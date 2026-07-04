04th july2026 news today ap live news updates : ప్రశ్న రావణ్ను నిన్నరాత్రి జడ్జి ఎదుట హాజరుపరిచిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : July 4, 2026 at 8:23 AM IST
04th july2026 news today ap live news updates : రావణ్ తరపున వాదనలు వినిపించిన న్యాయవాది జడ శ్రావణ్
LIVE FEED
నేడు ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో మంత్రి నారాయణ పర్యటన
ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో నేడు మంత్రి నారాయణ పర్యటించనున్నారు. ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడలో మంత్రి నారాయణ పర్యటించనున్నారు. ఏలూరు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కార్యాలయంలో అధికారులతో మంత్రి సమీక్షించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కాకినాడలో టీడీపీ నేతలతో మంత్రి నారాయణ భేటీకానున్నారు.
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వ దర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 71,668 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.16 కోట్లు రాగా 32,975 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
ప్రశ్న రావణ్ను నిన్నరాత్రి జడ్జి ఎదుట హాజరుపరిచిన పోలీసులు
కృష్ణా జిల్లా: ప్రశ్న రావణ్ను పోలీసులు నిన్నరాత్రి జడ్జి ఎదుట హాజరుపరిచారు. రావణ్ తరపున న్యాయవాది జడ శ్రావణ్ వాదనలు వినిపించారు. వాదనలు విన్న తర్వత రావణ్కు న్యాయమూర్తి బెయిల్ మంజూరు చేశారు. బయటకొచ్చిన వెంటనే మరో కేసులో పాయకరావుపేట పోలీసులు రావణ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఇవాళ కుప్పంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
ఇవాళ కుప్పంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. కుప్పంలోని శెట్టిపల్లి, గుట్రాలపల్లి, కంగుంది గ్రామాల్లో సీఎం పర్యటన సాగనుంది. ఈ సందర్భంగా పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొంటారు. రూ.9,322 కోట్లతో పలు పరిశ్రమల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు, ఎంవోయూలు చేయనున్నారు. కుప్పంలో రూ. 899 కోట్లతో అడిడాస్ ఫుట్వేర్ తయారీ యూనిట్ఏ ర్పాటు చేయనున్న హస్యూంగ్ గ్రూప్. అడిడాస్ ఫుట్వేర్ యూనిట్ ఏర్పాటు ద్వారా 20 వేలమందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఆతా గ్రూప్ దేశంలోనే తొలి బ్యాటరీ అనోడ్ మెటీరియల్ తయారీ కేంద్రం కుప్పంలో ఏర్పాటు చేయనుంది. పారిశ్రామిక అవసరాలకు రూ.952 కోట్లతో 3 భారీ ట్రాన్స్కో సబ్స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇస్కాన్ టెంపుల్, గ్రానైట్ హెరిటెజ్ స్టోన్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా సోలార్ రూఫ్ టాప్ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. పీఎంఏవై ద్వారా 5,179 గృహాలను లబ్ధిదారులకు సీఎం అందించనున్నారు. రూ.1,027 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టేలా 6 కంపెనీలతో సీఎం సమక్షంలో ఎంఓయూలు జరగనున్నాయి. ప్రభుత్వం మానససరోవర్ వర్శిటీ, కివా హోటల్స్తో 2 స్ట్రాటజిక్ ఎంఓయూలు కుదుర్చుకోనుంది. కుప్పంలో ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై పారిశ్రామిక వేత్తలు, అధికారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.
పాపికొండలు విహారయాత్రకు పచ్చ జెండా
పోలవరం: పాపికొండలు విహారయాత్రకు పర్యాటక శాఖ అధికారులు అనుమతి ఇచ్చారు. దేవీపట్నం మండలం గండి పోచమ్మ ఆలయం నుంచి పాపికొండల విహారయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. విహారయాత్రకు వెళ్లేందుకు 16 పర్యాటక బోట్లకు అధికారులు అనుమతి ఇచ్చారు. ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు విస్తృత తనిఖీలు పూర్తి కావడంతో అనుమతి ఇచ్చారు. ఫిట్నెస్ ధ్రువపత్రాల జారీ అనంతరం విహారయాత్ర కోసం బోట్లకు అనుమతి ఇచ్చారు.
నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు
ఉప్పల్: ఉప్పల్ వేదికగా నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటల నుంచి అన్విత ఖమ్మం, రంగారెడ్డి రైజర్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. రాత్రి 7.15 గంటల నుంచి కరీంనగర్ డైమండ్స్, హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.