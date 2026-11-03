AP News Today Live News Updates: మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు జారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 9:55 AM IST
AP News Today Live News Updates : ‘మురసు’ తీవ్ర తుపాను తీరం దాటింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3.30 నుంచి 5.30 గంటల మధ్య ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటినట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ సమయంలో గంటకు 100-110 కి.మీ వేగంతో కొన్నిసార్లు 120 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచాయని వెల్లడించింది. తుపాను ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలతో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణాతో పాటు ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి.
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మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు జారీ
మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. రేపు విచారణకు రావాలని అంబటి రాంబాబుకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సమన్లు పంపింది. ఏపీ మద్యం రవాణా కేసులో మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై విచారణ చేయనుంది. కేసుకు సంబంధించి వాంగ్మూలం నమోదు చేయాలని అంబటికి నోటీసుల్లో ఈడీ పేర్కొంది.
ఏపీకి అండగా నిలిచిన కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన చంద్రబాబు
ఏపీకి అండగా నిలిచిన కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి సీఎం చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సీఎం డీకే శివకుమార్తో పాటు కర్ణాటక ప్రజలకు చంద్రబాబు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఆపద సమయంలో చేసిన సహాయం ఎప్పటికీ మరువలేమని స్పష్టం చేశారు.
చెట్టు పడి విరిగిపోయిన టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు విగ్రహం
ఒంగోలు కలెక్టరేట్లో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. చెట్టు పడి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు విగ్రహం విరిగిపోయింది.
రాప్తాడు ఘటన నిందితుడు హేమంత్కు అర్ధరాత్రి శస్త్ర చికిత్స
రాప్తాడు ఘటన నిందితుడు హేమంత్కు అర్ధరాత్రి వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించారు. నిందితుడు హేమంత్ కుడికాలు మోకాలు వరకు తొలగించారు. హేమంత్ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఎడమ కాలుకు వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స చేశారు.
సీఎం చంద్రబాబుకు ఫోన్ చేసిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా
సీఎం చంద్రబాబుకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ఫోన్ చేశారు. రాష్ట్రంలో తుపాను ప్రభావం, జరిగిన నష్టం, సహాయచర్యలపై అమిత్షా మాట్లాడారు. అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం, వెంటనే మురసు తుపాను రావడంపై సీఎం చంద్రబాబు అమిత్షాకు వివరించారు. వివిధ జిల్లాల్లో జరిగిన పంట, ఆస్తి నష్టాన్ని కేంద్రమంత్రికి వివరించారు. కేంద్ర బృందాన్ని పరిశీలనకు పంపినందుకు అమిత్షాకు సీఎం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వరస తుపాన్ల నేపథ్యంలో తగు సాయంతో ఆదుకోవాలని అమిత్షాను సీఎం కోరారు.
బాపట్ల జిల్లాలో ఈదురుగాలుల వర్షం - రైళ్లు నిలిపివేత
బాపట్ల జిల్లాలో ఈదురుగాలుల వర్షం కురుస్తోంది. బాపట్ల స్టేషన్లో జయపుర-చెన్నై, విశాఖ-చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు నిలిపివేశారు.
మురసు తుపానుపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి టెలీకాన్ఫరెన్స్
మురసు తుపానుపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అత్యవసర విభాగాల వద్ద బ్యాకప్ సేవలు అందుబాటులో పెట్టుకోవాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలోనే ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. తుపాను ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ సాధ్యమైనంత త్వరగా చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తుపాను నేపథ్యంలో ప్రతి డివిజన్ స్థాయిలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. తుపాను ప్రభావం తగ్గిన వెంటనే సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పనులు మొదలుపెట్టాలని సూచించారు. తెలంగాణ, తమిళనాడు సిబ్బందికి నాణ్యమైన ఆహారం, వసతి ఏర్పాట్లు కల్పించాలన్నారు.
బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షం
బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె నియోజకవర్గంలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. రేపల్లె-నిజాంపట్నం మార్గంలో పలుచోట్ల రహదారులు జలమయ్యాయి. హార్బర్ వద్ద పదో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది.
బాపట్ల జిల్లాలో వేమూరు మార్కెట్ యార్డు వద్ద కాల్వలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
బాపట్ల జిల్లా: వేమూరు మార్కెట్ యార్డు వద్ద కాల్వలోకి కారు దూసుకెళ్లింది. కొల్లూరు నుంచి తెనాలి వైపు కారు వెళ్తోంది. ప్రాణనష్టం తప్పింది.
విజయవాడ కృష్ణలంక నెహ్రూనగర్లో విద్యుత్ స్తంభంపై విరిగిపడిన చెట్టు
విజయవాడ కృష్ణలంక నెహ్రూనగర్లో విద్యుత్ స్తంభంపై చెట్టు విరిగిపడింది. విద్యుత్ తీగలపై చెట్టు విరిగిపడటంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
గుంటూరు జిల్లా కాకుమాను , పెదనందిపాడు, ప్రత్తిపాడు మండలాల్లో వర్షం
గుంటూరు జిల్లా కాకుమాను , పెదనందిపాడు, ప్రత్తిపాడు మండలాల్లో వర్షం కురుస్తున్నాయి. రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షంతో ప్రధాన రహదారులు జలమయ్యాయి. గుంటూరు జిల్లాలో 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
- గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మండలంలో 9 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- గుంటూరు జిల్లా కాకుమాను మండలంలో ఇప్పటికే 6 సెం.మీ. వర్షపాతం
- ప్రత్తిపాడు మండలంలో 6 సెం.మీ., పెదనందిపాడు మండలంలో 4 సెం.మీ. వర్షపాతం
- వట్టిచెరుకూరులో 4 సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు
బాపట్లలో భారీ వర్షం, రోడ్ల వెంబడి విరిగిపడిన భారీ వృక్షాలు
బాపట్లలో భారీ వర్షం, రోడ్ల వెంబడి భారీ వృక్షాలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో సూర్యలంక వెళ్లే ప్రధాన రహదారి పూర్తిగా జలమయమైంది. సూర్యలంకకు వెళ్లే రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. పంట పొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. రహదారిపై కూలిన చెట్లతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు బయటకు రావద్దని అధికారులు అన్నారు.
విజయవాడ నగరంలో కుండపోత వర్షం
విజయవాడ నగరంలో కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. విజయవాడలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయ్యాయి. విజయవాడలో రహదారులపై వర్షపు నీటితో స్థానికుల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఒంగోలులోని సాయిబాబా గుడి వద్ద రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిన భారీ వృక్షం
ఒంగోలులోని సాయిబాబా గుడి వద్ద రోడ్డుకు అడ్డంగా భారీ వృక్షం పడింది. విద్యుత్ స్తంభంపై చెట్టు విరిగిపడటంతో విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. ఒంగోలు గాంధీ పార్కు సమీపంలో రోడ్డుపైకి వర్షపునీరు చేరారు. ఒంగోలు కలెక్టరేట్ వద్ద రహదారిపై భారీ వృక్షం విరిగిపడింది.
తీరం దాటిన ‘మురసు’ - 110 కి.మీ వేగంతో గాలులు
‘మురసు’ తీవ్ర తుపాను తీరం దాటింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3.30 నుంచి 5.30 గంటల మధ్య ఒంగోలు సమీపంలో తీరం దాటినట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ సమయంలో గంటకు 100-110 కి.మీ వేగంతో కొన్నిసార్లు 120 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచాయని వెల్లడించింది. తుపాను ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలతో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణాతో పాటు ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి.
నిన్న ఉదయం 8.30 నుంచి ఇవాళ ఉదయం 6 వరకు వర్షపాతం వివరాలు
నిన్న ఉదయం 8.30 నుంచి ఇవాళ ఉదయం 6 వరకు వర్షపాతం వివరాలు:
- ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడులో 19.80 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- కొత్తపట్నంలో 18.22 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు
- బాపట్లలో 12.85 సెం.మీ., చీరాలలో 12.41 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- ప్రకాశం జిల్లా త్రోవగుంటలో 11.69 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- ఒంగోలు అర్బన్లో 10.69 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- చిలకపాడులో 10.45 సెం.మీ., సంతనూతలపాడులో 9.87 సెం.మీ. వర్షపాతం
- ప.గో. జిల్లా మొగల్తూరులో 9.6 సెం.మీ., మలికిపురంలో 9.37 సెం.మీ. వర్షపాతం
బాపట్ల జిల్లాలో సముద్రం అల్లకల్లోలం
బాపట్ల జిల్లాలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. చేపల వేటకు వెళ్లిన వాడరేవుకు చెందిన ఐదుగురు మత్స్యకారులు ఆచూకీ తెలియడం లేదు. గత వారం మత్స్యకారులు సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లారు. వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు తిరిగి రాకపోవడంత కుటుంబసభ్యులు ఆందోళనలో చెందుతున్నారు.
తీరం దాటుతున్న మురసు తుపాన్
మురసు తుపాన్ తీరం దాటుతోంది. తీరం దాటే ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి మరో 2 గంటల సమయం పడుతోంది. ఒంగోలు సమీపంలో తుపాను తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. గడచిన 6 గంటల్లో గంటకు 9 కి.మీ. వేగంతో తుపాన్ కదులుతోంది. ప్రస్తుతం ఒంగోలుకు 20 కి.మీ., బాపట్లకు 60కి.మీ., కావలికి 70 కి.మీ., నెల్లూరుకు 100 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 130కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. ఒంగోలు సమీపంలో తుపాన్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో 100 నుంచి 120కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.
గుంటూరు జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారులు
మురసు తుపాను ప్రభావంతో గుంటూరులో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షానికి రోడ్లపైకి వరద నీరు చేరుతోంది. గుంటూరు జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు.
తీరప్రాంత గ్రామాల్లో మురసు తుపాను తీవ్ర ప్రభావం
బాపట్ల జిల్లా: తీరప్రాంత గ్రామాల్లో మురసు తుపాను తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. చీరాల, వేటపాలెం, చినగంజాంలో రాత్రి నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షానికి చీరాల పట్టణం జలమయమైంది. చినగంజాం మండలంలో 13 పునరావాసకేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఏటిమొగ, బాపయ్యనగర్కు చెందిన 51మందిని పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు. చీరాల, వేటపాలెం, చినగంజాంలో ఈదురుగాలులకు పలుప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకొరిగాయి. కారంచేడు, ఇంకొల్లు, మార్టూరులో భారీ వర్షం కారణంగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. రహదారులపై పడిన చెట్లను తొలగించేందుకు అధికారుల చర్యలు చేపట్టారు.
రాబోయే 3 గంటల్లో బాపట్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు: కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్
రాబోయే 3 గంటల్లో బాపట్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ వెల్లడించారు. గంటకు 100 నుంచి 110 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయన్నారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగుల దగ్గర ఉండవద్దని హెచ్చరించారు. రైతులు, మత్స్యకారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు.
అర్ధరాత్రి నుంచి ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో జోరు వర్షాలు
అర్ధరాత్రి నుంచి ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఒంగోలులో కుండపోత వర్షం, తీవ్ర ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. ఒంగోలులో అర్ధరాత్రి నుంచి విద్యుత్ నిలిచిపోయింది. తీర ప్రాంతాలైన కొత్తపట్నం, పాకాల, ఉలవపాడు, ఉప్పుకొండూరులో తీవ్ర ప్రభావం ఏర్పడింది. ప్రాణనష్టం లేకుండా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి చిరు జల్లులు
ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి చిరు జల్లులు పడుతున్నాయి. బుడమేరు పరిధిలో కలెక్టర్, నీటిపారుదల శాఖ అధికారుల పర్యటించారు. బుడమేరు పరిధిలో ముందుజాగ్రత్త చర్యలను యంత్రాంగం చేపట్టింది. ప్రస్తుతానికి బుడమేరు పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని కలెక్టరు అన్నారు.
మురసు తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం
మురసు తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం కురస్తోంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
తుపాను పరిస్థితిపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్
తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు తుపాను పరిస్థితిపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తుపాను ఒంటి గంటకు తీరాన్ని తాకిందని సీఎంకు అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం 6.30 గంటలకు తీరాన్ని దాటుతుందని సీఎంకు అధికారులు చెప్పారు. ఒంగోలు సమీపంలోని కొత్తపట్నం వద్ద తీరాన్ని తాకినట్లు సీఎంకు అధికారులు తెలియజేశారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జనం రోడ్లపైకి రాకుండా చూసుకోవాలన్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు, సబ్ స్టేషన్ల పరిస్థితిపై సీఎం ఆరా తీశారు.
మురసు తుపాను ప్రభావంతో చీరాలలో పెరిగిన ఈదురు గాలులు
మురసు తుపాను ప్రభావంతో చీరాలలో పెరిగిన ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో విపత్తు నివారణ బృందం తీర ప్రాంతానికి చేరుకుంది. చీరాలలో కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. చినగంజాంలో భారీ గాలులుతో కూడిన వర్షం, విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఒంగోలులో భారీ వర్షం, ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. అద్దంకిలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం, విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
నేడు పూర్తిస్థాయి డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల
నేడు పూర్తిస్థాయి డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ను పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేయనుంది. అక్టోబరు 13న డీఎస్సీ ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేశారు. దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఈ నెల 10 నుంచి చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మొత్తం 2,721 పోస్టులకు డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది.
తీరం దాటుతున్న మురసు తుపాన్
మురసు తుపాన్ తీరం దాటుతోంది. తీరం దాటే ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి మరో 2 గంటల సమయం పడుతోంది. ఒంగోలు సమీపంలో తుపాను తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. గడచిన 6 గంటల్లో గంటకు 9 కి.మీ. వేగంతో తుపాన్ కదులుతోంది. ప్రస్తుతం ఒంగోలుకు 30 కి.మీ., కావలికి 50 కి.మీ., బాపట్లకు 70కి.మీ., నెల్లూరుకు 100 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి 140కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. తీరం దాటే సమయంలో 100 నుంచి 120కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లో అనేక చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఆర్టీజీఎస్ సీఈవో ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. తుపాను వేళ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
తుపాను దృష్ట్యా నేడు బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు సెలవు
తుపాను దృష్ట్యా నేడు బాపట్ల, పల్నాడు, నెల్లూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు సెలవు ప్రకటించారు. మురసు తుపాను దృష్ట్యా సూర్యలంక బీచ్ మూసివేశారు. బీచ్కు పర్యాటకులు రావొద్దని అధికారుల హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
తుపాను వల్ల విజయవాడ డివిజన్లో పలు రైళ్లు రద్దు
తుపాను కారణంగా విజయవాడ డివిజన్లో పలు రైళ్లను రైల్వే శాఖ రద్దు చేసింది. మురసు తుపాను దృష్ట్యా మొత్తం 9 రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఇవాళ, రేపు వెళ్లాల్సిన విజయవాడ-గూడూరు, గూడూరు-విజయవాడ రైళ్లు, అలాగే గుంటూరు-తెనాలి, తెనాలి-గుంటూరు రైళ్లను రద్దు చేశారు. ఇవాళ వెళ్లాల్సిన తెనాలి-రేపల్లె రైలును, రేపు వెళ్లాల్సిన రేపల్లె-మార్కాపురం రోడ్డు, మార్కాపురం రోడ్డు-రేపల్లె రైళ్లను కూడా రద్దు చేసినట్లు రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
తుపాను వల్ల 8 ఇండిగో విమానాలు రద్దు
విజయవాడ: తుపాను వల్ల నేడు విజయవాడ నుంచి 8 ఇండిగో విమానాలు రద్దయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా కడప, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, సింగపూర్ సర్వీసులు రద్దు చేశారు.