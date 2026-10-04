04th October 2026 AP News Today Live Updates: ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు కన్నుమూత
04th October 2026 AP News Today Live Updates: ప్రముఖ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా వయోధిక ఆరోగ్య సమస్యలతో చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన శనివారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు.
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ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు(95) కన్నుమూత
ప్రముఖ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా వయోధిక ఆరోగ్య సమస్యలతో చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన శనివారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు. వయసు అనేది కేవలం అంకె మాత్రమేనని నిరూపిస్తూ ఆఖరి శ్వాస వరకు వెండితెరపై సరికొత్త ప్రయోగాలు చేస్తూ అద్భుతాలు సృష్టించిన ఈ మహాదర్శకుడి నిష్క్రమణతో ఒక అద్భుత శకం ముగిసింది. సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో 60కి పైగా చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన ఆయన 94 ఏళ్ల వయసులో తన చివరి చిత్రంగా ‘సింగ్ గీతం’ అనే సినిమాని తెరపైకి తీసుకొచ్చి ప్రేక్షకులతో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కించుకున్నారు.