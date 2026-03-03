03-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు సచివాలయంలో కలెక్టర్లతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం
03-03-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
తిరుమల : నేడు చంద్రగ్రహణం కారణంగా శ్రీవారి ఆలయం మూత
- ఉదయం 9 గం.కు గర్భాలయంతో పాటు మహాద్వారం తలుపులు మూసివేత
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 75,174 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.20 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 17,734 మంది భక్తులు
ఇరాన్పై దాడుల వివరాలను వెల్లడించిన అమెరికా శ్వేతసౌధం ప్రతినిధి కరోలిన్ లీవిట్
- ఇరాన్లో 49 మంది అత్యున్నత స్థాయి నేతలను మట్టుబెట్టాం: కరోలిన్ లీవిట్
- "ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ" ద్వారా ఇరాన్లో 49 మంది నేతలను మట్టుబెట్టాం: కరోలిన్
- ఒమన్ గల్ఫ్లో ఉన్న ఇరాన్కు చెందిన 11 యుద్ధ నౌకలను పేల్చేశాం: కరోలిన్ లీవిట్
- ఇరాన్ దాడుల్లో ఇప్పటివరకు ఆరుగురు అమెరికా సైనికులు మృతి: కరోలిన్ లీవిట్
నేడు సచివాలయంలో కలెక్టర్లతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం
- ఉదయం 9.30 నుంచి సా. 6 గంటల వరకు కలెక్టర్లతో సీఎం సమావేశం
- ప్రజా పాలన-ప్రగతి ప్రణాళికపై దిశానిర్దేశం చేయనున్న రేవంత్రెడ్డి
- ఉదయం సెషన్లో జనగణనపై కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేయనున్న ఉన్నతాధికారులు
- మధ్యాహ్నం 99 రోజుల ప్రణాళికపై చర్చించనున్న ఉన్నతాధికారులు
- నేడు కలెక్టర్లతోనూ చర్చించి 99 రోజుల ప్రణాళికను ఖరారు చేయనున్న సీఎం
- శాఖల వారీగా ప్రజెంటేషన్లు ఇవ్వనున్న ఉన్నతాధికారులు
- జనగణన కోసం 89వేల మంది సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వనున్న ఉన్నతాధికారులు
సౌదీ అరేబియా: రియాద్లోని అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంపై డ్రోన్ల దాడి
- అమెరకా దౌత్య కార్యాలయంపై దూసుకొచ్చిన రెండు డ్రోన్లు
- డ్రోన్ల దాడి వల్ల అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంలో స్వల్పంగా మంటలు
తిరుమల: నేడు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
- చంద్రగ్రహణం కారణంగా సుమారు 10.30 గంటల పాటు ఆలయం మూసివేత
- ఉదయం 9 గం.కు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులను మూసివేయనున్న అర్చకులు
- మధ్యాహ్నం 3.20 నుంచి సాయంత్రం 6.47 గంటల వరకు చంద్రగ్రహణ కాలం
- ఉదయం 9 గంటలకు అన్నవితరణ కేంద్రాల్లో ప్రసాదాల తయారీ నిలిపివేత
- సాయంత్రం గ్రహణం వీడాక శుద్ధి, పుణ్యాహవచనంతో దర్శనాలు ప్రారంభం
- నేటి బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు బ్రేక్ లేఖల స్వీకరణ అనుమతి నిరాకరణ
- ఇవాళ శ్రీవారి ఆలయంలో పలు ఆర్జిత సేవలు రద్దు
- ఇప్పటికే తిరుపతిలో సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత
- రేపు శ్రీవారి సర్వదర్శన టోకెన్లు జారీ పునఃప్రారంభం
- నేడు శ్రీవాణి ట్రస్టు దాతల టికెట్ల విక్రయాలు నిలిపివేత
- విమానాశ్రయంలో 200, రోజువారీ ఆన్లైన్ టికెట్ల జారీ నిలిపివేసిన టీటీడీ
- చంద్రగ్రహణం కారణంగా నేడు మల్లన్న ఆలయం మూసివేత(Lunar eclipse)
- ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 7.30 గంటల వరకు ఆలయ ద్వారాలు మూసివేత
- రాత్రి 7.30 గంటల నుంచి ఆలయ ద్వారాలు తెరవనున్న అర్చకులు
- నేడు ఆలయ శుద్ధి, మంగళ వాయిద్యాలు, సుసాంధ్యం, సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు
- రాత్రి 9 గం.కు శ్రీ స్వామిఅమ్మవార్ల మహామంగళ హారతులు
- రాత్రి 9 నుంచి రాత్రి 10.30 గంటల వరకు భక్తులకు స్వామివారి అలంకార దర్శనం
నేడు జెడ్డా నుంచి భారత్కు ప్రత్యేక విమానాలు నడపనున్న కేంద్రం
- జెడ్డాలో చిక్కుకున్న వారిని తీసుకువచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్న కేంద్రం
- 10 ఇండిగో విమానాలు నడపనున్నట్లు పౌరవిమానయానశాఖ వెల్లడి
- మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై సమీక్షించిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్(Union Minister Rammohan)
- విమానాలు జెడ్డా నుంచి హైదరాబాద్, ముంబయిలో దిగుతాయని వెల్లడి
- విమానాలు జెడ్డా నుంచి దిల్లీ, అహ్మదాబాద్లో దిగుతాయని వెల్లడి
రష్యా, తుర్కియే మధ్యవర్తిత్వం వహించాలని కోరిన ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి
- నేడు మాస్కోలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో చర్చలు జరుపుతామని వెల్లడి
- ఇప్పటికే తుర్కియే అధ్యక్షుడితో మాట్లాడామన్న ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి
- రష్యా, తుర్కియే మధ్యవర్తిత్వం వహించాలని కోరిన ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి
- ఇజ్రాయెల్, అమెరికా చర్యలు అంతర్జాతీయ న్యాయసూత్రాలకు విరుద్ధం: ఇరాన్
- మా దేశ సార్వభౌమత్వం, సమగ్రతను కాపాడుకుంటాం: ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి
ఇరాన్పై దాడులను మరింత పెంచుతామన్న ట్రంప్
- ఇరాన్పై దాడులను మరింత పెంచుతామన్న ట్రంప్
- అవసరమైతే భూతల పోరాటానికి దిగుతామని ట్రంప్ స్పష్టీకరణ
- ఇరాన్పై దాడుల్లో గల్ఫ్ దేశాలు తమ వెంటే ఉన్నాయన్న ట్రంప్
- దుర్మార్గపు పాలనతో పొంచిఉన్న ముప్పులను తొలగించడానికి ఇది ఉత్తమ అవకాశం: ట్రంప్
- ఇరాన్పై దాడుల విషయంలో మా లక్ష్యాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి: ట్రంప్
- మొదటిది ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యాలను నాశనం చేస్తున్నాం: ట్రంప్
- కొత్త క్షిపణులను తయారు చేసే వారి శక్తిని నాశనం చేస్తున్నాం: ట్రంప్
- రెండోది ఇరాన్ నౌకాదళాన్ని మేము సమూలంగా తుడిచిపెడుతున్నాం: ట్రంప్
- ఇప్పటికే 10 నౌకలను సముద్ర గర్భంలో కలిపేశాం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
- మూడోది ఇరాన్ ప్రపంచంలోనే ఉగ్రవాదానికి అతిపెద్ద స్పాన్సర్: ట్రంప్
- ఇరాన్ ఎన్నటికీ అణు ఆయుధాన్ని పొందకుండా నిర్ధారిస్తున్నాం: ట్రంప్
ఖమేనీ మృతితో ఇరాన్ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు: ట్రంప్
- ఇరాన్ నాయకత్వం లొంగిపోయేందుకు సిద్ధంగా ఉంది: ట్రంప్
- ఇరాన్ మిలిటరీ ఉన్నతాధికారులు చాలావరకు చనిపోయారు: ట్రంప్
- ఇరాన్లోని వందల లక్ష్యాలపై దాడులు చేశాం: అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- ప్రపంచం కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఇరాన్పై దాడులు చేశాం: ట్రంప్
- ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ స్థావరాలు, ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థపై దాడి చేశాం: ట్రంప్
- ఇరాన్కు చెందిన 9 నౌకలను ధ్వంసం చేశాం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
- ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకే ఇరాన్ సైనికులు లొంగిపోవాలనుకుంటున్నారు: ట్రంప్
- అణ్వాయుధాలు, క్షిపణులను ఇరాన్ వేగంగా తయారుచేస్తోంది: ట్రంప్
- అమెరికాను, మా స్థావరాలను ఢీకొట్టగలిగే క్షిపణులు ఇరాన్ వద్ద ఉన్నాయి: ట్రంప్
- అమెరికాను చేరుకోగలిగే క్షిపణులను కూడా ఇరాన్ తయారుచేస్తోంది: ట్రంప్
- అణ్వాయుధాల అభివృద్ధికి కవచంగా మిసైళ్లను వాడుకుంటున్నారు: ట్రంప్
- ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు, దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణులు మధ్యప్రాచ్యం, అమెరికాకు ముప్పు: ట్రంప్
- అమెరికాకు ఇప్పటికీ ఇరాన్ నుంచి ముప్పు పొంచి ఉంది: ట్రంప్
- ఇరాన్తో ఒబామా చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసినందుకు గర్వపడుతున్నా: ట్రంప్
- ఒప్పందం కొనసాగి ఉంటే ఇరాన్ ఇప్పటికే అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండేది: ట్రంప్
టీ20 ప్రపంచకప్లో రేపు తొలి సెమీఫైనల్ మ్యాచ్
- రేపు తొలి సెమీస్లో న్యూజిలాండ్తో తలపడనున్న దక్షిణాఫ్రికా
- కోల్కతాలో రాత్రి 7 గంటలకు న్యూజిలాండ్, దక్షిణాఫ్రికా తొలి సెమీస్