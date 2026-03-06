06-03-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో మెుదలైన భానుడి భగభగలు
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
06-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
రాష్ట్రంలో మెుదలైన భానుడి భగభగలు
- రాష్ట్రంలో మెుదలైన భానుడి భగభగలు (High Temperature in TG)
- ఈ ఏడాది తొలిసారి నిన్న ములుగు జిల్లా మంగపేటలో 39 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత
- ఆదిలాబాద్, ధర్మపురి, ఖమ్మంలో 38.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు
- నేడు ఆరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
- ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం
- భద్రాద్రి, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం
- రాష్ట్రంలోని మిగిలిన 27 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు
ఇరాన్కు మరోసారి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక
- ఇరాన్కు మరోసారి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక
- ఇరాన్లోని సైన్యం, రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ ఆయుధాలు వీడాలన్న ట్రంప్
- ఇరాన్ను తిరిగి దక్కించుకోవడానికి ఇదే సరైన తరుణమన్న ట్రంప్
- తన మాట వినకుంటే యుద్ధం చేయక తప్పదని ఇరాన్ను హెచ్చరించిన ట్రంప్
- యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం తప్ప ఏమీ మిగలదన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
9 రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లు నియమించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
- 9 రాష్ట్రాలకు కొత్త గవర్నర్లు నియమించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
- పశ్చిమ్ బెంగాల్ ప్రస్తుత గవర్నర్ సి.వి.ఆనందబోస్ ఆకస్మిక రాజీనామా
- సి.వి.ఆనందబోస్ స్థానంలో తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్.ఎన్.రవి నియామకం
- పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్గా ఆర్.ఎన్.రవి నియామకం
- హిమాచల్ప్రదేశ్ గవర్నర్గా కవిందర్ గుప్తా నియామకం
- లద్దాఖ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా వినయ్కుమార్ సక్సేనా నియామకం
- కేరళ గవర్నర్ రాజేంద్రవిశ్వనాథ్ అర్లేకర్కు తమిళనాడు అదనపు బాధ్యతలు
- నాగాలాండ్ గవర్నర్గా నందకిశోర్ యాదవ్ నియామకం
- బిహార్ గవర్నర్గా లెఫ్టినెంట్ జనరల్(రిటైర్డ్) సయ్యెద్ అటా హస్నైన్
- దిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా తరణ్జిత్సింగ్ సంధు నియామకం
తెలంగాణ గవర్నర్గా శివ్ప్రతాప్ శుక్లా నియామకం
- తెలంగాణ గవర్నర్గా శివ్ప్రతాప్ శుక్లా నియామకం (Telangana New Governor)
- హిమాచల్ప్రదేశ్ గవర్నర్ శివ్ప్రతాప్ శుక్లా తెలంగాణ గవర్నర్గా నియామకం
- ప్రస్తుత గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా నియామకం
1952 ఏప్రిల్ 1న యూపీలోని రుద్రాపుర్ గ్రామంలో శివ్ప్రతాప్ శుక్లా జననం
- 1952 ఏప్రిల్ 1న యూపీలోని రుద్రాపుర్ గ్రామంలో శివ్ప్రతాప్ శుక్లా జననం (Telangana New Governor)
- రుద్రాపుర్లో పాఠశాల విద్య, గోరఖ్పుర్లో కాలేజీ విద్య పూర్తిచేసిన శివ్ప్రతాప్
- బీజేపీ విద్యార్థి విభాగం-ఏబీవీపీ సంస్థాగత కార్యదర్శిగా పనిచేసిన శివ్ప్రతాప్
- 1983లో బీజేపీలో చేరిన శివ్ప్రతాప్ శుక్లా
- 1989, 1991, 1993, 1996లో ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన శివ్ప్రతాప్ శుక్లా
- 2016 జూన్ 10న యూపీ నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపికైన శివ్ప్రతాప్ శుక్లా
- 2022 జులై 5 వరకూ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్న శివ్ప్రతాప్ శుక్లా
- 2023 ఫిబ్రవరి 18న హిమాచల్ప్రదేశ్ గవర్నర్గా నియమితులైన శివ్ప్రతాప్
నేడు రాష్ట్రంలో మరో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్న ప్రభుత్వం
- నేడు రాష్ట్రంలో మరో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్న ప్రభుత్వం
- 'ప్రజా ప్రభుత్వం-ప్రగతి ప్రణాళిక' పేరుతో కార్యక్రమం ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం
- 99 రోజులపాటు రెండేళ్ల అభివృద్ధి పాలనను వివరించనున్న ప్రభుత్వం
- నేటి నుంచి జూన్ 12 వరకు 10 థీమ్లతో కార్యాచరణ రూపొందించిన ప్రభుత్వం
టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ చేరిన భారత్
- టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ చేరిన భారత్
- వరసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ చేరిన భారత్
- ముంబయి: సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై భారత్ విజయం
- ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో 7 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం
- ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ జాకబ్ బెతెల్ వీరోచిత శతకం వృథా
- టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్తో తలపడనున్న భారత్
- ఈనెల 8న అహ్మదాబాద్లో టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్
టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్: భారత్ స్కోర్- 253/7
- టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్: భారత్ స్కోర్- 253/7 ( T20 World Cup)
- టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్: ఇంగ్లాండ్ స్కోర్- 246/7
- భారత్ బ్యాటింగ్: శాంసన్ 89, శివమ్దూబె 43, ఇషాన్ కిషన్ 39 పరుగులు
- భారత్ బ్యాటింగ్: హార్దిక్ పాండ్యా 27, తిలక్వర్మ 21 పరుగులు
- ఇంగ్లాండ్ బౌలింగ్: విల్ జాక్స్ 2, అదిల్ రషీద్ 2, ఆర్చర్కు వికెట్
- భారత్ బౌలింగ్: హార్దిక్ 2, అర్ష్దీప్సింగ్, బుమ్రా, వరుణ్, అక్షర్కు తలో వికెట్
- ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్: జాకబ్ బెతెల్ 105, విల్ జాక్స్ 35, బట్లర్ 25 పరుగులు