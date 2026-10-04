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04-10-2026 Telangana News Today Live Updates : చెన్నైలో సింగీతం శ్రీనివాసరావు అంత్యక్రియలు

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 6:42 AM IST

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04-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:45 AM, 4 Oct 2026 (IST)

చెన్నైలో సింగీతం శ్రీనివాసరావు అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు

చెన్నైలో సింగీతం శ్రీనివాసరావు అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు చేశారు. చెన్నైలోనే అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి.

6:43 AM, 4 Oct 2026 (IST)

సింగీతం శ్రీనివాసరావు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరం: జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌

సింగీతం శ్రీనివాసరావు ఇక లేరన్న వార్త ఎంతో బాధాకరమని జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. ఆదిత్య 369, పుష్పక విమానం, మయూరి లాంటి గొప్ప చిత్రాలు తీశారని గుర్తుచేశారు. కాలానికి ముందే ఆలోచించి సినిమాలు తీశారని ప్రస్తావించారు. తరాలు మారినా కొత్తగా అనిపించే సినిమాలు అందించిన దార్శనికుడని కొనియాడారు. సింగీతం శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభ్యులకు తాన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు.

6:38 AM, 4 Oct 2026 (IST)

ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు(95) కన్నుమూత

ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు(95) కచెన్నై కావేరి ఆస్పత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. వయోభారంతో సింగీతం శ్రీనివాసరావు తనువు చాలించారు. ఈ ఏడాది విడుదలైన తన చివరి 'సింగ్‌గీతం' చిత్రానికి సింగీతం దర్శకత్వం వహించారు. డైరెక్టర్‌ నాగ్అశ్విన్‌ నిర్మాణంలో 'సింగ్‌గీతం' చిత్రాన్ని రూపొందించారు. 94 ఏళ్ల వయసులోనూ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

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