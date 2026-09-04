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04th September AP News Today Live News Updates : జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌17 ప్రయోగం విజయవంతం

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 6:52 AM IST

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04th September AP News Today Live News Updates Telugu Breaking News : శ్రీహరికోట నుంచి ఇస్రో చేపట్టిన జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌17 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. 2,367 కిలోల బరువున్న ఈవోఎస్‌-05 భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాన్ని రాకెట్ విజయవంతంగా కక్ష్యలోకి చేర్చింది.

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6:49 AM, 4 Sep 2026 (IST)

జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌17 ప్రయోగం విజయవంతం

శ్రీహరికోట నుంచి ఇస్రో చేపట్టిన జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌17 ప్రయోగం విజయవంతమైంది. 2,367 కిలోల బరువున్న ఈవోఎస్‌-05 భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాన్ని రాకెట్ విజయవంతంగా కక్ష్యలోకి చేర్చింది. ఇది దేశ భౌగోళిక సరిహద్దుల సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు రియల్ టైమ్‌లో అందిస్తుంది. రక్షణ రంగానికి ఈ ఉపగ్రహం ఎంతో కీలకమని ఇస్రో తెలిపింది. 8 నెలల విరామం తర్వాత చేపట్టిన ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైంది.

6:49 AM, 4 Sep 2026 (IST)

నేడు కేఆర్‌ఎంబీ త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ

హైదరాబాద్‌లోని జలసౌధలో కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు (కేఆర్‌ఎంబీ) త్రిసభ్య కమిటీ నేడు సమావేశం కానుంది. కేఆర్‌ఎంబీ సభ్య కార్యదర్శితో పాటు ఏపీ, తెలంగాణ ఈఎన్సీలు ఇందులో పాల్గొంటారు. ఉభయ రాష్ట్రాల తాగునీటి అవసరాలు, ప్రస్తుత నీటి నిల్వలపై చర్చిస్తారు. వర్షపాతం, ఇరు రాష్ట్రాల డిమాండ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని నీటి విడుదలపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది.

6:49 AM, 4 Sep 2026 (IST)

రేపు ఉద్యోగ సంఘాలతో సీఎం

ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి సీఎం చంద్రబాబు రేపు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో సమావేశం కానున్నారు. సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈ భేటీ జరగనుంది. ఉద్యోగుల పీఆర్‌సీ, పెండింగ్ డీఏలు, బకాయిలపై ఇందులో ప్రధానంగా చర్చిస్తారు. ఒక్కో సంఘం నుంచి ఒక ప్రతినిధిని ఆహ్వానించారు. సమస్యలు, బకాయిల సాధన కోసం గత నెల 29 నుంచి అమరావతి ఐకాస ఉద్యమం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

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