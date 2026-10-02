ETV Bharat / state

02-10-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్‌ మెట్రో, ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి ఉమ్మడి పాస్‌

Telangana News Today Live Updates
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 7:13 AM IST

Choose ETV Bharat

02-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

7:08 AM, 2 Oct 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: ఏవీ కాలేజ్‌లో వయెవృద్ధుల దినోత్సవ సదస్సు

వయెవృద్ధుల దినోత్సవం సందర్భంగా దోమలగూడలోని ఏవీ కాలేజ్‌లో ఈరోజు ఉదయం 10 గం.కు సదస్సు జరగనుంది. ఖాజాగూడ సమీపంలో ఉ. 8.15 గం.కు పికిల్‌బాల్‌ కోర్టు ప్రారంభంకానుంది. మాసబ్‌ట్యాంక్‌లోని నెహ్రూ ఆర్ట్‌ గ్యాలరీలో ప్రదర్శన జరగనుంది. బషీర్‌బాగ్‌ ప్రెస్‌క్లబ్‌లో ఉ10 గం.కు మంజీరా రచయితల సంఘం 40 ఏళ్ల మహాసభ జరుగుతుంది. ముఖ్య అతిథిగా మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు హాజరుకానున్నారు.

7:07 AM, 2 Oct 2026 (IST)

బెంగాల్‌ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ బ్యాంకు ఖాతాకు రూ.30 లక్షలు చేరాయన్న ఈడీ

బెంగాల్‌ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ బ్యాంకు ఖాతాకు రూ.30 లక్షలు చేరాయని ఈడీ తెలిపింది. ఇంద్రనీల్‌ సేన్ నుంచి మమత ఖాతాకు నగదు బదిలీ అయినట్లు వెల్లడించింది. ఇంద్రనీల్‌ సేన్ సన్నిహితుల కంపెనీకి రూ.85 కోట్ల విలువైన టెండర్లు దక్కాయని పేర్కొంది. టెండర్లకు ప్రతిఫలంగానే మమతకు నగదు బదిలీ అయిందని ఈడీ చెప్పింది.

7:03 AM, 2 Oct 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ మెట్రో, ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి ఉమ్మడి పాస్‌ను తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం

హైదరాబాద్‌ మెట్రో, ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి ప్రభుత్వం ఉమ్మడి పాస్‌ను తీసుకొచ్చింది. మీ టికెట్‌ పేరుతో ప్రయాణికులకు రోజువారి, నెలవారి కామన్‌ పాస్‌లు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. నేడు అధికారులతో కలిసి ఉమ్మడి పాస్ మీ టికెట్‌ను ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించనున్నారు. ప్రభుత్వం రోజువారి పాస్‌ మెట్రోకు రూ. 300, ఆర్టీసీకి రూ. 100 , మొత్తం కలిపి రూ. 400 ఖరారు చేసింది. నెలవారి పాస్ మెట్రోకు రూ. 7 వేలు, ఆర్టీసీకి రూ. 1,500గా మొత్తం కలిపి రూ. 8,500 ధర అని తెలిపింది.

7:01 AM, 2 Oct 2026 (IST)

పెరుగుతున్న డీజిల్, గ్యాస్ ధరలతో అమెరికన్లపై పెను భారం

పెరుగుతున్న డీజిల్, గ్యాస్ ధరలతో అమెరికన్లపై పెను భారం పడుతుంది. ఇరాన్ యుద్ధంతో 70 శాతానికిపైగా డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి. సెప్టెంబర్‌లో డీజిల్‌ ధరలు ఆల్‌టైమ్ రికార్డు సృష్టించాయి. కనీసం పెట్టుబడి కూడా వెనక్కి రాదని అమెరికా రైతుల్లో దిగులు చెందుతున్నారు.

6:56 AM, 2 Oct 2026 (IST)

బొల్లారం మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌ ఆయుధాల చోరీ కేసులో విస్తుపోయే విషయాలు

బొల్లారం మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌ ఆయుధాల చోరీ కేసులో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఉప్పుతోళ్ల మల్లేశ్ ఈ చోరీకి పాల్పడ్డాడు. మరో మూడేళ్ల సర్వీసు ఉండగానే తొలగించడంతో అతను విరమణ పొందాడు. దీంతో ఉన్నతాధికారులపై పెంచుకున్న కక్షతో పాటు, డబ్బు సంపాదించాలని ఈ చోరీకి పాల్పడినట్లు తేలింది. ఈ నెల11న మల్లేష్‌ను అరెస్టు చేశారు.

6:53 AM, 2 Oct 2026 (IST)

కేపీహెచ్‌బీలో మైనర్‌ బాలికను వేధిస్తున్న వ్యక్తి అరెస్ట్‌

కేపీహెచ్‌బీ పీఎస్‌ పరిధిలో మైనర్‌ బాలికను వేధిస్తున్న వ్యక్తి వెంకట్‌ (35) అరెస్ట్‌ అయ్యాడు. బాలికను వెంబడిస్తూ, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా వేధింపులకు పాల్పడినట్లు
బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాలను బ్లాక్‌ చేసినా కొత్త ఖాతాలతో బాలికకు మెసేజ్‌లు పెట్టినట్లు తెలిపారు. నిందితుడు బాలిక ఫొటోలను ఉపయోగించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి, జైలుకు తరలించారు.

6:51 AM, 2 Oct 2026 (IST)

దిల్లీలో ఈ నెల 5న కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతల సమావేశం

దిల్లీలో ఈనెల 5న సాయంత్రం 4 గం.కు కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతల సమావేశం జరగనుంది. ఇందులో కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శులు, ఇన్‌ఛార్జులు, పీసీసీ చీఫ్‌లు భేటీకానున్నారు.

6:48 AM, 2 Oct 2026 (IST)

వన్డే ప్రపంచకప్-2027 షెడ్యూల్ విడుదల

వన్డే ప్రపంచకప్-2027 షెడ్యూల్ విడుదలైంది. అక్టోబర్ 2 నుంచి నవంబర్ 21 వరకు జరగనుంది. టీమ్​ఇండియా షెడ్యూల్ వివరాలు ఇలా

  • 2027 అక్టోబర్ 7న భారత్-ఆసీస్ మధ్య తొలి మ్యాచ్‌
  • 2027 అక్టోబర్ 10న భారత్-పాక్ మ్యాచ్
  • 2027 అక్టోబర్ 14న భారత్-అఫ్గాన్ మ్యాచ్
  • 2027 అక్టోబర్ 17న భారత్-క్వాలిఫయర్-ఏ మ్యాచ్
  • 2027 అక్టోబర్ 24న భారత్-జింబాబ్వే మ్యాచ్
  • 2027 నవంబర్ 17, 18న సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లు
  • 2027 నవంబర్ 21న ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్

6:46 AM, 2 Oct 2026 (IST)

టీజేఎస్‌ కార్యాలయంలో నేడు ప్రొఫెసర్ కోదండరాం మౌనదీక్ష

ఎన్నికల సంఘం అనుసరిస్తున్న విధానాలను నిరసిస్తూ ప్రొఫెసర్ కోదండరాం నేడు మౌనదీక్ష చేపట్టనున్నారు. హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని టీజేఎస్ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఈ నిరసన కార్యక్రమం జరగనుంది.

6:44 AM, 2 Oct 2026 (IST)

మధ్యప్రదేశ్‌ : పూర్వకాలం నాటి వివిధ రాజ్యాలు, సంస్థానాలకు చెందిన నాణేలు

మధ్యప్రదేశ్​లో అజయ్ కుమార్ జైన్ వద్ద పూర్వకాలం నాటి రాజ్యాలు, సంస్థానాలకు చెందిన 1,000 అరుదైన పురాతన నాణేలు ఉన్నాయి. అవి సుమారు 2,000 సంవత్సరాల నాటి నాణేలుగా గుర్తించారు. నాణేలపై నాటి కాలంలో ప్రకృతి, రాజ చిహ్నాల ముద్రణ ఉంది.

6:40 AM, 2 Oct 2026 (IST)

స్విట్జర్లాండ్‌లో రికార్డు స్థాయిలో కరిగిపోతున్న హిమానీ నదాలు

స్విట్జర్లాండ్‌లో రికార్డు స్థాయిలో హిమానీనదాలు కరిగిపోయాయి. ఈ ఏడాది 5.5 శాతం మంచు కనుమరుగైంది. మానవ తప్పిదాల వల్లే విపత్కర పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గడిచిన ఐదేళ్లలోనే 20 శాతం మంచు కనుమరుగైంది. శతాబ్దం చివరికల్లా ఆల్ప్స్ హిమానీనదాలు పూర్తిగా కరిగిపోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంది.

TAGGED:

TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA TODAY LIVE UPDATES
TELANGANA NEWS LIVE UPDATES
TELANGANA TOP NEWS
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.