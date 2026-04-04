04 April 2026 Today AP Live News Updates
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:20 PM IST
04 April 2026 Today AP Live News Updates
యువకుడితో విభేదాలు రావడంతో మనస్తాపం చెంది యువతి ఆత్మహత్య
మచిలీపట్నం గొడుగుపేటలో యువకుడితో విభేదాలు రావడంతో మనస్తాపం చెంది యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తన బిడ్డ మరణానికి ఇంస్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన కోనసీమ జిల్లా మండపేటకు చెందిన లీలా కుమార్ అతని తల్లే కారణమంటూ ఇనకుదురు పోలీస్ స్టేషన్లో మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రేమ పేరుతో తన కూతుర్ని వంచించి పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఐదు లక్షల కట్నం ఇస్తేనే ఒప్పుకుంటానని బెదిరింపులకు గురి చేయడంతో మనస్థాపన చెంది తన కూతురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని వారు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. యువకుడి వేధింపులతో మనస్థాపం చెంది యువతి రాగ శ్రీ ఎలుకల పేస్టును తినేసింది.
అనంతరం మచిలీపట్నం ప్రభుత్వాసుపత్రిలో తల్లిదండ్రులు చేర్చారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితి విషమించడంతో విజయవాడకు తరలించారు. ఆపై చికిత్స పొందుతూ యువతి రాగశ్రీ మృతి చెందింది. యువతి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఇనుకుదురు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్కు ఫోన్ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్కు సీఎం చంద్రబాబు ఫోన్ చేశారు. అమరావతి బిల్లుకు సహకరించిన సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలియజేశారు. కేంద్రం చొరవతో అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా నిలిచిందన్న సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అన్ని పార్టీలను సమన్వయం చేసినందుకు నితిన్ నబీన్కు సీఎం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎన్డీఏ మద్దతును రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకుంటారని సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి గుర్తు చేసుకున్నారు.
కడప: గాలివీడులో భార్యాభర్తల ఆత్మహత్యాయత్నం - భర్త మృతి, భార్య పరిస్థితి విషమం
కడప జిల్లా గాలివీడులో భార్యాభర్తల ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. భర్త మల్లికార్జున మృతి చెందగా, ప్రస్తుతం భార్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. అప్పుల బాధ తట్టుకోలేకే పురుగులమందు తాగారని స్థానికులు తెలిపారు.
ఏపీ జలాల్లో అక్రమ చేపలవేటను ప్రభుత్వం తీవ్రంగా తీసుకుంది: సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే, మాజీమంత్రి సోమిరెడ్డి
ఏపీ జలాల్లో అక్రమ చేపలవేటను ప్రభుత్వం తీవ్రంగా తీసుకుందని సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే, మాజీమంత్రి సోమిరెడ్డి అన్నారు. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి బోట్లను అడ్డుకుంటామన్నారు. మనరాష్ట్ర మత్స్యకారుల ప్రయోజనాలు కాపాడతామని వివరించారు. రాష్ట్ర మత్స్యకారులకు అండగా ఉండాలని సీఎం స్పష్టంగా ఆదేశించారని సోమిరెడ్డి ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. నేను కూడా సీఎంను కలిసి మత్స్యకారుల సమస్యలు వివరించానన్నారు. మత్స్యశాఖ కమిషనర్, కలెక్టర్, పోలీసులతో టాస్క్ఫోర్స్ నియమించారని పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి అధికారులతో మనవాళ్లు చర్చిస్తున్నారని తెలిపారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని స్పష్టం చేశామన్నారు. జువ్వలదిన్నె నుంచి తీసుకెళ్లిన 4 బోట్లను పుదుచ్చేరిలో సీజ్ చేశారని తెలియజేశారు.
మార్చి 24న తమిళనాడు ప్రభుత్వం అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించిందని సోమిరెడ్డి అన్నారు. ఏపీ జలాల్లోకి వెళ్లవద్దని ఆ రాష్ట్ర మత్స్యకారులకు హెచ్చరించిందని వివరించారు. గతంలో శ్రీలంక తీరం వద్ద తరచుగా సమస్యలు వచ్చాయని తెలిపారు. ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ద్వారా డీప్సీ ఫిషింగ్ను కేంద్రం ప్రోత్సహించిందన్నారు. ఆ ప్యాకేజీతో వచ్చిన బోట్లతో ఏపీ తీరంలోకి వచ్చి వేటాడుతున్నారని సోమిరెడ్డి పేర్కొన్నారు.అక్రమవేట అరికట్టేందుకు సీఎం సూచనలతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారన్న సోమిరెడ్డి, 4 హైస్పీడ్ డీప్సీ బోట్లతో గస్తీ నిర్వహించాలని నిర్ణయించామన్నారు. ఇక తిరుపతి, నెల్లూరు, బాపట్లలో బోట్ల కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిందని సోమిరెడ్డి తెలిపారు. అందుకు సంబంధించి ఇప్పటికే 2 అద్దె బోట్లతో పెట్రోలింగ్ కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.
అక్రమంగా వేటాడితే కఠిన శిక్షలు ఉంటాయని ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి హెచ్చరించారు. ఇటీవల 2 తమిళనాడు బోట్లు అదుపులోకి తీసుకుని జువ్వలదిన్నెలో ఉంచారన్నారు. గస్తీకి 600 హెచ్పీ సామర్థ్యం కలిగిన బోట్లు కావాలని కోరుతున్నారన్నారు. మత్స్యకారుల విజ్ఞప్తిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లామని తెలిపారు. నేలటూరులోని ఫిషింగ్ జెట్టీని త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామన్నారు. అదే విధంగా పులికాట్లో పూడికతీతకు మరో రూ.100 కోట్లు మంజూరు చేశామని తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా అసంపూర్తి ఫిషింగ్ హార్బర్లు పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారన్న సోమిరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల 18 పెట్రోలింగ్ బోట్లు మూలనపడ్డాయని గుర్తు చేశారు. అన్ని పెట్రోలింగ్ బోట్లకూ మరమ్మతులు చేసి వినియోగంలోకి తెస్తామని, సాగర్ డిఫెన్స్ ఇంజినీరింగ్ కంపెనీతో మత్స్యకారులకు ఇబ్బందులు రావని స్పష్టం చేశారు. జువ్వలదిన్నె హార్బర్ను మత్స్యకారులే వాడుకుంటారన్న సోమిరెడ్డి, 164 గ్రామాల మత్స్యకారుల ప్రయోజనాల అంశంలో రాజీపడే ప్రసక్తి లేదని తేల్చిచెప్పారు.
నెల్లూరు: కొడవలూరు మండలం గండవరం జంటహత్యల కేసు ఛేదన
నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలం గండవరం జంటహత్యల కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ కేసులో ఐదుగురు నిందితులను పోలీసు అధికారులు అరెస్టు చేశారు. గత నెల 29న వెంకటేశ్, బాల అంకయ్యను దుండగులు హత్య చేయగా దీనికి వివాహేతర సంబంధమే కారణమని డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.
కోనసీమ జిల్లాలో విషాదం - స్నానానికి దిగి ముగ్గురు యువకులు గల్లంతు - ఒకరి మృతదేహం లభ్యం
కోనసీమ జిల్లాలో ఆత్రేయపురం మండలం పిచ్చుకలంక వద్ద విషాదం చోటుచేసుకుంది. గోదావరి నదిలో స్నానానికి దిగి ముగ్గురు యువకులు మహమ్మద్ (18), షేక్ సుల్తాన్ (22), షేక్ బిలాల్ (29) గల్లంతు కాగా అందులో ఒకరి మృతదేహం లభ్యమైంది. మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. యువకుల స్వస్థలం రాజమహేంద్రవరంలోని జాంపేటగా అధికారులు గుర్తించారు.
తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో రెండు ప్రమాదాలు
తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో రెండు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. దాంతో మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో కాసేపు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ ప్రమాదంలో టైర్ పంక్చరై తమిళనాడు భక్తుల వాహనం డివైడర్ను ఢీకొంది. వేగంగా వెళ్లి అదుపుతప్పి ప్రైవేట్ జీప్ డివైడర్ను ఢీకొన్నది. దాంతో రెండు ప్రమాదాల్లో భక్తులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.
చంద్రబాబు అమరావతిని జాప్యం చేస్తే మేం ఇంకో ఆలోచన చేస్తాం: మాజీమంత్రి బొత్స
అమరావతి మాకు ప్రయారిటీ కాదని మాజీమంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అమరావతి మాకు శాసన రాజధాని మాత్రమేనని అన్నారు. అదే విధంగా అమరావతి కోసం మేమెందుకు రూ.లక్షా పదివేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తామని బొత్స ప్రశ్నించారు. అమరావతి పనులను కూటమి ప్రభుత్వం వేగంగా పూర్తి చేయాలని మాజీమంత్రి బొత్స విజ్ఞప్తి చేశారు. చంద్రబాబు అమరావతిని జాప్యం చేస్తే మేం ఇంకో ఆలోచన చేస్తామని బొత్స పేర్కొన్నారు. అమరావతికి మేం వ్యతిరేకం కాదు కానీ అమరావతి పేరిట జరిగే అవినీతికి మాత్రమే మేం వ్యతిరేకంమని మాజీమంత్రి బొత్స తెలియజేశారు.
రాజధాని పనుల్లో జాప్యం చేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ సంస్థల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
రాజధాని పనుల్లో జాప్యం చేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ సంస్థల తీరుపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల అగ్నిప్రమాదాల్లో నిర్మాణ సంస్థల తీరును సీఎం తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. నిర్మాణ సామగ్రికి రక్షణ కల్పించే బాధ్యత కాంట్రాక్టు సంస్థలకు లేదా అని ప్రశ్నించారు. కాంట్రాక్ట్ సంస్థల నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రభుత్వంపై విమర్శలు వస్తున్నాయని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఘటన తర్వాత కూడా కాంట్రాక్టు సంస్థలు, అధికారులు సరిగా స్పందించలేదని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికితోడు ప్రతి అంశాన్నీ వక్రీకరించేలా కొందరు రాజకీయాలు చేస్తున్నారు సీఎం చంద్రబాబు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి కదా? అని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ప్రశ్నించారు. జరగరాని ఘటనలు జరిగితే వెంటనే అలర్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత లేదా? అని సీఎం వివరించారు. ప్రభుత్వంపై బురద జల్లేందుకు కొందరు సిద్ధంగా ఉన్నారని సీఎం చంద్రబాబు ఆరోపించారు. నిర్మాణ సంస్థలు కూడా ప్రాజెక్టు మేనేజర్లుగా సమర్థులను నియమించుకోవాలని సీఎం సూచించారు.
సరైన వాళ్లను నియమించుకోకుంటే ఆ ప్రభావం ప్రభుత్వంపై పడుతుందన్నారు. ఇలాంటి నిర్లక్ష్యపు ధోరణిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించమని ఈ సందర్భంగా సీఎం హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వం నిర్ధేశించిన సమయానికి నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి తీరాల్సిందేనని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇందులో ఏ మాత్రం రాజీ ఉండదని తేల్చిచెప్పారు. అంతేకాకుండా రాజధాని పనులకు అవసరమైన ఇసుక, గ్రావెల్ సరఫరా విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.ఇసుక, గ్రావెల్ కొరత కారణంగా నిర్మాణ పనుల్లో జాప్యం జరిగే పరిస్థితి రాకూడదని అధికారులకు సూచించారు. కృష్ణా జిల్లాలో ఫారెస్ట్ అధికారుల కారణంగా గ్రావెల్ సరఫరాలో కొంత ఇబ్బంది ఉందని అధికారులు సీఎం కు తెలియజేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటున్నా అటవీ అధికారులతోనే అసలు సమస్య వస్తోందని సీఎం దృష్టికి అధికారులు తీసుకెళ్లారు. సీఎం చంద్రబాబు వీటికి బదులిస్తూ ఈ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాజధాని నిర్మాణ పనులకు అవసరమైన ఇసుక, గ్రావెల్ వంటివి గ్రీన్ ఛానెల్ ద్వారా వెళ్లాలని సీఎం పేర్కొన్నారు.
విజయవాడ: ఏఐ సమ్మిట్ను ప్రారంభించిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
విజయవాడలో ఏఐ సమ్మిట్ను మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రారంభించారు. ఏపీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏఐ సమ్మిట్ జరిగింది. ప్రపంచాన్ని టెక్నాలజీ నడిపిస్తోందని 25 ఏళ్ల క్రితమే చంద్రబాబు చెప్పారని మంత్రి అన్నారు. గత 2014లోనే చంద్రబాబు డేటా సెంటర్లు, ఏఐ అంటే మాకు అర్థం కాలేదని కొల్లు రవీంద్ర గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళ్లినా తెలుగువాళ్లే ఉన్నారని కొనియాడారు. సాంకేతిక అభివృద్ధికి 27 పాలసీలు తీసుకున్నామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర వెల్లడించారు. గతంలో వెనక్కి వెళ్లిపోయిన సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలను మళ్లీ తీసుకొస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రానికి అనేక డేటా సెంటర్లు వస్తున్నాయని, రాష్ట్రంలో పోర్టుల నిర్మాణం సైతం వేగంగా జరుగుతోందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పేర్కొన్నారు.
మత్స్యకారుల జీవితాలు బాగుపడకుండా వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు చేసింది: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
మత్స్యకారుల జీవితాలు బాగుపడకుండా వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు చేసిందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలను ఛేదిస్తూ అన్ని ఫిషింగ్ హార్బర్లు పూర్తిచేసి తీరుతామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా పరిశ్రమలు వచ్చి తీరప్రాంత ప్రజలు బాగుపడటం వైఎస్సార్సీపీకి ఏ మాత్రం నచ్చట్లేదని కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల బోట్లను కూటమి ప్రభుత్వం అడ్డుకునేందుకు కృషి చేస్తోందని మంత్రి తెలియజేశారు. వైఎస్సార్సీపీ కుట్రపూరితంగా మత్స్యకారులను రెచ్చగొట్టే యత్నం చేస్తోందని కొల్లు రవీంద్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పెట్టుబడులను అడ్డుకుంటూ మత్స్యకారుల మధ్య చిచ్చుపెట్టేలా అత్యంత కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు. రాష్ట్ర మత్స్యకారులకు ఎలాంటి సాయం చేసేందుకైనా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంటుందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
మన్యం జిల్లా: సాలూరు మండలం మామిడిపల్లిలో విద్యార్థి మృతి
మన్యం జిల్లాలో సాలూరు మండలం మామిడిపల్లిలో హైస్కూల్ గోడ దూకే క్రమంలో విద్యుత్ తీగలు తగిలి విద్యార్థి మృతి చెందారు. విద్యుదఘాతానికి గురై మృత్యువాతపడిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి బొర్రా దిలీప్గా గుర్తించారు.
కర్ణాటకలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన
కర్ణాటకలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటిస్తున్నారు. స్థానిక తెలుగు యువత మంత్రికి ఘన స్వాగతం పలికారు. రాయచూర్ జిల్లా సింధనూరులో మంత్రి బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. సింధనూరు ఎంజీ సర్కిల్ నుంచి గంగావతి రోడ్డు వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ర్యాలీలో కేంద్రమంత్రులు కుమారస్వామి, సంజయ్సేథ్ పాల్గొన్నారు. ప్రతిఒక్కరికీ అభివాదం మంత్రి నారా లోకేశ్, కేంద్రమంత్రులు ముందుకు సాగారు. గతంలో చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్టును నిరసిస్తూ స్థానికంగా ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ మాట్లాడారు. కష్టకాలంలో అండగా నిలిచిన ప్రతిఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు అని మంత్రి అన్నారు. సింధనూరు హోసళ్లీలో ఎన్టీఆర్ కాంస్య విగ్రహాన్ని మంత్రి ఆవిష్కరించారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ సైనిక్ స్కూల్ ప్రారంభోత్సవంలో లోకేశ్ పాల్గొన్నారు.
పల్నాడు జిల్లా వైకుంఠపురంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత
పల్నాడు జిల్లా వైకుంఠపురంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే నంబూరు శంకర్రావు పర్యటనలో వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో శంకర్రావు మీడియా సమావేశాన్ని గ్రామస్థులు అడ్డుకున్నారు. ఆలయం వద్ద రాజకీయాలు చేయవద్దంటూ శంకర్రావుకు వ్యతిరేకంగా గ్రామస్థులు నినాదాలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే శంకర్రావు అనుచరులు, గ్రామస్థుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.
రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో విచారణ
విజయనగరం: రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో విచారణ కొనసాగుతోంది. విజయనగరంలో నేడు జరిగే విచారణకు హాజరుకావాలని సునీల్ నాయక్ను విచారణాధికారి ఆదేశించారు. అనివార్య కారణాల వల్ల ఈ రోజు విచారణకు రాలేనని, రేపు హాజరవుతానని సునీల్ నాయక్ తెలిపారు. ఈ కేసులో నేడు విచారణకు బోరుగడ్డ అనిల్కుమార్, విశ్రాంత అడిషనల్ ఎస్పీ విజయ్పాల్ హాజరుకానున్నారు.
మత్స్యకారులకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది: మంత్రి స్వామి
ప్రకాశం: మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టబడి ఉందని మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి అన్నారు. కడలూరు బోట్ల అక్రమ చొరబాటును అడ్డుకునేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు. అత్యున్నత కమిటీని నియమించి సీఎం సమీక్షిస్తున్నారని, నాలుగు మెకనైజ్డ్ బోట్ల ఏర్పాటుకు సీఎం ఆదేశించారని మంత్రి డీఎస్బీవీ స్వామి తెలిపారు. ఇతర రాష్ట్రాల బోట్లు అక్రమంగా మన జలాల్లోకి ప్రవేశించకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని, తీర ప్రాంతంలో మెరైన్ పోలీసులు, డ్రోన్లతో నిరంతరం అప్రమత్తం ఉన్నారని మంత్రి అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు కడలిపుత్రులకు ఏ కష్టం రానివ్వరని, మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ భృతి రూ.20 వేలకు పెంచామని మంత్రి అన్నారు.
విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో నాలుగో రోజు నిందితుల విచారణ
ఉగ్ర లింకుల కేసులో విజయవాడ టాస్క్ఫోర్స్ కార్యాలయంలో నాలుగో రోజు నిందితులను విచారిస్తున్నారు. మూడో రోజు జరిగిన విచారణలో నిందితులు కీలక విషయాలు వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. బెనిక్స్ గ్రూపు ద్వారా కార్యకలాపాలు విస్తరించేందుకు పనిచేసినట్లు వెల్లడినట్లు సమాచారం. భారత్ను ఇస్లామిక్ రాజ్యంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. మహమ్మద్ రహంతుల్లా, డానిష్, సోహైల్ బేగ్ను ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అలాగే సైదా బేగం, అబ్దుల్ సలాంను కూడా ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
రాజధానికి మద్దతుగా ఏపీ జేఏసీ అమరావతి సంబరాలు
రాజధానికి మద్దతుగా ఏపీ జేఏసీ అమరావతి సంబరాలు నిర్వహించింది. ఉద్యోగులు, సంఘ నాయకులు కేక్ కట్ చేసుకుని వేడుకలు జరుపుకొన్నారు. జయహో అమరావతి అంటూ నినాదాలు చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఛైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు, సెక్రటరీ జనరల్ పలిశెట్టి దామోదరరావు పాల్గొన్నారు.
రాయదుర్గంలో జింక మృతి
అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోని రిక్రియేషన్ క్లబ్లో జింక అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. చిరుతపులి బారినపడి చనిపోయి ఉంటుందని స్థానికుల అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జింక మృతిపై కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు.
మత్స్యకారుల సమస్యలపై సీఎం చంద్రబాబు కామెంట్స్
మత్స్యకారుల సమస్య పరిష్కారానికి హైస్పీడ్ పెట్రోలింగ్ బోట్లు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తమిళనాడు నుంచి బోట్ల అక్రమ చొరబాట్ల వల్ల రాష్ట్రంలోని మత్స్యకారులకు నష్టం కలగొద్దని సీఎం అన్నారు. ఏపీ మత్స్యకారుల జీవనోపాధి దెబ్బతినకుండా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. బాపట్ల నుంచి సూళ్లూరుపేట వరకూ ఏపీ సముద్ర జలాల్లో గస్తీ పెంచాలని, ఇతర రాష్ట్రాల బోట్లు చొరబడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. 4 హైస్పీడ్ పెట్రోలింగ్ బోట్లు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశించారు. కావలి మత్స్యకారుల భూ సమస్యను పార్టీ నేతలు చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
పార్టీ క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘిస్తే సస్పెండ్ చేయడమేనన్న సీఎం
ఎవరైనా పార్టీ క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘిస్తే సస్పెండ్ చేయడమేనని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే అరవింద్బాబు వివరణను అధిష్ఠానం సీఎం ముందుంచింది. పార్టీలో కొందరు నేతల ప్రవర్తనను ఉద్దేశించి సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొందరి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం పార్టీని పణంగా పెట్టనని, ఇటుక ఇటుక పేర్చి రాష్ట్రాభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నామని అన్నారు. కానీ కొందరు మాత్రం పార్టీకి చెడ్డపేరు తెచ్చేలా వ్యవహరిస్తున్నారని, గీత దాటి ప్రవర్తించే వారిని భరించేది లేదని సీఎం అన్నారు. పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తెస్తే పునరాలోచన లేకుండా సస్పెండ్ చేస్తామని అన్నారు. క్రమశిక్షణతో సుదీర్ఘ కాలం రాజకీయాల్లో ఉండాలనుకోవాలని, ఒక్కసారే ఎమ్మెల్యేలుగా మిగిలిపోవాలనుకుంటారా.. మీరే తేల్చుకోవాలని సీఎం అన్నారు.
పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి
పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో పెద్దపులిని రెస్క్యూ బృందాలు గుర్తించాయి. రామదుర్గం కొండ-శరభవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి కదలికలు వారు గుర్తించారు. పులి సంచారం నేపథ్యంలో జీడిమామిడి తోటలో పిక్కలకు వెళ్లే గిరిజన రైతులకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
మహారాష్ట్రలో ఘోర ప్రమాదం - 9 మంది మృతి
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. కారు బావిలో పడి 9 మంది మృతి చెందారు. వీరంతా ఓ విందు కార్యక్రమం కోసం వెళ్లి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. నాసిక్ సమీపంలో కారు బావిలో పడడంతో ఒకే కుటుంబానికి చెంది ఆరుగురు పిల్లలతో సహా 9 మంది మృతి చెందారు.
గిద్దలూరులో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటన
మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరులో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పర్యటించారు. క్రిష్టంశెట్టిపల్లెలో పీఎం సూర్యఘర్ పథకాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6 లక్షలకు పైగా పీఎం సూర్యఘర్ దరఖాస్తులు అందాయని, పునరుత్పాదక విద్యుత్కు కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే వ్యవసాయానికి సోలార్ ద్వారా 9 గంటల నిరంతరాయ విద్యుత్ అందిస్తామని, చంద్రబాబు నాయకత్వంలో విద్యుత్ బిల్లు ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచేది లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. వివిధ వర్గాల ప్రజలకు రాయితీతో విద్యుత్ను సరఫరా చేస్తున్నామని, విద్యుత్ వ్యవస్థపై సీఎం చంద్రబాబుకు అపార అనుభవం ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు జగన్ రాజధాని లేకుండా చేశారని, ఐదేళ్ల కాలంలో రాష్ట్రాన్ని 3 రాజధానుల పేరుతో సర్వనాశనం చేశారని మంత్రి అన్నారు. దేశంలోని అన్నీ పార్టీలు అమరావతి బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చాయని, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు మాత్రం అమరావతి బిల్లుకు మద్దతివ్వకుండా వాకౌట్ చేశారని మంత్రి అన్నారు.
చౌడేశ్వరి మృతి కేసులో వెలుగుచూస్తున్న విస్తుపోయే వాస్తవాలు
మాచర్లలో యువతి చౌడేశ్వరి అనుమానాస్పద మృతి కేసులో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. తమకు ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుందని కుమార్తెను చంపినట్లు తండ్రి ఒప్పుకున్నట్లు సమాచారం. గత నెల 4న చౌడేశ్వరి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి.. ప్రేమించిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది. గతనెల 15న మేజర్ అయిన చౌడేశ్వరిని మాచర్ల పోలీసు అధికారి ఒకరు తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. ఆమెను అప్పగించేందుకు అతను చౌడేశ్వరి తల్లిదండ్రుల నుంచి భారీ మొత్తంలో నగదు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. గతనెల 18న చౌడేశ్వరి ఇంట్లో ఉరేసుకొని అనుమానాస్పద రీతిలో మృతి చెందిన విషయం విదితమే. చౌడేశ్వరి ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుందని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. కానీ పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో ఆత్మహత్య ఆనవాళ్లు లేవని వైద్యులు తేల్చి చెప్పారు. ఈ కేసులో వారిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తే నేరం ఒప్పుకున్నట్లు తెలిసింది. చౌడేెశ్వరి మృతిని ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించడంలోనూ పోలీసు అధికారి పాత్ర ఉన్నట్లు సమాచారం. పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ తారుమారు చేయడం కుదరక ఈ పోలీస్ అధికారి పాత్ర వెలుగులోకి వచ్చినట్లు తెలిసింది. ఆ పోలీసు అధికారిపై ఆరోపణలతో ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేపట్టారు. అతనిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీస్ శాఖ సిద్ధమవుతోంది.
ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న ఆటో, ఒకరు మృతి
అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలం వెదుళ్లపాలెం వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని ఆటో ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందారు. తెల్లవారు జామున జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో మరో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటలు సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శుక్రవారం స్వామివారిని 68,445 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు 31,383 మంది భక్తులు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.79 కోట్లు వచ్చిందని అంచనా.
నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రమాదం
నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం కోలగట్ల వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తాపడింది. లారీని తప్పించబోయి బస్సు బోల్తాపడిన ఘటనలో ఐదుగురికి గాయాలు అయ్యాయి.
పర్చూరు నియోజకవర్గంలో రాష్ట్ర మంత్రులు పర్యటన
బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు నియోజకవర్గంలో మంత్రులు అనగాని, పార్థసారథి, గొట్టిపాటి పర్యటించనున్నారు. పలు అభివృద్ధి పనులకు మంత్రులు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
కర్ణాటకలో పర్యటించనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
నేడు మంత్రి లోకేశ్ కర్ణాటక రాష్ట్రం రాయచూర్ జిల్లా సింధనూరు పర్యటించనున్నారు. ఉదయం కర్ణాటకలోని సింధనూరుకు చేరుకుని ఎంజీ సర్కిల్ నుంచి గంగావతి రోడ్డు వరకు బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొంటారు. హోసల్లీ క్యాంప్ గంగావతి రోడ్డులోని కమ్మవారి కళ్యాణ మండపంలో కేంద్ర ఉక్కుశాఖ మంత్రి హెచ్.డీ కుమారస్వామి, కేంద్ర రక్షణశాఖ సహాయమంత్రి సంజయ్ సేథ్తో కలిసి స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం హోసల్లీ క్యాంప్ లో శ్రీకృష్ణదేవరాయ సైనిక్ స్కూల్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొంటారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయ సైనిక్ స్కూల్ హాస్టల్ భవనాన్ని ప్రారంభిస్తారు. మధ్యాహ్నం శ్రీకృష్ణదేవరాయ సైనిక్ స్కూల్ లో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు.
విజయవాడ వేదికగా అమరావతి ఏఐ సమ్మిట్
సాంకేతిక ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న కృత్రిమమేధపై అవగాహన పెంచేందుకు విజయవాడలో ఇవాళ అమరావతి ఏఐ సమ్మిట్ జరగనుంది. అమరావతి రీజియన్లో జరుగుతున్న మొట్టమొదటి అతిపెద్ద ఏఐ సమ్మిట్గా నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎస్టీపీఐ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు కెరీర్ పట్ల స్పష్టత ఇవ్వడం మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా స్కిల్స్ పెంచుకోవడంపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
పెళ్లి వస్త్రాలు వేసుకుని యువకుడు ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీ పరిధిలో అడ్డగుట్టలోని ఓయో హోటల్లో ఉరేసుకుని యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ప్రేమించిన యువతిని వివాహం చేసుకునేందుకు లోకేశ్ పెళ్లి వస్త్రాలను కొనుగోలు చేశాడు. యువతిని ఆహారం కోసం బయటికి పంపించి, పెళ్లి వస్త్రాలు వేసుకుని లోకేశ్ ఆత్మహత్యకి చేసుకున్నాడు. మృతుడు అనంతపురం జిల్లా చెర్లోపల్లికి చెందిన లోకేశ్ (29)గా పోలీసులు గుర్తించారు.