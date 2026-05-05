05 May 2026 Today AP Live News Updates: ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల మార్కెట్​ యార్డు సమీపంలో ఆటో బోల్తా

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:21 AM IST

Updated : May 5, 2026 at 7:32 AM IST

05 May 2026 Today AP Live News Updates : కంచికచర్లలో ఆటో బోల్తా - కూలీలకు గాయాలు

7:32 AM, 5 May 2026 (IST)

కంచికచర్ల మార్కెట్​ యార్డు సమీపంలో ఆటో బోల్తా - కూలీలకు గాయాలు

ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల మార్కెట్​ యార్డు సమీపంలో ఆటో బోల్తా పడింది. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న కూలీలకు గాయాలు అయ్యాయి. స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి గాయపడిన కూలీలను తరలించారు.

7:19 AM, 5 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్ బాచుపల్లి పీఎస్‌ పరిధిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

హైదరాబాద్‌లోని బాచుపల్లి పీఎస్‌ పరిధిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రోడ్డు పక్కన ఉన్న 6 ఫర్నిచర్ షాపులకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ప్రమాదంలో దుకాణాల్లోని ఫర్నిచర్​ దగ్ధమైంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.

