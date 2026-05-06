06 May 2026 AP News Today Live News Updates: టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం ప్రారంభం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 7:18 AM IST

Updated : May 6, 2026 at 11:00 AM IST

06 May 2026 AP News Today Live News Updates : చైర్మన్​ బీఆర్​ నాయుడు అధ్యక్షతన సమావేశం

10:59 AM, 6 May 2026 (IST)

తిరుమలలో ప్రారంభమైన టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం

తిరుమలలో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం ప్రారంభమైంది. బీఆర్‌ నాయుడు అధ్యక్షతన ప్రారంభమైన సమావేశానికి ఈవో, అదనపు ఈవో హాజరయ్యారు. పలు కీలక నిర్ణయాలపై సమావేశంలో ధర్మకర్తల మండలి ఆమోదం తెలపనుంది. వేసవి సెలవులకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల సౌకర్యాలపై చర్చించనున్నారు.

10:57 AM, 6 May 2026 (IST)

మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ముగియనున్న అనంతబాబు పోలీసు కస్టడీ

మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వైఎస్సార్​సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు పోలీసు కస్టడీ ముగియనుంది. డ్రైవర్ హత్యకు సంబంధించి సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో పోలీసు విచారణ ముగిసింది. సర్పవరం పోలీసుస్టేషన్ నుంచి కాకినాడ జీజీహెచ్‌కు అనంతబాబు తరలించారు. అనంతంర కాకినాడలోని మొబైల్ కోర్టులో అనంతబాబును పోలీసులు హాజరుపరుచనున్నారు. అక్కడి నుంచి రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ ఙైలుకు తరలించనున్నారు.

10:56 AM, 6 May 2026 (IST)

రామవరంలో వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి

కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట మండలం రామవరంలో వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందాడు. మృతుడు రామవరానికి చెందిన రావుల సత్తిబాబు(38)గా గుర్తించారు. రాత్రి ఎవరో హత్య చేసి హైవే పక్కన పంట కాల్వలో పడేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

10:27 AM, 6 May 2026 (IST)

కృష్ణా జిల్లా ఈడుపుగల్లులో కత్తులతో యువకుల హల్‌చల్‌

కృష్ణా జిల్లా ఈడుపుగల్లులో కత్తులతో యువకుల హల్‌చల్‌ చేశారు. గంజాయి మత్తులో నడిరోడ్డుపై కత్తులతో యువకుల హడావుడి చేశారు. ప్రశ్నించిన గ్రామస్థులపై కత్తులతో యువకుల దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరికి గాయాలు అయ్యాయి.

10:25 AM, 6 May 2026 (IST)

తిరుపతి జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్‌ పర్యటన

తిరుపతి జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్‌ పర్యటిస్తున్నారు. సత్యవేడులోని శ్రీసిటీ పారిశ్రామికవాడకు మంత్రి లోకేశ్‌ చేరుకున్నారు. స్థానిక టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు లోకేశ్‌కు ఘనస్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిఒక్కరినీ పలకరించిన లోకేశ్​ వారితో ఫొటోలు దిగారు. కాసేపట్లో గ్లోబల్ దిగ్గజం క్యారియర్ పరిశ్రమకు లోకేశ్‌ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. శ్రీసిటీలో క్యారియర్ గ్లోబల్ సంస్థ వెయ్యి కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. దీని వల్ల ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 3 వేలమందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి కల్పన లభించనుంది. సత్యవేడులోని శ్రీసిటీ పారిశ్రామికవాడలో 39 ఎకరాల్లో పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మూడు దశల్లో 2028 నాటికి యూనిట్‌ నిర్మాణం పూర్తి చేయనున్నారు.

10:24 AM, 6 May 2026 (IST)

నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం ఇఫ్కో కిసాన్‌ సెజ్‌లో మహానాడుకు భూమిపూజ

నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం ఇఫ్కో కిసాన్‌ సెజ్‌లో మహానాడుకు భూమిపూజ చేశారు. ఇఫ్కో కిసాన్‌ సెజ్‌ ప్రాంగణంలో మూడు రోజుల పాటు మహానాడు నిర్వహించనున్నారు. భూమిపూజ కార్యక్రమంలో మంత్రులు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు.

9:53 AM, 6 May 2026 (IST)

పాపికొండల యాత్ర నిలిపివేత

అకాల వర్షాలు, ఈదురుగాలుల దృష్ట్యా ఇవాళ పాపికొండల యాత్రని అధికారులు నిలిపివేశారు. యాత్రను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు జలవనరుల శాఖ అధికారుల వెల్లడించారు. వాతావరణం అనుకూలించాక విహారయాత్ర వివరాలు ప్రకటిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.

9:51 AM, 6 May 2026 (IST)

ఇనుమెళ్ల భావనారాయణ స్వామి గుడిలో బయటపడిన లోహపు విగ్రహాలు

పల్నాడు జిల్లా ఇనుమెళ్ల భావనారాయణ స్వామి గుడిలో లోహపు విగ్రహాలు బయటపడ్డాయి. ఆలయ పునర్నిర్మాణం కోసం రాత్రి విగ్రహాలు తొలగిస్తుండగా పక్కనే బావి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. బావిపై రాళ్లను తొలగించగా ఏడు లోహపు విగ్రహాలు బయటపడ్డాయి. దేవదాయ, రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారుల సమక్షంలో విగ్రహాల వెలికితీశారు. అవి విలువైన పంచలోహ విగ్రహాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

9:50 AM, 6 May 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 76,240 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.44 కోట్లు లభించింది. 28,257 మంది భక్తులు స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

9:14 AM, 6 May 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో గాలి బీభత్సం

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో గాలి బీభత్సం సృష్టించింది. పలుచోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు, వృక్షాలు నేల కూలాయి. భారీ గాలులతో పలుచోట్ల విద్యుత్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. పునరుద్ధరణ పనుల్లో విద్యుత్‌, మున్సిపల్‌ అధికారులు ఉన్నారు.

9:11 AM, 6 May 2026 (IST)

మార్కాపురం జిల్లా: రాత్రంతా వెలిగొండ సొరంగంలోనే మంత్రి నిమ్మల

మార్కాపురం జిల్లా: మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు రాత్రంతా వెలిగొండ సొరంగంలోనే ఉన్నారు. వెలిగొండ టన్నెల్‌లో లైనింగ్, బెంచింగ్ పనులను మంత్రి నిమ్మల పరిశీలించారు. పుట్టినరోజు కూడా మంత్రి ప్రాజెక్టు పరిశీలన పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. టన్నెల్‌లో 19 కి.మీ. ప్రయాణించి 5 గ్యాంట్రీల్లో జరుగుతున్న పనులు నిమ్మల పరిశీలించారు. కార్మికుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాత్రి టన్నెల్-2లోనే అధికారులు, కార్మికులతో కలిసి భోజనాలు చేశారు. టన్నెల్-2లో కొన్నిచోట్ల ఊడిపడుతున్న కొండరాళ్ల పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. టన్నెల్-2లో 12వ కి.మీ. వద్ద చిక్కుకుపోయిన టీబీఎం మెషిన్ నిమ్మల వెళ్లారు. గత వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వంలో టీబీఎం తొలగించడానికి ప్రయత్నాలే చేయలేదని, టీబీఎం తొలగించకపోతే చుక్కనీరు కూడా టన్నెల్ నుంచి బయటికి రాదని అన్నారు. పనులేమీ చేయకుండానే జాతికి అంకితమంటూ రైతులను జగన్‌ మోసం చేశారని అన్నారు.

9:10 AM, 6 May 2026 (IST)

తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాశ్‌రెడ్డి

తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలను టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాశ్‌రెడ్డి ఖండించారు. జైశ్రీరాం అంటే డబ్బులు రాల్తాయా? అంటూ శ్రీరాముడిని హేళన చేయడం తగదని భానుప్రకాశ్​రెడ్డి అన్నారు. రామాయణాన్ని అవమానపరిచిన మంత్రి సురేఖ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

9:09 AM, 6 May 2026 (IST)

శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలోని పార్థసారథి నగర్‌లో దొంగల బీభత్సం

శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలోని పార్థసారథి నగర్‌లో దొంగల బీభత్సం సృష్టించారు. తెల్లవారుజామున బొలెరో వాహనంలో వచ్చిన దొంగలు ఐడీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు ఏటీఎంను ఎత్తుకెళ్లారు. ఏటీఎంను పగలగొట్టి నగదు బాక్సును వాహనంలో ఎత్తుకెళ్లారు. దొంగలు వాహనంలో బత్తలపల్లి వైపు వెళ్లినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా వాహనాలను తనిఖీ చేపట్టారు. ఏటీఎంలో సుమారు పది లక్షల వరకు నగదు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

9:08 AM, 6 May 2026 (IST)

7:16 AM, 6 May 2026 (IST)

నేడు తిరుపతి జిల్లాలో పర్యటించనున్న మంత్రి లోకేశ్‌

నేడు తిరుపతి జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్‌ పర్యటించనున్నారు. గ్లోబల్ దిగ్గజం క్యారియర్ పరిశ్రమకు మంత్రి లోకేశ్‌ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సత్యవేడులోని శ్రీ సిటీ పారిశ్రామికవాడలో 39 ఎకరాల్లో పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మూడు దశల్లో 2028 నాటికి యూనిట్‌ పూర్తి కానున్నది. ఏసీ తయారీ సంస్థ క్యారియర్ వెయ్యి కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనున్నారు. దాదాపు 3 వేల మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది.

6:49 AM, 6 May 2026 (IST)

తిరుపతి గంగజాతరలో వేషధారణలు ప్రారంభం

తిరుపతి గంగజాతరలో వేషధారణలు ప్రారంభం అయ్యింది. బైరాగివేషంలో గంగమ్మతల్లికి భక్తులు మెుక్కులు సమర్పించుకుంటున్నారు. నిన్న రాత్రి చాటింపుతో జాతర ప్రారంభమైనది. భక్తుల కోసం ఆలయంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

6:46 AM, 6 May 2026 (IST)

తిరుమలలో నేడు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం

తిరుమలలో నేడు టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు అధ్యక్షతన టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరగనుంది. వేసవి సెలవుల రద్దీ నేపథ్యంలో భేటీ కానున్నారు. భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై చర్చించనున్నారు. సమావేశంలో పలు నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. టీటీడీ ఉద్యోగుల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పరిమితిని 3 నుంచి 5 లక్షల వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. ఆలయ మాడవీధులు, రహదారులు, కూడళ్లకు శ్రీవారి భక్తాగ్రేసుల పేర్లు పెట్టనున్నారు. శ్రీవాణి ట్రస్టు నిధులు జారీ కోసం ధర్మకర్తల మండలి ఆమోదం తెలపనున్నది. తిరుమలలో పరిపాలన భవనం నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపే అవకాశముంది.

6:42 AM, 6 May 2026 (IST)

మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో విషాదం

మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో విషాదం, నలుగురు మృతి చెందారు. ఈదురు గాలుల బీభత్సానికి రేకుల షెడ్డు కూలి నలుగురు రైతులు మరణించారు. ధాన్యం పంటను కాపాడుకునే క్రమంలో ఒక్కసారిగా రేకుల షెడ్డు కుప్పకూలి వెంకటేశ్‌, అభిరామ్‌, లచ్చన్న, నాగరాజు మృతి చెందారు. ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందగా, మరో నలుగురికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులను లక్షెట్టిపేట, కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. భారీఈదురు గాలులకు పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగి పడ్డాయి.

