05-10-2026 Telangana News Today Live Updates : బాలాపూర్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Published : October 5, 2026 at 6:41 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 7:05 AM IST
05-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
హైదరాబాద్ సహా ఆరు నగరాల్లో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్
హైదరాబాద్ సహా ఆరు నగరాల్లో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ను నిర్వహించనున్నారు. కేఐవైజీని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రారంభ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యే అవకాశముంది. కేఐవైజీ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఛైర్మన్గా సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఉండనున్నారు. కేఐవైజీ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ కోఛైర్మన్గా కేంద్ర క్రీడా మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయను నియమించారు. హైదరాబాద్, హనుమకొండ, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో కేఐవైజీ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. కేఐవైజీలో మొత్తం 27 క్రీడా విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. డిసెంబరు 11 నుంచి 22 వరకు ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ జరగనున్నాయి.
హైదరాబాద్: బాలాపూర్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం
హైదరాబాద్ బాలాపూర్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నబిల్ కాలనీలో ప్లాస్టిక్ గోదాంలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్లాస్టిక్ గోదాంలో కెమికల్ డ్రమ్ములు భగ్గుమన్నాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేస్తున్నారు. గోదాంలో పాత కెమికల్ డ్రమ్ములు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదని అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెల్లడించారు.
నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర పదాధికారుల సమావేశం
నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర పదాధికారుల సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు అధ్యక్షతన భేటీ జరగనుంది. ఉ.11 గం.కు భేటీకి ముఖ్యఅతిథిగా అభయ్ పాటిల్ హాజరుకానున్నారు. తాజా రాజకీయ పరిస్థితులు, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై చర్చ జరపనున్నారు. ఖైరతాబాద్ ఉపఎన్నిక, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై నేతలు చర్చించనున్నారు.
హైదరాబాద్: ట్యాంక్బండ్ ఘటనలో మరొకరు మృతి
హైదరాబాద్ ట్యాంక్బండ్ ఘటనలో మరొకరు మృతి చెందారు. జన్మదిన వేడుకల్లో చిన్నారితో పాటు తండ్రి స్నేహితుడు మృతి చెందారు. చిన్నారి జన్మదిన వేడుకలకు ట్యాంక్బండ్కు రెండు కుటుంబాలు వచ్చాయి. కూకట్పల్లిలో సినిమా చూసి ట్యాంక్బండ్పై కేక్ కటింగ్ కోసం చిన్నారితో రెండు కుటుంబాలు వచ్చాయి. కేక్ కటింగ్ కోసం హుస్సేన్సాగర్ వైపు రోడ్డు దాటుతుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకొంది. లారీ ఢీకొని సరాక్షి(6)కి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. చిన్నారి ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ మృతిచెందింది. తీవ్రగాయాలతో గాంధీలో చికిత్సపొందుతూ సరాక్షి తండ్రి స్నేహితుడు విశ్వనాథ్ (41) మృతి చెందారు. మృతులు ఓల్డ్ ఆల్వాల్ జొన్నబండకు చెందినవారు. ఘటనకు సంబంధించిన డ్రైవర్, క్లీనర్ను దోమలగూడ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
యాదగిరిగుట్ట ఆలయ అనధికార వెబ్సైట్లపై అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
యాదగిరిగుట్ట ఆలయ అనధికార వెబ్సైట్లపై అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం అధికారిక వెబ్సైట్ మాత్రమే వాడాలని సూచించారు. yadagiriguttatemple.telangana.gov.in వెబ్సైట్ మాత్రమే వినియోగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. YTD, YADADRI, YADAGIRIGUTTA తదితర పేర్లతో వెబ్సెట్లను నమ్మవద్దని అధికారులు వెల్లడించారు.
అమెరికా: జార్జియాలో కాల్పులు, ఇద్దరు మృతి
అమెరికాలోని జార్జియాలో ఓ పార్టీలో దుండగుడు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా, 35 మందికి గాయాలయ్యాయి. పోలీసుల పెట్రోలింగ్ సమయంలోనే దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు.
దిల్లీలో సాయంత్రం 4 గం.కు కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక సమావేశం
దిల్లీలో సాయంత్రం 4 గం.కు కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. భేటీకి హాజరుకావాలని అన్ని రాష్ట్రాల పీసీసీ అధ్యక్షులకు ఆహ్వానించారు. 'సర్'పై దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్, ఇండీ కూటమి ఆందోళనలపై చర్చ జరపనున్నారు. ఇండీ కూటమి ఆందోళనలపై వ్యూహాన్ని ఖరారు చేయనుని కాంగ్రెస్ అంటోంది. ఈనెల 8 వరకు జిల్లాస్థాయి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని గతంలో నిర్ణయించింది. ప్రతిపక్ష ఎంపీలు రేపు ఈసీ కార్యాలయానికి ర్యాలీగా వెళ్తామన్నారు. దేశవ్యాప్త నిరసనలకు పిలుపు దృష్ట్యా కార్యాచరణపై నేతలు చర్చించనున్నారు.