02-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తిరుమల : రేపు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
Published : March 2, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : March 2, 2026 at 7:30 AM IST
02-03-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- తిరుమల: శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
- కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 83,112 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.49 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 30,054 మంది భక్తులు
రేపు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
- తిరుమల : రేపు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
- చంద్రగ్రహణం కారణంగా సుమారు 10.30 గంటల పాటు ఆలయం మూసివేత
- రేపు ఉదయం 9 గం.కు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులను మూసివేయనున్న అర్చకులు
- రేపు మధ్యాహ్నం 3.20 నుంచి సాయంత్రం 6.47 గంటల వరకు చంద్రగ్రహణ కాలం
- రేపు ఉదయం 9 గంటలకు అన్నవితరణ కేంద్రాల్లో ప్రసాదాల తయారీ నిలిపివేత
- రేపు సాయంత్రం గ్రహణం వీడాక శుద్ధి, పుణ్యాహవచనంతో దర్శనాలు ప్రారంభం
- రేపటి బ్రేక్ దర్శనాలకు ఇవాళ సిఫార్సు బ్రేక్ లేఖల స్వీకరణ అనుమతి నిరాకరణ
- రేపు శ్రీవారి ఆలయంలో పలు ఆర్జిత సేవలు రద్దు
ఇప్పటికే తిరుపతిలో సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత
- ఈనెల 4న సర్వదర్శన టోకెన్లు జారీ పునఃప్రారంభం
- రేపు శ్రీవాణి ట్రస్టు దాతల టికెట్ల విక్రయాలు నిలిపివేత
- విమానాశ్రయంలో 200, రోజువారీ ఆన్లైన్ టికెట్ల జారీ నిలిపివేసిన టీటీడీ
దిల్లీ: అర్ధరాత్రి భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ అత్యవసర భేటీ
- దిల్లీ: అర్ధరాత్రి భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ అత్యవసర భేటీ
- పశ్చిమ ఆసియా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, చిక్కుకున్న భారతీయుల భద్రతపై చర్చ
- భేటీలో పాల్గొన్న అమిత్షా, రాజ్నాథ్సింగ్, జైశంకర్, నిర్మాల సీతారామన్
- భేటీలో పాల్గొన్న అజిత్ డోభాల్, పి.కె.మిశ్రా, శక్తికాంతదాస్
- భేటీలో పాల్గొన్న అనిల్ చౌహాన్, సోమనాథన్, విక్రం మిస్త్రీ
- పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులు, భారత్పై వాటి ప్రభావాన్ని వివరించిన ఉన్నతాధికారులు
- పశ్చిమాసియాలోని దుబాయ్, దోహాలో చిక్కుకున్న భారతీయుల భద్రతపై చర్చ
- దుబాయ్, దోహా, ఇతర విమానాశ్రయాల్లో చిక్కుకున్న వారిపై భద్రతపై చర్చ
- పరిస్థితులు మరింత విషమిస్తే ఎలా వ్యవహరించాలనే అంశంపై చర్చ
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహుతో ఫోన్లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
- ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహుతో ఫోన్లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
- ప్రస్తుత ప్రాంతీయ పరిస్థితులపై మోదీ, నెతన్యాహు మధ్య చర్చ
- ఇటీవల పరిణామాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోదీ
- పౌరుల భద్రతను ప్రాధాన్యతగా పరిగణించాలన్న ప్రధాని మోదీ
యూఏఈ అధ్యక్షుడితో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
- యూఏఈ అధ్యక్షుడితో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
- యూఏఈపై జరిగిన దాడులను ఖండించిన ప్రధాని మోదీ
- యూఏఈపై జరిగిన దాడిలో మృతుల పట్ల ప్రధాని మోదీ సంతాపం
- క్లిష్టసమయంలో యూఏఈకి భారత్ అండగా ఉంటుంది: ప్రధాని మోదీ
- యూఏఈలోని భారతీయులకు అండగా ఉంటున్నందుకు ధన్యవాదాలు: మోదీ
- ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడం, ప్రాంతీయ శాంతి, భద్రతకు మద్దతు ఇస్తున్నాం: మోదీ
ఇరాన్ నౌకాదళం ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేశాం: ట్రంప్
- ఇరాన్ నౌకాదళం ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేశాం: ట్రంప్
- 9 ఇరాన్ నౌకలను ధ్వంసం చేశాం : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్
- కొన్ని ముఖ్యమైన నౌకలు ధ్వంసమయ్యాయి: డొనాల్డ్ ట్రంప్
- అమెరికాతో చర్చలు జరిపేందుకు ఇరాన్ నేతలు ముందుకువచ్చారు: ట్రంప్
టీ-20 ప్రపంచకప్లో సెమీస్ చేరిన భారత్
- టీ-20 ప్రపంచకప్లో సెమీస్ చేరిన భారత్
- వెస్టిండీస్పై 5 వికెట్ల తేడాతో భారత్ విజయం
- కీలక మ్యాచ్లో అద్భుతంగా ఆడిన ఓపెనర్ సంజు శాంసన్
- 50 బంతుల్లో 97 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచిన సంజు శాంసన్
- 4 సిక్స్లు, 12 ఫోర్లతో 97 పరుగులు చేసిన సంజు శాంసన్
- భారత్ బ్యాటింగ్: తిలక్ వర్మ 27, సూర్యకుమార్ 18, పాండ్యా 17
- ఈ నెల 4న కోల్కతాలో దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ మధ్య తొలి సెమీస్
- ఈ నెల 5న ముంబయిలో భారత్, ఇంగ్లండ్ మధ్య రెండో సెమీస్
నేడు ఇందిరాపార్క్ వద్ద బీజేపీ నిరాహార దీక్ష
- నేడు ఇందిరాపార్క్ వద్ద బీజేపీ నిరాహార దీక్ష
- విశ్రాంత ఉద్యోగులకు పెండింగ్ బకాయిలు చెల్లించాలని వారికి మద్దతుగా దీక్ష
- నిరాహార దీక్షలో పాల్గొననున్న రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు
- నిరాహార దీక్షలో పాల్గొననున్న బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు
నేడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ పర్యటన
- నేడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ పర్యటన
- అనంతగిరిలో జరిగే డీసీసీ అధ్యక్షుల ముగింపు కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న రాహుల్గాంధీ
- శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో రాహుల్కు స్వాగతం పలకనున్న రేవంత్రెడ్డి
- రాహుల్గాంధీతో కలిసి శంషాబాద్ నుంచి వికారాబాద్ వెళ్లనున్న రేవంత్రెడ్డి
నేడు వికారాబాద్లో కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ ఎఫైర్స్ కమిటీ సమావేశం
- నేడు వికారాబాద్లో కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ ఎఫైర్స్ కమిటీ సమావేశం
- వికారాబాద్ అనంత పద్మనాభస్వామి డిగ్రీ కాలేజీ ఆవరణలో పీఏసీ సమావేశం
- పీఏసీ సమావేశానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరుకానున్న రాహుల్గాంధీ
- పీఏసీ ఛైర్మన్ మీనాక్షీ నటరాజన్ అధ్యక్షతన సమావేశం
- ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతం తదితర అంశాలపై చర్చ
- రాజ్యసభ సభ్యుల ఖరారుపై ఇవాళ చర్చించనున్న పీఏసీ
ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం తనతో చర్చలను కోరుకుంటోంది: ట్రంప్
- ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం తనతో చర్చలను కోరుకుంటోంది: ట్రంప్
- ఇరాన్తో చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- చర్చల పనిని ఇరాన్ త్వరగా చేయాలన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
- చర్చలు ఎప్పుడు జరుగుతాయన్న విషయాన్ని వెల్లడించని ట్రంప్
- ప్రపంచంలోనే ఇరాన్ నంబర్ వన్ స్టేట్ స్పాన్సర్ ఉగ్రవాదం: ట్రంప్
- ఇరాన్ బెదిరింపులు ఇకపై కొనసాగవు: డొనాల్డ్ ట్రంప్
- ధైర్యంగా మీ దేశాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇరానియన్లకు ట్రంప్ పిలుపు
- అమెరికా మీతో ఉందని మీకు వాగ్దానం చేసి నెరవేర్చాను: ట్రంప్
