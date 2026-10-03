03-10-2026 Telangana News Today Live Updates :హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్తో నేడు మంత్రుల ప్రయాణం
03-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్తో నేడు మంత్రుల ప్రయాణం
హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్తో నేడు మంత్రులు ప్రయాణించనున్నారు. ఉదయం 11 గం. బేగంపేట మెట్రో స్టేషన్ నుంచి మంత్రుల ప్రయాణం మొదలుకానుంది. నిన్న ఆర్టీసీ, మెట్రోరైలు ఉమ్మడి పాస్ను డిప్యూటీ సీఎం ఆవిష్కరించారు. మంత్రులందరికీ ఆర్టీసీ, మెట్రో డేపాస్ను భట్టి విక్రమార్క కొనుగోలు చేశారు.
ఖమ్మం జిల్లాలో విజృంభిస్తున్న విష జ్వరాలు
ఖమ్మం జిల్లాలో విష జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. ప్రజలు జ్వరంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు క్యూ కడుతున్నారు. జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, ఒళ్లు నొప్పులు, తలనొప్పితో అవస్థలు పడుతున్నారు. ఒకరికి జ్వరం వస్తే ఇంట్లో అందరికీ వైరల్ ఫీవర్స్ వ్యాపిస్తున్నాయి. వైరల్ ఫీవర్స్పై వైద్యారోగ్య సిబ్బంది ప్రత్యేక సర్వే నిర్వహిస్తోంది. గత నెలలో చాలామంది జ్వరాల బారిన పడినట్లు సర్వేలో వెల్లడైెంది.
బిహార్ను ముంచెత్తుతున్న భారీ వరదలు
బిహార్ను భారీ వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. వరదల వల్ల గండక్ నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. కరకట్టలు తెగిపోవడంతో సమీప ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ప్రమాద స్థాయిని మించి గంగా నది ప్రవహిస్తోంది. వివిధ జిల్లాలోని 28 ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ను అధికారులు జారీ చేశారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయ చర్యలను ముమ్మరం చేశారు.
సీఈసీ రాజీనామా చేయకపోతే ఈనెల 10న జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళన: సీజేపీ
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయకుంటే ఈ నెల 10న దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ ఆందోళన ఆందోళన నిర్వహించనున్నట్లు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. జ్ఞానేశ్ కుమార్ తప్పుకోకపోతే జంతర్ మంతర్ 2.0 మొదలవుతుందని అభిజీత్ దీప్కే హెచ్చరించారు. తమ ఆందోళన పూర్తిగా శాంతియుతంగా జరుగుతుంది అభిజీత్ దీప్కే పేర్కొన్నారు. నిరసనకారులను ఎక్కడ ఆపితే ఆ ప్రాంతమే తమకు జంతర్ మంతర్గా మారుతుందని ప్రకటించారు.
నేడు భారత్-పాక్ మధ్య పురుషుల క్రికెట్ ఫైనల్ మ్యాచ్
ఆసియా క్రీడల్లో భాగంగా నేడు భారత్-పాక్ మధ్య పురుషుల క్రికెట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. బంగారు పతకం కోసం రెండు దేశాలు తలపడనున్నాయి.
నేడు భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య మూడో వన్డే
నేడు భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య మూడో వన్డే మధ్యాహ్నం 2 గం.కు న్యూ చండీగఢ్ వేదికగా మ్యాచ్ జరగనుంది. వెస్టిండీస్తో ఇప్పటికే భారత్ 2-0 తేడాతో సిరిస్ కైవసం చేసుకుంది.
పెద్దపల్లి: మల్కాపూర్లో కత్తిపోట్ల కలకలం
పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం ఎన్టీపీసీ పరిధిలోని మల్కాపూర్లో కత్తిపోట్ల కలకలం రేపింది. చిరంజీవి అనే వ్యక్తి పై హోంగార్డ్ కత్తితో దాడి చేశారు. గాయపడిన వ్యక్తిని చికిత్స కోసం గోదావరిఖని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
స్విమ్మింగ్లో విజయవాడకు చెందిన ఆరేళ్ల చిన్నారి ఆర్య నైకీ రికార్డు
స్విమ్మింగ్లో విజయవాడకు చెందిన ఆరేళ్ల చిన్నారి ఆర్య నైకీ రికార్డు సాధించింది. అటల్ సేతు నుంచి ముంబయి గేట్వే వరకు ఈది ఆర్య రికార్డు సృష్టించింది. 17 కి.మీ. దూరాన్ని 3 గంటల 51 నిమిషాల్లో పూర్తి చేసింది. గతంలో జర్మనీలోని బోడెన్సీ లేక్ను ఈదింది.