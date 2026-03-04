ETV Bharat / state

04-03-2026 Telangana News Today Live Updates : కామారెడ్డి : తెలంగాణ వర్సిటీలో అర్ధరాత్రి విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 4, 2026 at 7:02 AM IST

|

Updated : March 4, 2026 at 7:13 AM IST

Choose ETV Bharat

04-03-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

6:55 AM, 4 Mar 2026 (IST)

కామారెడ్డి : తెలంగాణ వర్సిటీలో అర్ధరాత్రి విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ

  • కామారెడ్డి: తెలంగాణ వర్సిటీలో అర్ధరాత్రి విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణ
  • బాలుర వసతిగృహంలో సీనియర్, జూనియర్‌లకు మధ్య గొడవ
  • కామారెడ్డి: పలువురు విద్యార్థులకు గాయాలు, ఆస్పత్రిలో చికిత్స
  • గొడవకు గల కారణాలపై ఆరా తీస్తున్న భిక్కనూరు పోలీసులు

6:54 AM, 4 Mar 2026 (IST)

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ కీలక ప్రకటన చేసిన ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు

  • పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ కీలక ప్రకటన చేసిన ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు
  • ఖతార్, కువైట్, యూఏఈలతో ఫ్రాన్స్‌కు రక్షణ ఒప్పందాలు ఉన్నాయన్న మేక్రాన్‌
  • ఆస్తుల రక్షణకు 'చార్లెస్ డి గల్లె' విమాననౌకను పంపిస్తున్నట్లు మేక్రాన్‌ వెల్లడి
  • పశ్చిమాసియాకు ఎయిర్ వింగ్, రక్షణ ఫ్రిగేట్లు వెళ్లనున్నట్టు తెలిపిన మేక్రాన్‌
  • హర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత దృష్ట్యా నేవీని రంగంలోకి దింపుతున్నట్లు ట్రంప్‌ వెల్లడి
  • హర్ముజ్‌లో ట్యాంకర్లకు తమ నౌకాదళం రక్షణ కల్పిస్తుందన్న ట్రంప్‌

6:54 AM, 4 Mar 2026 (IST)

దాడులు, ప్రతిదాడులతో అట్టుడుకుతున్న పశ్చిమాసియా

  • దాడులు, ప్రతిదాడులతో అట్టుడుకుతున్న పశ్చిమాసియా
  • టెహ్రాన్‌తో పాటు బీరుట్‌పై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్
  • లాంచర్లు, రక్షణ వ్యవస్థలపై వైమానిక దాడులు ముమ్మరం చేసిన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్
  • ఇరాన్‌ కర్మాగారాలపై వైమానిక దాడులు ముమ్మరం చేసిన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్
  • మరోవైపు పెద్దఎత్తున ప్రతిదాడులు చేస్తున్న ఇరాన్‌
  • ఇజ్రాయెల్‌, దుబాయ్‌, ఇరాక్ సహా గల్ఫ్ దేశాల్లో ఇరాన్‌ దాడులు
  • అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా డ్రోన్లు, క్షిపణులతో ఇరాన్‌ దాడులు
  • నిన్న హర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసిన ఇరాన్‌
  • అణుశక్తితో పనిచేసే విమాన నౌకను పశ్చిమాసియాకు పంపిన ఫ్రాన్స్

6:54 AM, 4 Mar 2026 (IST)

ఇవాళ గల్ఫ్‌ దేశాలకు 58 విమానాలు నడపనున్న విమానయాన సంస్థలు

  • ఇవాళ గల్ఫ్‌ దేశాలకు 58 విమానాలు నడపనున్న విమానయాన సంస్థలు
  • ఇండిగో 30, ఎయిరిండియా 23 విమానాలు నడపనున్నట్లు విమానయానశాఖ వెల్లడి
  • గల్ఫ్‌లో చిక్కుకున్న ప్రయాణికుల కోసం అదనపు విమానాలు ఏర్పాటు
  • విమాన టికెట్ ధరలు పెరగకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్న కేంద్రం

6:53 AM, 4 Mar 2026 (IST)

హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం

  • హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో నిన్నరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం
  • నిజాంపేట్‌ వద్ద ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ నుంచి చెలరేగి ఫర్నీచర్‌ షాప్‌కు అంటుకున్న మంటలు
  • అనంతరం పక్కనే ఉన్న మరిన్ని దుకాణాలకు వేగంగా వ్యాపించిన మంటలు
  • మంటల ధాటికి కాలిబూడిదైన 20 నుంచి 30 వరకూ ఫర్నీచర్‌ దుకాణాలు
  • మంటల్లో కాలిపోయిన బైక్‌లు, సామగ్రి, డబ్బు, బంగారు ఆభరణాలు
  • ఒక్కో ఫర్నీచర్‌ షాప్‌లో రూ.30 లక్షల వరకు సామగ్రి ఉంటుందన్న నిర్వాహకులు
  • కళ్ల ముందే కాలిపోతున్న ఆస్తిని కాపాడుకోలేక బోరున విలపించిన నిర్వాహకులు
  • ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ఆరు ఫైరింజన్లతో మంటలు అదుపు చేసిన సిబ్బంది

6:53 AM, 4 Mar 2026 (IST)

నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌

  • నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌
  • రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఖరారుపై అధిష్ఠానంతో చర్చించనున్న సీఎం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు
  • ఖర్గే, రాహుల్‌, కేసీ వేణుగోపాల్‌తో భేటీకానున్న సీఎం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు
  • ఇవాళ సాయంత్రానికి రాజ్యసభ అభ్యర్థి పేరు ఖరారయ్యే అవకాశం

6:53 AM, 4 Mar 2026 (IST)

రాహుల్‌గాంధీకి మందకృష్ణ మాదిగ లేఖ

  • రాహుల్‌గాంధీకి మందకృష్ణ మాదిగ లేఖ
  • రాజ్యసభ ఎన్నికలో రాష్ట్రం నుంచి మాదిగలకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరిన మందకృష్ణ

6:52 AM, 4 Mar 2026 (IST)

ములుగు, సంగారెడ్డి జిల్లాల నీటిపారుదల అంశాలపై నేడు మంత్రి ఉత్తమ్‌ సమీక్ష

  • ములుగు, సంగారెడ్డి జిల్లాల నీటిపారుదల అంశాలపై నేడు మంత్రి ఉత్తమ్‌ సమీక్ష
  • సంబంధిత మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు, ఇంజనీర్లతో సమీక్ష

6:49 AM, 4 Mar 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో తొలి సెమీఫైనల్‌కు రంగం సిద్ధం

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో తొలి సెమీఫైనల్‌కు రంగం సిద్ధం
  • నేడు తొలి సెమీస్‌లో దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్‌ మ్యాచ్‌
  • కోల్‌కతాలో రాత్రి 7 గంటలకు దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనున్న న్యూజిలాండ్‌
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ తలపడిన మ్యాచ్‌లు ఐదు
  • ఇరుజట్లు తలపడిన అన్ని మ్యాచ్‌ల్లో దక్షిణాఫ్రికా గెలుపు
Last Updated : March 4, 2026 at 7:13 AM IST

TAGGED:

TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA NEWS LIVE UPDATE
RECENT TELANGANA UPDATES
NEWS UPDATES
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.