05th July 2026 News Today AP Live News Updates: సముద్రంలో గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారులు
05th July 2026 News Today AP Live News Updates: ఈరోజు ఏపీ తాజా వార్తల సమాచారం
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తుపాను ప్రభావం - సముద్రంలో గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారులు
విశాఖపట్నంలో తుపాను ప్రభావంతో సముద్రంలో ఏడుగురు మత్స్యకారులు గల్లంతయ్యారు. ఈనెల 1న ఏడుగురు జాలర్లు సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లారు. నిన్న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఇంటికి చేరుకుంటామని మత్స్యకారులు ఫోన్ చేశారు. మత్స్యకారులు తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు ఫోన్ చేశారు. అయితే ఫోన్లు స్విచ్ఆఫ్ అవ్వడంతో గల్లంతయ్యారని కోస్ట్, మెరైన్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం కోస్ట్గార్డ్, నేవీ, మెరైన్ పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు. గల్లంతైన మత్స్యకారులు కే.సీతడు, గరగయ్య, బండియ్య, అమర అప్పలరాజు, మెడ చిన్నఅమ్మోరు, కారి చిన్న, కే.చిన్నయ్యగా గుర్తించారు.
నేడు కుప్పంలో మూడోరోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు కుప్పంలో మూడోరోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. శాంతిపురం, గుడిపల్లె మండలాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. పీ4లో భాగంగా బంగారు కుటుంబాలతో సమావేశం కానున్నారు. పౌల్ట్రీ షెడ్లు సందర్శించి, ఆదర్శ రైతులతో మాట్లాడనున్నారు. అనంతరం కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా ఒకట్రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. చెట్లు, హోర్డింగుల వద్ద నిలబడవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.