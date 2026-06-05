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June 5th 2026 AP News Today Live Updates : నో వెహికల్ డే : సైకిల్​పై మంత్రుల ప్రయాణం

AP News Today Live Updates
AP News Today Live Updates (ETV bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 7:00 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 12:01 PM IST

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June 5th 2026 AP News Today Live Updates : ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్​ తాజా వార్తల సమాచారం

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11:58 AM, 5 Jun 2026 (IST)

ఇంటి నుంచి ఆటోనగర్​లోని కార్యాలయానికి సైకిల్​పై వెళ్లిన హోమంత్రి

హోమంత్రి అనిత తన నివాసం నుంచి ఆటోనగర్‌లోని కార్యాలయానికి సైకిల్‌పై వెళ్లారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం నో వెహికల్ డేగా నిర్వహిస్తున్నామని, పర్యావరణ పరిరక్షణే భావితరాలకు మనమే ఇచ్చే ఆస్తి అని ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు.

11:56 AM, 5 Jun 2026 (IST)

సైకిల్​పై సచివాలయానికి మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు

మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సైకిల్‌పై అమరావతి సచివాలయానికి వెళ్లారు. విజయవాడ క్యాంపు ఆఫీస్ నుంచి 20 కి.మీ. సైకిల్ తొక్కుతూ సచివాలయానికి చేరుకున్నారు. పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కొండవీటివాగు లిఫ్ట్ వద్ద అధికారులతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. నా దేశం-నా బాధ్యతగా ప్రతిఒక్కరూ ఇంధన పొదుపు పాటించాలని, కాలుష్యరహిత సమాజం కోసం వారానికి ఒక్కసారైనా సైకిల్ ప్రయాణం చేయాలని నిమ్మల కోరారు.

11:54 AM, 5 Jun 2026 (IST)

నెల్లూరు జిల్లాలో గంజాయి బ్యాచ్‌ వీరంగం

నెల్లూరు జిల్లా సంగంలో గంజాయి బ్యాచ్ వీరంగం సృష్టించారు. గంజాయి మత్తులో బీరు సీసాలతో దాడి చేశారు. వాహనాలు ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. గంజాయి మత్తులో వీరంగం సృష్టించిన పలువురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

11:34 AM, 5 Jun 2026 (IST)

ప్రకాశం జిల్లా: జీటీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌పై ఖాళీ మద్యం సీసాలు విసిరిన దుండగులు

ప్రకాశం జిల్లా: జీటీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌పై దుండగులు ఖాళీ మద్యం సీసాలు విసిరారు. దిల్లీ నుంచి చెన్నై వెళ్తున్న రైలుపై సింగరాయకొండ - ఉలవపాడు మార్గంలో ఈ దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో లోకో పైలట్ జయరామ్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఉలవపాడు వద్ద రైలుని నిలిపివేశారు. ఉలవపాడులో చికిత్స అనంతరం లోకో పైలట్‌ని విజయవాడకు తరలించారు. ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలుకు ఎదురుగా వచ్చిన మరో రైలు బోగీ నుంచి సీసాలు విసినట్టు గుర్తించిన రైల్వే పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

11:29 AM, 5 Jun 2026 (IST)

విశాఖలో సైక్లింగ్, వాకింగ్ కోసం ప్రత్యేక మార్గాలు ఏర్పాటు చేస్తాం: సీఎం

విశాఖలో సైక్లింగ్, వాకింగ్ కోసం ప్రత్యేక మార్గాలు ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వర్సిటీకి కావాల్సిన కరెంటును వందశాతం ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేసుకోవాలని, చెట్లు లేని ఖాళీ స్థలాలు, భవనాలపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. ఇప్పటికే రూ.5,18,000 విలువైన విద్యుత్ ఆదా అయిందని, తిరుమల తరహాలో క్యాంపస్ మొత్తాన్ని పచ్చదనంతో నింపాలని సూచించారు. ప్రపంచంలోని వివిధరకాల చెట్లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాటాలన్నారు. పెరుగుతున్న ఎండలు, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేలా చేయాలని, హైదరాబాద్ తరహాలో ఇక్కడ కూడా పచ్చదనం అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. హాస్టళ్లు, కాలేజీల నుంచి వచ్చే తడి, చెత్త, చెట్ల ఆకులను కంపోస్ట్‌గా మార్చాలని, వ్యర్థాల నుంచి బయో గ్యాస్ తయారుచేసి వంటకు ఉపయోగించాలని సూచించారు. రీసైక్లింగ్‌కు పనికొచ్చే వ్యర్థాలను వేరు చేసి పంపాలని, దేనికీ పనికిరాని చెత్త కోసం 'వేస్ట్ టు ఎనర్జీ' ప్లాంట్‌ ఉపయోగించాలని సూచించారు. మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని, క్యాంపస్ నుంచి ఒక్క చుక్క నీరు కూడా బయటకు పోకూడదు చేయాలన్నారు. శుద్ధి చేసిన నీటిని చెట్లకు ఉపయోగించాలని, పైపుల ద్వారా వచ్చే గ్యాస్‌తో వంటలు చేయాలని అన్నారు. వంటల కోసం ఎలక్ట్రికల్ స్టవ్‌లు, పీఎన్‌జీ గ్యాస్ మాత్రమే వాడాలన్నారు. ప్రపంచంలోనే టాప్ 10 లేదా టాప్ 20 నాలెడ్జ్ వర్సిటీల సరసన ఏయూను నిలపాలన్నారు. క్యాంపస్ లోపల ఎలక్ట్రికల్ సైకిళ్లను అందుబాటులోకి తేవాలని, సైక్లింగ్ ద్వారా కాలుష్యం తగ్గడమే కాకుండా ఫిట్‌నెస్ పెరుగుతుందని సీఎం అన్నారు. విశాఖ: ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ గ్రౌండ్స్‌లో మొక్కలు నాటిన అనంతరం చంద్రబాబు నెట్ జీరో కార్యక్రమంలో భాగంగా సైకిల్‌పై నోవాటెల్‌కు వెళ్లారు.

10:53 AM, 5 Jun 2026 (IST)

విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటిస్తున్నారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ గ్రౌండ్స్‌లో చంద్రబాబు మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ వర్సిటీకి కావాల్సిన విద్యుత్‌ వందశాతం ఇక్కడే ఉత్పత్తి కావాలని, విద్యుదుత్పత్తికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయని అన్నారు. క్యాంపస్‌లో విరివిగా మొక్కలు నాటాలని, బయో డైవర్సిటీ పార్కు కింద వర్సిటీ తయారుకావాలని సూచించారు. నెట్‌ జీరో కార్యక్రమం కింద కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఉండాలని, ఎలక్ట్రికల్‌ స్టవ్స్‌, పీఎన్‌జీ గ్యాస్‌ పైపులైన్లు వినియోగించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేలా వర్సిటీ వాతావరణాన్ని మార్చాలన్నారు.

10:52 AM, 5 Jun 2026 (IST)

'అమ్మ పేరుతో ఒక మొక్క' కార్యక్రమానికి బీజేపీ శ్రీకారం

విజయవాడ: 'అమ్మ పేరుతో ఒక మొక్క' కార్యక్రమానికి బీజేపీ శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా బీజేపీ పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ పార్టీ కార్యకర్తలతో కలిసి విజయవాడ దేవినగర్‌లో మొక్కలు నాటారు.

10:24 AM, 5 Jun 2026 (IST)

కర్ణాటక: మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన రామలింగారెడ్డి

కర్ణాటక: మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నేను ఇంకా కాంగ్రెస్‌ పార్టీలోనే ఉన్నానని, ఎమ్మెల్యే పదవికి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి రాజీనామా చేయలేదని తెలిపారు. 53 ఏళ్లుగా పార్టీలోనే కొనసాగుతున్నానని, వీరప్పమొయిలీ, ఎస్‌.ఎం.కృష్ణ కేబినెట్‌లో మంత్రిగా పనిచేశానని, నాకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని ఎప్పుడూ ఎవరినీ అడగలేదని అన్నారు. శాఖల కేటాయింపుపై అసంతృప్తితోనే రాజీనామా చేసినట్లు సమాచారం. మంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన 36 గంటల్లోనే రామలింగారెడ్డి రాజీనామా చేశారు.

10:15 AM, 5 Jun 2026 (IST)

విశాఖ: దువ్వాడ రైల్వేస్టేషన్‌లో రెండు గంటలపాటు నిలిచిన రైళ్లు

విశాఖ: దువ్వాడ రైల్వేస్టేషన్‌లో పలు రైళ్లు రెండు గంటలపాటు నిలిచాయి. దువ్వాడలోని రెండో లైనులో విద్యుత్ తీగలు తెగిపడడంతో అంతరాయం కలిగింది. నాలుగో నెంబర్ ప్లాట్‌ఫాంపై కాచిగూడ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ నిలిచింది. ఉదయం 6.15 నుంచి 8.15 వరకు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. అధికారులు సాంకేతిక ఇబ్బందులు తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు.

10:14 AM, 5 Jun 2026 (IST)

ఏపీ ఆక్వారంగాన్ని ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ప్రభుత్వం చర్యలు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

ఏపీ ఆక్వారంగాన్ని ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ప్రభుత్వం చర్యలు ఉన్నాయని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో, మంత్రి లోకేశ్‌ దూరదృష్టితో ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని, ప్రత్యేక కార్యాచరణకు మంత్రిత్వ శాఖలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. ఆక్వా, మెరైన్ రంగాల్లో ఏపీ గణనీయ పురోగతి సాధిస్తూ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తోందని అచ్చెన్న అన్నారు.

9:43 AM, 5 Jun 2026 (IST)

ప్రతి సీడ్‌ బాల్‌కు ఒక చెట్టును సృష్టించగలిగే శక్తి ఉంటుంది: పవన్‌కల్యాణ్‌

ప్రతి సీడ్‌ బాల్‌కు ఒక చెట్టును సృష్టించగలిగే శక్తి ఉంటుందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ అన్నారు. ప్రతి చెట్టు వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం నుంచి భూమిని కాపాడుతుందని, సీడ్‌ బాల్స్‌ను అడవులు, కొండ ప్రాంతాలు, నదీతీరాల్లో వెదజల్లే ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. మనుషులు వెళ్లలేని ప్రాంతాల్లో డ్రోన్‌ సాయంతో సీడ్ బాల్స్‌ను జల్లుతామని అన్నారు. మొక్కల సంరక్షణ కార్యక్రమంలో ప్రతిఒక్కరూ భాగస్వామ్యులు కావాలని అన్నారు. మొక్కలు నాటడం ప్రతిఒక్కరూ అలవాటుగా చేసుకోవాలని, మొక్కలు నాటడమే కాదు... వాటిని సంరక్షించడం కూడా కీలకమని పవన్‌కల్యాణ్‌ అన్నారు.

9:41 AM, 5 Jun 2026 (IST)

పర్యావరణ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్

తిరుమల: పర్యావరణ దినోత్సవం కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ పాల్గొన్నారు. పద్మావతి అతిథిగృహం సమీపంలో కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏటా నా పుట్టినరోజుకు ముందు శ్రీవారి ఆశీస్సులు తీసుకుంటానని అన్నారు. దేశ ప్రజలందరికీ స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నానని అన్నారు. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్ అద్భుతంగా ఉందని, స్వయంగా ఏఐ కేంద్రాన్ని పర్యవేక్షించి ఏర్పాట్లను పరిశీలించానని అన్నారు. సమాచార సాంకేతితను పెద్దఎత్తున తీసుకొస్తున్న మంత్రి లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కేంద్రాన్ని 100 రోజుల్లో పూర్తిచేసిన ప్రవాస భారతీయులకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు.

8:56 AM, 5 Jun 2026 (IST)

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా: కొండపల్లి సమీపంలోని మూలపాడు బటర్‌ఫ్లై పార్కుకు వెళ్లనున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కొండపల్లి సమీపంలోని మూలపాడు బటర్‌ఫ్లై పార్కుకు నేడు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్ వెళ్లనున్నారు. మూలపాడు బటర్‌ఫ్లై పార్కులో ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ కార్యక్రమాలకు హాజరు కానున్నారు. సీడ్ బాల్స్ తయారుచేసే కార్యక్రమానికి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ శ్రీకారం చుట్టారు. విద్యార్థులు, మూలపాడు గ్రామస్థులతో కలిసి సీడ్ బాల్స్ తయారీ ప్రక్రియలో పాల్గొననున్నారు. ఈనెల 15 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.5 కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారీ లక్ష్యంగా పనులు సాగుతున్నాయి.

8:53 AM, 5 Jun 2026 (IST)

పోలవరం జిల్లా: దేవీపట్నం మండలంలో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి

పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో పెద్దపులి సంచరిస్తుంది. ప్రస్తుతం పరగసానిపాడు, కూడిపల్లి, బోడిగూడెంలో పులి సంచారం కొనసాగుతుంది. పెద్దపులి సంచారంతో తీవ్ర భయాందోళనలో గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు ఉన్నారు. పులి మెడకు అమర్చిన రేడియో కాలర్, డ్రోన్ కెమెరాలతో పులి కదలికలను అధికారులు గుర్తించారు. పులి సంచారం దృష్ట్యా దేవీపట్నంలోని గండిపోశమ్మ ఆలయావికి వెళ్లే రోడ్డు మూసివేయించారు. పులి సంచారంతో గణనీయంగా పాపికొండలు పర్యాటకుల సంఖ్య తగ్గింది. పెద్దపులిని బంధించేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుంది. రాత్రి 12 వరకు రెస్క్యూ బృందాలు కాపు కాసినా పులి తప్పించుకోవడం గమనార్హం. అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుంది. పులిని బంధించేందుకు హనుమాన్ టీమ్‌, ప్రత్యేక నిపుణుల ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు. దట్టమైన అటవీప్రాంతం కావడంతో సాధ్యపడట్లేదంటుని అధికారులు చెబుతున్నారు.

8:50 AM, 5 Jun 2026 (IST)

తిరుమల: పర్యావరణ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్

తిరుమలలో నిర్వహించిన పర్యావరణ దినోత్సవంలో కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ పాల్గొన్నారు. పద్మావతి అతిథిగృహం సమీపంలో కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ మొక్కలు నాటారు. అనంతరం మంత్రి లోకేశ్‌కు కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఏటా నా పుట్టినరోజుకు ముందు శ్రీవారి ఆశీస్సులు తీసుకుంటానని ఈ సందర్భంగా పీయూష్‌ గోయల్‌ వివరించారు. దేశ ప్రజలందరికీ స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కేంద్రమంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌ స్వామివారిని ప్రార్ధించారు. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్ అద్భుతమని కితాబిచ్చారు. స్వయంగా ఏఐ కేంద్రాన్ని పర్యవేక్షించి ఏర్పాట్లను పరిశీలించానన్నారు. సమాచార సాంకేతితను పెద్దఎత్తున తీసుకొస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలను తెలిపారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కేంద్రాన్ని 100 రోజుల్లో పూర్తిచేసిన ప్రవాస భారతీయులకు అభినందనలను తెలియజేశారు.

6:51 AM, 5 Jun 2026 (IST)

రాజ్యసభ ఎన్నికలకు సంబంధించి 11 మంది అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించిన బీజేపీ

రాజ్యసభ ఎన్నికలకు సంబంధించి 11 మంది అభ్యర్థుల పేర్లను బీజేపీ ప్రకటించింది. తరుణ్‌చుగ్‌, సతీష్‌ పూనియా, రాజూభాయ్‌ శుక్లా, ముకేశ్‌భాయ్‌ రత్వా, మన్‌సింగ్‌ పర్మార్‌, జితేంద్ర కంజరియా, రాజ్‌నీష్‌ అగర్వాల్‌, దేబాశిష్‌ సమంతరాయ్‌, అల్కాగుర్జార్‌, రాజ్యసభకు శారదా దేవీ, తాయ్‌ తగాక్‌ పేర్లను బీజేపీ ప్రకటించింది. కేంద్రమంత్రులు రవనీత్‌ సింగ్‌ బిట్టు, జార్జ్‌ కురియన్‌లకు ఇందులో చోటు దక్కలేదు. ఈ నెల 21తో ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రులకు రాజ్యసభ పదవీకాలం ముగియనుండటం గమనార్హం.

6:49 AM, 5 Jun 2026 (IST)

నేడు విశాఖలో కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ పర్యటన

నేడు విశాఖలో కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ పర్యటించనున్నారు. జాతీయ సముద్ర ఆహార ఎగుమతుల వర్క్‌షాప్‌లో పీయూష్ గోయల్ పాల్గొననున్నారు. నిన్న రాత్రే కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ తిరుపతి చేరుకోగా, తెల్లవారుజామున స్వామివారిని పీయూష్‌ గోయల్ దర్శించుకున్నారు. తిరుమలలో ఓ కార్యక్రమంలో భాగంగా పీయూష్ గోయల్ మొక్కలు నాటనున్నారు. పద్మావతి అమ్మవారి దర్శన తర్వాత ప్రత్యేక విమానంలో పీయూష్ గోయల్ విశాఖకు వెళ్లనున్నారు. జాతీయ సీఫుడ్ ఎగుమతుల వర్క్‌షాప్‌లో పరిశ్రమ ప్రతినిధులు, ఎగుమతిదారులతో సమావేశమవుతారు.

6:47 AM, 5 Jun 2026 (IST)

నేడు విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఏయూలో ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సీఎం జరుపుకోనున్నారు. ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో సీఎం మొక్కలు నాటనున్నారు. పర్యావరణ దినోత్సవ స్ఫూర్తిని నింపేలా ఈవీ సైకిల్‌పై సీఎం చంద్రబాబు ర్యాలీ చేయనున్నారు. ఆపై సీ ఫుడ్ ఎగుమతుల పై జరిగే జాతీయ వర్క్‌షాప్‌లో పాల్గొననున్నారు. వర్క్‌షాప్‌లో కేంద్ర మంత్రులు పీయూష్ గోయల్, చిరాగ్ పాశ్వాన్, రాజీవ్ రంజన్ సింగ్, జార్జ్ కురియన్ తదితరులు పాల్గొననున్నారు. మధ్యాహ్నం వీఈఆర్ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం తిరిగి అమరావతి సీఎం చంద్రబాబు రానున్నారు.

6:46 AM, 5 Jun 2026 (IST)

ప్రకాశం: సింగరాయకొండ వద్ద ప్రమాదం - వృద్ధ దంపతులు మృతి

ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ వద్ద గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొని వృద్ధ దంపతులు మృతి చెందారు. మృతులను షేక్ అలీ సాహెబ్ (75), నాగూర్ బీ (60)గా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో మనవడు నాగూర్ వలీకి గాయాలవ్వగా ఆస్పత్రికి తరలించారు.

6:43 AM, 5 Jun 2026 (IST)

నేడు ఏపీ టెట్-2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల

నేడు ఏపీ టెట్-2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. నేటి నుంచి వచ్చే నెల 5 వరకు ఫీజుల చెల్లింపు, దరఖాస్తుల స్వీకరణ అనుమతినిచ్చారు. జులై 15 నుంచి అందుబాటులోకి ఆన్‌లైన్ మాక్ టెస్టులు రానున్నాయి. జులై 25 నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆగస్టు 5 నుంచి 21 వరకు ఏపీ టెట్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ప్రతిరోజు రెండు సెషన్లలో టెట్ పరీక్షలు నిర్వహణ కానుంది. ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు మొదటి సెషన్, మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు రెండో సెషన్ జరగనుంది. ఆగస్టు 24న ప్రాథమిక కీ విడుదల కాగా, సెప్టెంబర్ 8న ఫైనల్ కీ విడుదల కానుండటం గమనార్హం. సెప్టెంబర్ 15న టెట్ ఫలితాలు ప్రకటన వెలువడనుంది.

6:40 AM, 5 Jun 2026 (IST)

తెలంగాణ: నల్గొండ జిల్లాలో విషాదం - ఇంట్లో గ్యాస్‌ సిలిండర్ పేలి ముగ్గురు సజీవదహనం

తెలంగాణ రాష్ట్రం నల్గొండ జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంట్లో గ్యాస్‌ సిలిండర్ పేలి ముగ్గురు సజీవదహనమయ్యారు. మిర్యాలగూడలోని కలల్వాడలో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. సిలిండర్ పేలి నిద్రలో ఉన్న అమ్మమ్మ, చంద్రమ్మ(50), మనవడు లక్ష్మణ్(17), మనవరాలు ప్రణతి(14) సజీవదహనమయ్యారు. షార్ట్‌సర్క్యూట్‌తో చెలరేగిన మంటలు అంటుకుని గ్యాస్ సిలిండర్ పేలింది. మంటలను అదుపుచేసి మృతదేహాలను అగ్నిమాపక సిబ్బంది బయటకు తీశారు. అమ్మమ్మ దగ్గరే ఉంటూ పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. ఈ పిల్లల తల్లిదండ్రులు వేర్వేరు నగరాల్లో కూలీ పనులు చేస్తున్నారు.

Last Updated : June 5, 2026 at 12:01 PM IST

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