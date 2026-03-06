ETV Bharat / state

06-03-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో మెుదలైన భానుడి భగభగలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 6:58 AM IST

06-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:49 AM, 6 Mar 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో మెుదలైన భానుడి భగభగలు

  • రాష్ట్రంలో మెుదలైన భానుడి భగభగలు (High Temperature in TG)
  • ఈ ఏడాది తొలిసారి నిన్న ములుగు జిల్లా మంగపేటలో 39 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత
  • ఆదిలాబాద్‌, ధర్మపురి, ఖమ్మంలో 38.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు
  • నేడు ఆరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ
  • ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం
  • భద్రాద్రి, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం
  • రాష్ట్రంలోని మిగిలిన 27 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు

6:48 AM, 6 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌కు మరోసారి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక

  • ఇరాన్‌కు మరోసారి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక
  • ఇరాన్‌లోని సైన్యం, రివల్యూషనరీ గార్డ్స్‌ ఆయుధాలు వీడాలన్న ట్రంప్‌
  • ఇరాన్‌ను తిరిగి దక్కించుకోవడానికి ఇదే సరైన తరుణమన్న ట్రంప్
  • తన మాట వినకుంటే యుద్ధం చేయక తప్పదని ఇరాన్‌ను హెచ్చరించిన ట్రంప్‌
  • యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం తప్ప ఏమీ మిగలదన్న డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌

6:48 AM, 6 Mar 2026 (IST)

9 రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లు నియమించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

  • 9 రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లు నియమించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
  • పశ్చిమ్‌ బెంగాల్ ప్రస్తుత గవర్నర్‌ సి.వి.ఆనందబోస్‌ ఆకస్మిక రాజీనామా
  • సి.వి.ఆనందబోస్‌ స్థానంలో తమిళనాడు గవర్నర్‌ ఆర్‌.ఎన్‌.రవి నియామకం
  • పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్‌గా ఆర్‌.ఎన్‌.రవి నియామకం
  • హిమాచల్‌ప్రదేశ్ గవర్నర్‌గా కవిందర్ గుప్తా నియామకం
  • లద్దాఖ్‌ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా వినయ్‌కుమార్ సక్సేనా నియామకం
  • కేరళ గవర్నర్‌ రాజేంద్రవిశ్వనాథ్ అర్లేకర్‌కు తమిళనాడు అదనపు బాధ్యతలు
  • నాగాలాండ్ గవర్నర్‌గా నందకిశోర్‌ యాదవ్ నియామకం
  • బిహార్ గవర్నర్‌గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్(రిటైర్డ్) సయ్యెద్‌ అటా హస్నైన్‌
  • దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా తరణ్‌జిత్‌సింగ్ సంధు నియామకం

6:47 AM, 6 Mar 2026 (IST)

తెలంగాణ గవర్నర్‌గా శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా నియామకం

  • తెలంగాణ గవర్నర్‌గా శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా నియామకం (Telangana New Governor)
  • హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ గవర్నర్‌ శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా తెలంగాణ గవర్నర్‌గా నియామకం
  • ప్రస్తుత గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌గా నియామకం

6:47 AM, 6 Mar 2026 (IST)

1952 ఏప్రిల్‌ 1న యూపీలోని రుద్రాపుర్‌ గ్రామంలో శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా జననం

  • 1952 ఏప్రిల్‌ 1న యూపీలోని రుద్రాపుర్‌ గ్రామంలో శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా జననం (Telangana New Governor)
  • రుద్రాపుర్‌లో పాఠశాల విద్య, గోరఖ్‌పుర్‌లో కాలేజీ విద్య పూర్తిచేసిన శివ్‌ప్రతాప్‌
  • బీజేపీ విద్యార్థి విభాగం-ఏబీవీపీ సంస్థాగత కార్యదర్శిగా పనిచేసిన శివ్‌ప్రతాప్‌
  • 1983లో బీజేపీలో చేరిన శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా
  • 1989, 1991, 1993, 1996లో ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా
  • 2016 జూన్‌ 10న యూపీ నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపికైన శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా
  • 2022 జులై 5 వరకూ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్న శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా
  • 2023 ఫిబ్రవరి 18న హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ గవర్నర్‌గా నియమితులైన శివ్‌ప్రతాప్‌

6:46 AM, 6 Mar 2026 (IST)

నేడు రాష్ట్రంలో మరో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్న ప్రభుత్వం

  • నేడు రాష్ట్రంలో మరో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • 'ప్రజా ప్రభుత్వం-ప్రగతి ప్రణాళిక' పేరుతో కార్యక్రమం ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం
  • 99 రోజులపాటు రెండేళ్ల అభివృద్ధి పాలనను వివరించనున్న ప్రభుత్వం
  • నేటి నుంచి జూన్ 12 వరకు 10 థీమ్‌లతో కార్యాచరణ రూపొందించిన ప్రభుత్వం

6:46 AM, 6 Mar 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ చేరిన భారత్‌

  • టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ చేరిన భారత్‌
  • వరసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ చేరిన భారత్‌
  • ముంబయి: సెమీఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌పై భారత్‌ విజయం
  • ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్‌లో 7 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం
  • ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ జాకబ్ బెతెల్‌ వీరోచిత శతకం వృథా
  • టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో తలపడనున్న భారత్‌
  • ఈనెల 8న అహ్మదాబాద్‌లో టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌

6:45 AM, 6 Mar 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌ సెమీఫైనల్‌: భారత్‌ స్కోర్‌- 253/7

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌ సెమీఫైనల్‌: భారత్‌ స్కోర్‌- 253/7 ( T20 World Cup)
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌ సెమీఫైనల్‌: ఇంగ్లాండ్‌ స్కోర్‌- 246/7
  • భారత్ బ్యాటింగ్‌: శాంసన్‌ 89, శివమ్‌దూబె 43, ఇషాన్‌ కిషన్‌ 39 పరుగులు
  • భారత్ బ్యాటింగ్‌: హార్దిక్‌ పాండ్యా 27, తిలక్‌వర్మ 21 పరుగులు
  • ఇంగ్లాండ్‌ బౌలింగ్‌: విల్‌ జాక్స్‌ 2, అదిల్‌ రషీద్‌ 2, ఆర్చర్‌కు వికెట్‌
  • భారత్‌ బౌలింగ్‌: హార్దిక్‌ 2, అర్ష్‌దీప్‌సింగ్‌, బుమ్రా, వరుణ్‌, అక్షర్‌కు తలో వికెట్‌
  • ఇంగ్లాండ్‌ బ్యాటింగ్‌: జాకబ్‌ బెతెల్‌ 105, విల్‌ జాక్స్‌ 35, బట్లర్‌ 25 పరుగులు

