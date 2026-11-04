4th November 2026 AP News Today Live News Updates: ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 కేసులో ఈడీ సోదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 10:20 AM IST
4th November 2026 AP News Today Live News Updates : పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించింది. విజయవాడ, విశాఖ, గుంటూరు మేయర్ స్థానాలను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. జగన్ సొంతూరు పులివెందుల, సొంత జిల్లా కడపలోనూ కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. పుర ఎన్నికల్లో 100కిగాను ఒక నగర, 3 మున్సిపాలిటీలకే వైఎస్సార్సీపీ పరిమితం అయ్యింది.
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ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, అలుగులు
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వాగులు, అలుగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. తిరువూరు, లక్ష్మీపురం, మల్లెల ప్రధాన రహదారిపై వరద నీటి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. తిరువూరు మండలం మునకుళ్ల-వావిలాల గ్రామాల మధ్య అలుగు పొంగిపొర్లుతోంది. దీంతో ఊటుకూరు-తిరువూరు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కంచికచర్ల మండలం చెవిటికల్లు వద్ద లక్ష్మయ్య వాగుకు భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది.
జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి నిమ్మల టెలీకాన్ఫరెన్స్
జలవనరుల శాఖ ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. డ్రెయిన్లు గరిష్ఠ నీటిమట్టం కంటే ఎక్కువగా ప్రవహిస్తుండటంతో తగిన చర్యలకు ఆదేశించారు. పొలాల్లోని నీరు కెనాల్స్, డ్రెయిన్స్ ద్వారా బయటికి పోయేలా తక్షణ చర్యలకు మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎగువ నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహంపై అధికారులు నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపట్టాలన్నారు. వాగుల నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజికి 71 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు. ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో వర్షాల దృష్ట్యా తగిన ముందస్తు చర్యలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లావ్యాప్తంగా క్షేత్రస్దాయిలో పర్యటిస్తూ, తగిన జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.
ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 కేసులో ఈడీ సోదాలు
ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 కేసులో ఉదయం నుంచి 7 చోట్ల ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మొత్తం 7 చోట్ల ఈడీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా కాశీమ్బౌలిలోని పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు నివాసంలో సోదాలు జరిపారు. హైదరాబాద్ పంచవటి కాలనీ, పంజాగుట్ట, నేరేడ్మెట్లో ఈడీ అధికారులు సోదాలు చేశారు. సికింద్రాబాద్లోని ట్రూగ్రేడర్ సంస్థ, హైదరాబాద్ అల్వాల్లోని వెంకటాపురం, మంగళగిరి సమీపంలోని హాయ్ల్యాండ్లోని ఆవాస రిసార్ట్లో సోదాలు చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన గ్రూప్-1 మూల్యాంకన వ్యవహారంపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.
మురసు తుపాను ప్రభావంతో జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు
తూర్పు గోదావరి జిల్లా: మురసు తుపాను ప్రభావంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో రాజమహేంద్రవరంలో రహదారులపై వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తోంది. అర్నబ్ నుంచి కోలుకోకముందే మరోసారి వరి పంట నీటిముంపునకు గురైంది. వరి పంట పూర్తిగా దెబ్బతింటుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇవాళ జిల్లావ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి సెలవు ప్రకటించారు. అమలాపురంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం, రహదారులపై వర్షపు నీరు చేరింది. పలుచోట్ల రోడ్లపై చెట్లు నేలకొరిగాయి. రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
ఒంగోలు కార్పొరేషన్లో కొనసాగుతున్న ఓట్ల లెక్కింపు
ఒంగోలు కార్పొరేషన్లో ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఒంగోలు కార్పొరేషన్లో టీడీపీ ఆధిక్యంలో ఉంది. నాలుగు రౌండ్లు ముగిసేసరికి 16,152 ఓట్ల మెజారిటీతో కూటమి అభ్యర్థి శ్రీశిల్ప ముందంజలో ఉన్నారు. మొత్తం 62లో ఇప్పటికే కూటమికి మూడు డివిజన్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. కూటమి 48, వైఎస్సార్సీపీ 11, ఇతరులు 3 డివిజన్లలో విజయం సాధించారు.
వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్ 2026 వాయిదా
తుపాను దృష్ట్యా ఈనెల 5, 6, 7 తేదీల్లో గుంటూరు జిల్లాలో జరగాల్సిన వీవీఐటీయూ బాలోత్సవ్ 2026 వాయిదా పడింది. బాలోత్సవ్ తేదీలను త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడిస్తామని కమిటీ పేర్కొంది.
మంగళగిరిలో వర్షానికి కూలిన ఆలయ ప్రహరీ గోడ
మంగళగిరిలో వర్షానికి ఆలయ ప్రహరీ గోడ కూలింది. లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ఉత్తర గాలిగోపురం వైపు రక్షణ గోడ కూలింది. వర్షాల ధాటికి శతాబ్దాల నాటి ఆలయ రక్షణ గోడ కూలింది.
తిరుమల శ్రీవారి మెట్టు నడకదారిలో గుండెపోటుతో భక్తుడు మృతి
తిరుమల శ్రీవారి మెట్టు నడకదారిలో గుండెపోటుతో భక్తుడు మృతి చెందాడు. మృతుడు న్యూజెర్సీకి చెందిన ఎన్ఆర్ఐ సుర్జిత్రెడ్డి(52)గా గుర్తించారు. తిరుమల శ్రీవారి మెట్టు నడకదారి 800వ మెట్టు వద్ద ఘటన జరిగింది.
రాష్ట్ర తీర ప్రాంతంపై మురసు తీవ్ర తుపాను అవశేషం
రాష్ట్ర తీర ప్రాంతంపై మురసు తీవ్ర తుపాను అవశేషం. రాష్ట్ర తీర ప్రాంతంపై తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. గత 6 గంటల్లో గంటకు 7 కి.మీ. వేగంతో ఉత్తర-ఈశాన్య దిశగా తీవ్ర వాయుగుండం కదులుతోంది. ఏపీ తీరప్రాంతం, తూర్పు తెలంగాణ ప్రాంతాలపై కేంద్రీకృతమైంది. నందిగామకు 40 కి.మీ., విజయవాడకు 60 కి.మీ., ఖమ్మంకు 80 కి.మీ., భద్రాచలానికి 150 కి.మీ. దూరంలో తీవ్ర వాయుగుండం. ఉత్తర దిశగా కదులుతూ ఇవాళ వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది.
గుంటూరు జిల్లా పెనుమాకలో విరిగిపడిన కొండచరియలు
గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం పెనుమాకలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. అర్ధరాత్రి కొండచరియలు విరిగిపడి షేక్ మీరాబి మృతి, మృతదేహం వెలికితీశారు.
ఒంగోలులో తెల్లవారుజామున దుండగుల హల్చల్, బంగారం చోరీ
ఒంగోలులో తెల్లవారుజామున దుండగుల హల్చల్ చేశారు. ఒంగోలు రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో ఇద్దరు వ్యాపారులను బెదిరించి బంగారం దోపిడీ చేశారు. కోయంబత్తూరు నుంచి ఒంగోలులోని దుకాణాలకు బంగారం సరఫరాకు ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు. రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో అటకాయించి ఇద్దరిని నగర శివార్లలోకి దుండగులు తీసుకెళ్లారు. వ్యాపారులపై దాడిచేసి రెండు కేజీల బంగారాన్ని అపహరించుకొని దుండగులు పరారయ్యారు. ఒంగోలు రెండో పట్టణ పోలీసుస్టేషన్లో బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసిన ఈడీ
మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తు ఈడీ ముమ్మరం చేసింది. నేడు ఈడీ విచారణకు మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు హాజరుకానున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు రావాలని అంబటికి సమన్లు జారీ చేశారు. గతంలో అనారోగ్య కారణాలతో విచారణకు అంబటి రాంబాబు హాజరుకాలేదు. మద్యం కుంభకోణంలో మనీలాండరింగ్ వ్యవహారంపై అంబటిని ఈడీ ప్రశ్నించనుంది. అక్రమ నిధుల మళ్లింపులో మరికొందరు నేతలు, అధికారుల పాత్రపై ఆరా తీశారు. ఇప్పటికే మాజీమంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, కుమారుడు సునీల్కుమార్ అరెస్టు చేశారు. జూన్ 18న సునీల్కుమార్, ఆగస్టు 23న కారుమూరి నాగేశ్వరరావు అరెస్టు చేశారు. ఇదే కేసులో ఏపీఎస్బీసీఎల్ మాజీ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి, మాజీ ఐటీ సలహాదారు కేశిరెడ్డి రాజశేఖర్రెడ్డిని ఈడీ అరెస్టు చేసింది. నాగేశ్వరరావు, సునీల్ బెయిల్ పిటిషన్లను నాంపల్లి ప్రత్యేక కోర్టు తిరస్కరించింది. అంబటిని ప్రశ్నిస్తే మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఈడీ యోచిస్తోంది.
మేళ్ల, నక్కల వాగులు పొంగి బలుసుపాడులో పొలాల్లోకి వర్షపు నీరు
మేళ్ల, నక్కల వాగులు పొంగి బలుసుపాడులో పొలాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది. గుంటూరు జిల్లా పరస, ఖమ్మంపాడు లోతట్టు వంతెనలపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గుంటూరు-అమరావతి-సత్తెనపల్లి మార్గాల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పెదకూరపాడు మండలం పాటిబండ్ల మరియరాణి కాలనీల్లోకి వర్షపు నీరు చేరుతోంది. క్రోసూరు మండలం అందుకూరు-గారపాడు మధ్య వరద నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన కారు, ఇద్దరిని పోలీసులు కాపాడారు. పెదకూరపాడు మండలం పొడపాడు వద్ద వరద ప్రవాహంలో ఆటో చిక్కుకుంది. ఆటోలో ఉన్న నలుగురిని పోలీసులు ఒడ్డుకు చేర్చారు.
బాపట్ల జిల్లాలో పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు
బాపట్ల జిల్లా కారంచేడు మండలంలో వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కారంచేడు-స్వర్ణ, కారంచేడు-కుంకలమర్రు మార్గాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బాపట్ల జిల్లా కారంచేడు మండలం ఆదిపూడి రోడ్డులో మిరప చేలు నీట మునిగాయి.
అర్నబ్, మురసు తుపాన్లపై అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి టెలీకాన్ఫరెన్స్
అర్నబ్, మురసు తుపాన్లపై అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మురసు తుపాను వల్ల దాదాపు 8,000 స్తంభాలు పడిపోయినట్లు ప్రాథమిక అంచనా. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనుల్లో 500 బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని అధికారులు అన్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 24 గంటల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు మంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అర్నబ్ తుపాను విద్యుత్ పునరుద్ధరణ 90 శాతం పూర్తయిందన్నారు. తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన బృందాలతో పునరుద్ధరణ చర్యలకు ఆదేశించారు. మురసు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలకు మంత్రి గొట్టిపాటి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షం
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నిన్నటి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. నిడదవోలులో రహదారులు జలమయ్యాయి. కోటసత్తెమ్మ ఆలయం నీటమునగడంతో దర్శనాలు నిలిపివేశారు. భారీ వర్షాలకు ఎర్రకాలవ పొంగి ప్రవహిస్తోంది. తాళ్లపాలెం వద్ద అండర్పాస్ బ్రిడ్జి కింద వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 72,806 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.89 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న స్వామివారికి 18,564 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
బాపట్ల జిల్లాలో మురసు తుపాను కారణంగా నల్లమడ డ్రెయిన్కు గండి
బాపట్ల జిల్లాలో మురసు తుపాను కారణంగా నల్లమడ డ్రెయిన్కు గండి పడింది. కాల్వకట్టలు తెగి వరి పొలాల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. దీంతో జిల్లెలమూడి గ్రామ రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు సమీపంలో నక్క వాగుకు పడిన గండి
గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు సమీపంలో నక్క వాగుకు గండి పడింది. పెదనందిపాడు, నాగులపాడు గ్రామాలను వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. పెదనందిపాడు నుంచి కొమ్మూరు వెళ్లే బాపట్ల హైవేపై వరద పొంగిపొర్లుతోంది. పెదనందిపాడు, గుంటూరు, పర్చూరు నగరాల వైపు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. నల్లమడ వాగు కట్టల అంచువరకు వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. కాకుమాను మండలం గార్లపాడు, కొమ్మూరు గ్రామాలను వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. వరద నీరు చుట్టుముట్టడంతో గార్లపాడు గ్రామంలో సహాయచర్యలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభంజనం
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించింది. విజయవాడ, విశాఖ, గుంటూరు మేయర్ స్థానాలను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. జగన్ సొంతూరు పులివెందుల, సొంత జిల్లా కడపలోనూ కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. పుర ఎన్నికల్లో 100కిగాను ఒక నగర, 3 మున్సిపాలిటీలకే వైఎస్సార్సీపీ పరిమితం అయ్యింది. నందికొట్కూరు, నాయుడుపేట, బేతంచెర్ల, అనంతపురంలో వైఎస్సార్సీపీ విజయం సాధించింది. హోరాహోరీ పోరులో సాలూరు మున్సిపాలిటీ జనసేన కైవసం చేసుకుంది. ఆదోని, నెల్లిమర్లలో కూటమి తిరుగుబాటు అభ్యర్థుల గెలుపొందారు. 17 చోట్ల కూటమి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. పోటీ చేసిన వాటిలో 4 మున్సిపాలిటీల్లో బీజేపీ గెలిచింది. నెల్లిమర్ల నగర పంచాయతీలో తిరుగుబాటు అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో జనసేన విజయ ఢంకా మోగించింది. కీలకమైన విజయవాడ, ఏలూరు కార్పొరేషన్లలో జనసేన గెలుపొందింది. మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లోనూ జనసేన జైత్రయాత్ర కొనసాగించింది. పోటీ చేసిన చోటా గెలిచి, వంద శాతం స్ట్రైక్ రేటుతో జనసేన చరిత్ర లిఖించింది.
విజయవాడ మేయర్గా జనసేన అభ్యర్థి వంగవీటి రాధాకృష్ణ గెలుపు
ప్రతిష్ఠాత్మకమైన విజయవాడ మేయర్ పీఠాన్ని జనసేన నేత వంగవీటి రాధా చేజిక్కించుకున్నారు. విజయవాడ: 1,30,872 మెజారిటీతో వంగవీటి రాధాకృష్ణ గెలుపొందారు. జనసేన అభ్యర్థి వంగవీటి రాధాకు 2,65,888 ఓట్లు రాగా, 1,30,872 మెజార్టీ లభించింది. భాగ్యలక్ష్మికి 1,35,016 ఓట్లు, స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఏబీవీకి 12,642 ఓట్లు వచ్చాయి.
విజయనగరం మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి అవనాపు భార్గవి గెలుపు
- విజయనగరం మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి అవనాపు భార్గవి గెలుపు
- విజయనగరంలో 18,555 ఓట్ల మెజార్టీతో భార్గవి గెలుపు
- విశాఖ మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణి విజయం
- ఏలూరు మేయర్గా జనసేన అభ్యర్థి రెడ్డి అప్పలనాయుడు విజయం
- ఏలూరులో 44,665 ఓట్ల మెజార్టీతో రెడ్డి అప్పలనాయుడు గెలుపు
- విజయవాడ మేయర్గా జనసేన అభ్యర్థి వంగవీటి రాధాకృష్ణ గెలుపు
- విజయవాడ: 1,30,872 మెజారిటీతో వంగవీటి రాధాకృష్ణ గెలుపు
- మచిలీపట్నం మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి షేక్ అబ్దుల్లా అబీదా విజయం
- మచిలీపట్నంలో 32,657 ఓట్ల మెజార్టీతో టీడీపీ అభ్యర్థి గెలుపు
- గుంటూరు మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి కోవెలమూడి లక్ష్మీఅపర్ణ గెలుపు
- గుంటూరులో 1,05,000 ఓట్ల మెజారిటీతో కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ విజయం
- నెల్లూరు మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి రూప్కుమార్ యాదవ్ విజయం
- 80,170 ఓట్ల మెజారిటీతో నెల్లూరు మేయర్ పీఠాన్ని దక్కించుకున్న టీడీపీ
- తిరుపతి మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి మన్నెం శ్రీనివాస ప్రసాద్ గెలుపు
- తిరుపతిలో 61,582 ఓట్ల మెజార్టీతో మన్నెం శ్రీనివాస ప్రసాద్ విజయం
- కర్నూలు మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి విజయ ప్రత్యూష విజయం
- కర్నూలులో 26,402 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయ ప్రత్యూష గెలుపు
- చిత్తూరు మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి కఠారి హేమలత విజయం
- కడప మేయర్గా టీడీపీ అభ్యర్థి మట్లి సువర్ణ విజయం
- కడప కార్పొరేషన్: 65,588 ఓట్ల తేడాతో సువర్ణ గెలుపు
- అనంతపురం కార్పొరేషన్ మేయర్గా వైసీపీ అభ్యర్థి చిట్లూరి రమేష్ గౌడ్ గెలుపు
- అనంతపురం: 5,981 ఓట్ల తేడాతో వైసీపీ అభ్యర్థి రమేష్ గౌడ్ గెలుపు
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాకు తుపాను నష్టంపై లేఖ రాసిన సీఎం చంద్రబాబు
మురసు తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 8 శాఖలకు సంబంధించి రూ.343.95కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏడు జిల్లాల్లోని 465 గ్రామాల పరిధిలో 69,828 మంది రైతులకు చెందిన 50,473 హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బ తిన్నాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాకు రాసిన లేఖలో ఆయన వివరించారు. తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో వీలైనంత త్వరగా సాధారణ పరిస్థితులు పునరుద్ధరించేందుకు కేంద్రం తక్షణమే ఆర్థికసాయం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు. వరుస తుపాన్లతో రాష్ట్రానికి ఎదురైన నష్టం, ప్రభుత్వం చేపట్టిన సహాయ చర్యలను వివరించారు. అర్నబ్ తుపాను నష్టాన్ని పరిశీలించేందుకు కేంద్ర బృందాన్ని పంపిన అమిత్షాకు చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ‘అర్నబ్ ప్రభావం నుంచి బయట పడకముందే.. మురసు చుట్టుముట్టింది. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక, పునరావాస చర్యల కోసం 11 ఎస్డీఆర్ఎఫ్, 13 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేశాం. 480 పాఠశాలలను పునరావాస కేంద్రాలుగా ఏర్పాటు చేశాం. 12,230 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాం’ అని తెలిపారు.
తుపాను ప్రభావంపై 12 జిల్లాల కలెక్టర్లతో సీఎం మరోసారి టెలీ కాన్ఫరెన్స్
తుపాను ప్రభావంపై 12 జిల్లాల కలెక్టర్లతో సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. 45 వేలమందికి పైగా అధికారులు, సిబ్బందితో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. వారం రోజులుగా శ్రమిస్తున్న అధికారులు, సిబ్బందిని సీఎం అభినందించారు. ఎన్నో కష్టాలు పడి విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించిన సిబ్బందిని అభినందించారు. మురసు వల్ల ఇంకా పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. బాపట్ల, నాగులుప్పలపాడు, కొత్తపట్నం, చీరాల, నరసాపురం, చిలకలూరిపేట, గన్నవరం, బాపట్ల, పల్నాడు, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసిందన్నారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. తుపాను వర్షాల ప్రభావంపై కలెక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
మురసు తుపాను ప్రభావంతో సీపీడీసీఎల్ పరిధిలో విద్యుత్ వ్యవస్థకు నష్టం
మురసు తుపాను ప్రభావంతో సీపీడీసీఎల్ పరిధిలో విద్యుత్ వ్యవస్థకు నష్టం వాటిల్లింది. ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థ దెబ్బతింది. ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, లైన్లు, సబ్స్టేషన్లు దెబ్బతిన్నాయి. మురసు తుపాను ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న 2,750 విద్యుత్ స్తంభాలు. 1,367 గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. 597 గ్రామాల్లో పునరుద్దరణ చర్యలు చేపట్టారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనుల్లో 1,500 మంది సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. తుపాను ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులపై సీఎండీ పుల్లారెడ్డి సమీక్షించారు. గ్రామాలకు వీలైనంత త్వరగా విద్యుత్ సరఫరా అందించాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలు, అంతరాయాలపై టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1912కు చెప్పాలని సూచించారు. అన్ని సర్కిల్, డివిజన్ స్థాయిల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు.
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించిన మురసు తుపాను
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మురసు తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. ఉమ్మడి ప్రకాశం, కృష్ణా, గోదావరి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తుపాను బీభత్సం, భీకరగాలులు, వర్షంతో ఆ జిల్లాల్లో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమయ్యాయి. పలు చోట్ల భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. పలు చోట్ల వాగులు పొంగి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు.
ఉమ్మడి ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లాలపై మురసు తుపాను తీవ్ర ప్రభావం
ఉమ్మడి ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లాలపై మురసు తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. పలు చోట్ల భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. తుపాను వల్ల బాపట్ల జిల్లాలో ముగ్గురు, గుంటూరు జిల్లాలో ఒకరు మృతి చెందారు. బాపట్ల జిల్లాలో ముగ్గురు, పల్నాడు జిల్లాలో ఇద్దరు, ప్రకాశం జిల్లాలో మహిళ గల్లంతయ్యారు. మురసు తుపాను కారణంగా పల్నాడు జిల్లా అతలాకుతలం అయ్యింది. ఈదురుగాలుల తీవ్రతకు చెట్లు, విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. భారీ వర్షానికి చెన్నై- కోల్కత్తా హైవేపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. తిమ్మాపురం వద్ద హైవేపై నక్క వాగు పొంగి కారు చిక్కుకుపోయింది. కారులోని ముగ్గురిని గ్రామస్థులు కాపాడగా, ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. మురుసు ధాటికి బాపట్ల జిల్లా చిగురుటాకులా వణికింది. బాపట్ల జిల్లాలోని 19 గ్రామాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. గాలులకు చెట్లు, 800 విద్యుత్ స్తంభాలు పడిపోయాయి.