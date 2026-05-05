05 May 2026 Today AP Live News Updates: ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల మార్కెట్ యార్డు సమీపంలో ఆటో బోల్తా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 7:21 AM IST|
కంచికచర్ల మార్కెట్ యార్డు సమీపంలో ఆటో బోల్తా - కూలీలకు గాయాలు
ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల మార్కెట్ యార్డు సమీపంలో ఆటో బోల్తా పడింది. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న కూలీలకు గాయాలు అయ్యాయి. స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి గాయపడిన కూలీలను తరలించారు.
హైదరాబాద్ బాచుపల్లి పీఎస్ పరిధిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
హైదరాబాద్లోని బాచుపల్లి పీఎస్ పరిధిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రోడ్డు పక్కన ఉన్న 6 ఫర్నిచర్ షాపులకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ప్రమాదంలో దుకాణాల్లోని ఫర్నిచర్ దగ్ధమైంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
