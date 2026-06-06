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June 6th 2026 AP News Today Live Updates :నేడు మార్కాపురం జిల్లాలో పర్యటించనున్న కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్

AP News Today Live Updates
AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 6:54 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 9:13 AM IST

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June 6th 2026 AP News Today Live Updates : ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్​ తాజా వార్తల సమాచారం

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8:52 AM, 6 Jun 2026 (IST)

పశ్చిమ గోదావరి: కరుగోరుమిల్లి వద్ద గోదావరిలో యువకుడు గల్లంతు

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కరుగోరుమిల్లి వద్ద గోదావరిలో యువకుడు గల్లంతయ్యాడు. గల్లంతైన జక్కంశెట్టి భానుప్రసాద్‌ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. భానుప్రసాద్ స్వగ్రామం గణపవరం మండలం పిప్పరగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వల్లూరు గెద్దాడవారిపాలెంలో అమ్మమ్మ ఇంటి వద్ద ప్రసాద్‌ నివాసం ఉంటున్నాడు. సరదాగా నదీ నలుగురు యువకులు స్నానానికి వెళ్లగా నీటి ప్రవాహంలో భానుప్రసాద్ కొట్టుకుపోయాడు. మిగిలిన ముగ్గురు యువకులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

8:10 AM, 6 Jun 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 84,468 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.48 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 40,203 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

8:08 AM, 6 Jun 2026 (IST)

తిరుమల: ఆపన్న హృదయ స్కీమ్ ట్రస్టు దాతలకు దర్శన సమయం మార్పు

తిరుమలలో ఆపన్న హృదయ స్కీమ్ ట్రస్టు దాతలకు దర్శన సమయంలో మార్పులు జరిగాయి. సాయంత్రం 4 గంటలకు ఉన్న దర్శన సమయాన్ని ఉదయం వేళకు మార్చారు. దాతల విజ్జప్తి మేరకు దర్శన సమయాన్ని ఉదయం వేళకు మార్చినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. రూ.లక్ష విరాళానికి ఐదుగురు కుటుంబసభ్యులకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన అవకాశం ఉంటుంది. ఆపన్న హృదయ స్కీమ్ కింద రోజుకు 40 టికెట్ల ద్వారా 200 మందికి శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతి ఉంటుంది. పద్మావతి చిన్నపిల్లల ఆస్పత్రికి ట్రస్టు విరాళాలు వెళ్లనున్నాయి.

7:16 AM, 6 Jun 2026 (IST)

నేడు మార్కాపురం జిల్లాలో పర్యటించనున్న కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్

నేడు మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరిలో కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్ పర్యటించనున్నారు. కనిగిరిలో అంబేడ్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు చిరాగ్ పాశ్వాన్ హాజరుకానున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు అనిత, డీఎస్‌బీవీ స్వామి, కనిగిరి ఎమ్మెల్యే ముక్కు ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి లు సైతం హాజరుకానున్నారు. ఆర్ అండ్ బీ గెస్ట్‌హౌస్ నుంచి ఒంగోలు బస్‌ స్టాండ్ వరకు భారీ ర్యాలీ చేపట్టనున్నారు. ప్రముఖ గాయకుడు పాటమ్మ రాంబాబు బృందంతో డబ్బు కళా ప్రదర్శన జరగనుండటం విశేషం.

7:14 AM, 6 Jun 2026 (IST)

ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి మృతి

ప్రకాశం జిల్లా కొరిశపాడు మండలం మేదరమెట్ల సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో షేక్ ఆషిక్ (19) అనే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి మృతి చెందారు. మృతుడు అద్దంకిలోని భవాని సెంటర్‌లో నివసిస్తున్న కాజావలి అనే వ్యక్తి కుమారుడుగా గుర్తించారు. స్నేహితులతో కలిసి ఓపెన్ టాప్ జీపులో వెళ్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మేదరమెట్ల వద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్‌ వద్ద కుదుపులకు కింద పడ్డ ఆషిక్​ను ఒంగోలు రిమ్స్‌కు తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ ఆషిక్ మృతి చెందడం బాధాకరం.

7:13 AM, 6 Jun 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లా: వినుకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయిన మాజీ సీఐ చిన్న మల్లయ్య

పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో మాజీ సీఐ చిన్న మల్లయ్య లొంగిపోయాడు. అత్యాచారం చేశాడని సీఐ చిన్న మల్లయ్యపై ఏప్రిల్ 29న మహిళ ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు తర్వాత చిన్న మల్లయ్య అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఎట్టకేలకు నెలరోజుల తర్వాత పోలీసుల ముందు చిన్న మల్లయ్య లొంగిపోవడం గమనార్హం. సీఐ చిన్న మల్లయ్యని ఉద్యోగం నుంచి డిస్మిస్ చేసిన అధికారులు, శాశ్వతంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తూ ఐజీ సర్వ శ్రేష్ట త్రిపాటి ఉత్తర్వులు సైతం జారీ చేశారు.

6:51 AM, 6 Jun 2026 (IST)

ఇవాళ మధ్యాహ్నం జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్‌ నామినేషన్

ఇవాళ మధ్యాహ్నం జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్‌ నామినేషన్ వేయనున్నారు. రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్‌ను నిన్న జనసేన అధిష్ఠానం ఎంపిక చేయడం గమనార్హం.

Last Updated : June 6, 2026 at 9:13 AM IST

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