్నారు. తీర భద్రత పోలీసు శాఖ ఈ గాలింపు చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తోంది.
విజయవాడ అజిత్ సింగ్ నగర్లో రెచ్చిపోయిన యువకులు
విజయవాడ అజిత్ సింగ్ నగర్లో యువకులు రెచ్చిపోయారు. ఒకరికొకరు సవాళ్లు విసురుకొని, నడిరోడ్డుపై కొట్లాడుకున్నారు. కత్తితో ఓ యువకుడిపై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. పోలీసులు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయగా, మరో ముగ్గురు కోసం గాలిస్తున్నారు. సూర్యతేజపై పార్థు, రజాక్ అనే యువకులు దాడి చేశారు. కొల్లా సూర్యతేజ ప్రైవేటు కళాశాలలో బీటెక్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. అతడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
దలైలామాకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు: సీఎం చంద్రబాబు
దలైలామాకు సీఎం చంద్రబాబు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతి, కరుణ, మానవత్వాన్ని పెంపొందించే తన పవిత్రమైన ఆశయ సాధనలో ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలు చేకూరాలని, శతాధిక కాలం జీవించాలని ప్రార్థిస్తున్నా.' అని సీఎం అన్నారు.
దక్షిణ కొరియాలో రెండో రోజు మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన
దక్షిణ కొరియాలో మంత్రి లోకేశ్ రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా షూఆల్స్ సంస్థ ఛైర్మన్ లీ చియాంగ్-గెన్తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఏపీలో షూఆల్స్ ఆర్ అండ్ డీ, ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఎంవోయూ మేరకు రాష్ట్రంలో పాదరక్షల యూనిట్ పనులను వేగవంతం చేయాలని లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
విశాఖలో భూ అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని కలెక్టర్కు గంటా శ్రీనివాసరావు లేఖ
విశాఖపట్నంలో జరిగిన భూ అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్కు ఆయన ఒక లేఖ రాశారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను కాజేసేందుకు యత్నించిన వారిని వదలొద్దని కోరారు. అక్రమార్కులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గంటా శ్రీనివాసరావు ఆ లేఖలో స్పష్టం చేశారు.
శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని సినీ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్నారు. సోమవారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. నాగార్జునతో పాటు ఆయన భార్య అమల, కుమారుడు అఖిల్, సినీ నిర్మాత నాగవంశీ కూడా స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 116 ఏళ్ల బామ్మ
కర్ణాటకకు చెందిన 116 ఏళ్ల బామ్మ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వీఐపీ బ్రేక్ సమయంలో ఆమె స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ ఛైర్మన్ బి.ఆర్.నాయుడు తన కోటాలో ఆ బామ్మకు బ్రేక్ దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. ఈ వయసులో తనకు స్వామివారి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించినందుకు టీటీడీ ఛైర్మన్కు ఆ బామ్మ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ముగిసిన సీఎం కుప్పం పర్యటన
సీఎం చంద్రబాబు మూడు రోజుల కుప్పం పర్యటన ముగిసింది. అక్కడ వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. రైతులు, నేతలు, పారిశ్రామికవేత్తలతో వరుస భేటీలు నిర్వహించారు. రూ.9,322 కోట్ల పెట్టుబడితో కుప్పానికి 30 పరిశ్రమలు తెచ్చేలా ఒప్పందాలు (ఎంవోయూలు) చేసుకున్నారు. పర్యటన అనంతరం కుప్పం నుంచి నేరుగా అమరావతి సచివాలయానికి సీఎం చేరుకుంటారు. ఉదయం ఆర్టీజీఎస్ పనితీరుపై సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. మధ్యాహ్నం విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజియన్ల అభివృద్ధిపై అధికారులతో సమావేశం అవుతారు.
గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం రెండో రోజు కొనసాగుతున్న గాలింపు
గల్లంతైన ఆరుగురు మత్స్యకారుల కోసం రెండో రోజు గాలింపు కొనసాగుతోంది. ఈనెల 1న విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి ఏడుగురు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లారు. గల్లంతైనవారిలో నిన్న కారి చిన్నాను వాణిజ్య నౌక సిబ్బంది కాపాడారు. ఉదయం 10 గం.కు చిన్నాను కోస్ట్ గార్డు సిబ్బంగి ఫిషింగ్ హార్బర్కు తీసుకురానున్నారు. కారి చిన్న సమాచారం ఆధారంగా గాలింపు చర్యలు జరుగుతున్నాయి. సంయుక్తంగా నేవీ, కోస్ట్ గార్డు సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఇవాళ అధికారులు, ఆర్టీసీ ఐకాస మధ్య చర్చలు
అధికారులతో ఆర్టీసీ ఐకాస నేడు కీలక చర్చలు జరపనుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఈ సమావేశం జరగనుంది. ఈ చర్చల్లో ప్రత్యేక సీఎస్ కృష్ణబాబు, ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాల్గొననున్నారు. తమకు ఉన్న సుమారు 30 ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వంతో చర్చించాలని ఆర్టీసీ ఐకాస నిర్ణయించింది. అలాగే జులై 7, 8 తేదీల్లో నిర్వహించే ఆర్టీసీ పరిరక్షణ డేను కార్మికులంతా ఏకమై విజయవంతం చేయాలని ఐకాస నాయకులు పిలుపునిచ్చారు.
నేడు ఆర్టీజీఎస్, 3 ప్రాంతాల ఎకనమిక్ రీజియన్లపై సీఎం సమీక్ష
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేడు అమరావతికి చేరుకోనున్నారు. వారం రోజుల పాటు ఆయన 4 జిల్లాల్లో వరుస కార్యక్రమాలతో బిజీగా గడిపారు. జిల్లాల పర్యటన ముగించుకుని ఆయన కుప్పం నుంచి నేరుగా సచివాలయానికి వస్తారు. సచివాలయంలో అధికారులతో ఆయన కీలక సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఆర్టీజీఎస్ పనితీరుతో పాటు 3 ప్రాంతాల ఎకనమిక్ రీజియన్ల అభివృద్ధి, తదుపరి కార్యాచరణపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో చర్చించనున్నారు.
విశాఖ: వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడింది. ఇది గడిచిన 6 గంటల్లో 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనిస్తోంది. రాబోయే 24 గంటల్లో ఒడిశా, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ సమీపంలో ఇది తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తాలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. కోస్తాంధ్రకు కూడా వర్ష సూచన ఉంది. తీరం వెంబడి గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లకూడదని అధికారులు హెచ్చరించారు.
కృష్ణా జిల్లా: బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్కు రిమాండ్
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్కు కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి గన్నవరం కోర్టు ఆయనకు ఈనెల 18 వరకు రిమాండ్ విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. దీంతో అతడిని నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు. జనసేన నేత ఫిర్యాదు మేరకు గన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. పవన్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలతో పాటు విద్రోహం, చట్టవ్యతిరేక చర్యలకు రావణ్ పాల్పడినట్లు ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.