02-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తిరుమల : రేపు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ

Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 2, 2026 at 7:07 AM IST

Updated : March 2, 2026 at 7:30 AM IST

02-03-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

7:30 AM, 2 Mar 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
  • తిరుమల: శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
  • కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 83,112 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.49 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 30,054 మంది భక్తులు

7:29 AM, 2 Mar 2026 (IST)

రేపు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ

  • తిరుమల : రేపు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
  • చంద్రగ్రహణం కారణంగా సుమారు 10.30 గంటల పాటు ఆలయం మూసివేత
  • రేపు ఉదయం 9 గం.కు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులను మూసివేయనున్న అర్చకులు
  • రేపు మధ్యాహ్నం 3.20 నుంచి సాయంత్రం 6.47 గంటల వరకు చంద్రగ్రహణ కాలం
  • రేపు ఉదయం 9 గంటలకు అన్నవితరణ కేంద్రాల్లో ప్రసాదాల తయారీ నిలిపివేత
  • రేపు సాయంత్రం గ్రహణం వీడాక శుద్ధి, పుణ్యాహవచనంతో దర్శనాలు ప్రారంభం
  • రేపటి బ్రేక్ దర్శనాలకు ఇవాళ సిఫార్సు బ్రేక్ లేఖల స్వీకరణ అనుమతి నిరాకరణ
  • రేపు శ్రీవారి ఆలయంలో పలు ఆర్జిత సేవలు రద్దు
    ఇప్పటికే తిరుపతిలో సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత
  • ఈనెల 4న సర్వదర్శన టోకెన్లు జారీ పునఃప్రారంభం
  • రేపు శ్రీవాణి ట్రస్టు దాతల టికెట్ల విక్రయాలు నిలిపివేత
  • విమానాశ్రయంలో 200, రోజువారీ ఆన్‌లైన్‌ టికెట్ల జారీ నిలిపివేసిన టీటీడీ

6:44 AM, 2 Mar 2026 (IST)

దిల్లీ: అర్ధరాత్రి భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ అత్యవసర భేటీ

  • దిల్లీ: అర్ధరాత్రి భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ అత్యవసర భేటీ
  • పశ్చిమ ఆసియా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, చిక్కుకున్న భారతీయుల భద్రతపై చర్చ
  • భేటీలో పాల్గొన్న అమిత్‌షా, రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌, జైశంకర్‌, నిర్మాల సీతారామన్‌
  • భేటీలో పాల్గొన్న అజిత్‌ డోభాల్‌, పి.కె.మిశ్రా, శక్తికాంతదాస్‌
  • భేటీలో పాల్గొన్న అనిల్‌ చౌహాన్‌, సోమనాథన్‌, విక్రం మిస్త్రీ
  • పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులు, భారత్‌పై వాటి ప్రభావాన్ని వివరించిన ఉన్నతాధికారులు
  • పశ్చిమాసియాలోని దుబాయ్‌, దోహాలో చిక్కుకున్న భారతీయుల భద్రతపై చర్చ
  • దుబాయ్‌, దోహా, ఇతర విమానాశ్రయాల్లో చిక్కుకున్న వారిపై భద్రతపై చర్చ
  • పరిస్థితులు మరింత విషమిస్తే ఎలా వ్యవహరించాలనే అంశంపై చర్చ

6:44 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహుతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ

  • ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహుతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
  • ప్రస్తుత ప్రాంతీయ పరిస్థితులపై మోదీ, నెతన్యాహు మధ్య చర్చ
  • ఇటీవల పరిణామాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని మోదీ
  • పౌరుల భద్రతను ప్రాధాన్యతగా పరిగణించాలన్న ప్రధాని మోదీ

6:44 AM, 2 Mar 2026 (IST)

యూఏఈ అధ్యక్షుడితో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ

  • యూఏఈ అధ్యక్షుడితో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
  • యూఏఈపై జరిగిన దాడులను ఖండించిన ప్రధాని మోదీ
  • యూఏఈపై జరిగిన దాడిలో మృతుల పట్ల ప్రధాని మోదీ సంతాపం
  • క్లిష్టసమయంలో యూఏఈకి భారత్ అండగా ఉంటుంది: ప్రధాని మోదీ
  • యూఏఈలోని భారతీయులకు అండగా ఉంటున్నందుకు ధన్యవాదాలు: మోదీ
  • ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడం, ప్రాంతీయ శాంతి, భద్రతకు మద్దతు ఇస్తున్నాం: మోదీ

6:44 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌ నౌకాదళం ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేశాం: ట్రంప్‌

  • ఇరాన్‌ నౌకాదళం ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేశాం: ట్రంప్‌
  • 9 ఇరాన్ నౌకలను ధ్వంసం చేశాం : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌
  • కొన్ని ముఖ్యమైన నౌకలు ధ్వంసమయ్యాయి: డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌
  • అమెరికాతో చర్చలు జరిపేందుకు ఇరాన్‌ నేతలు ముందుకువచ్చారు: ట్రంప్‌

6:43 AM, 2 Mar 2026 (IST)

టీ-20 ప్రపంచకప్‌లో సెమీస్‌ చేరిన భారత్‌

  • టీ-20 ప్రపంచకప్‌లో సెమీస్‌ చేరిన భారత్‌
  • వెస్టిండీస్‌పై 5 వికెట్ల తేడాతో భారత్ విజయం
  • కీలక మ్యాచ్‌లో అద్భుతంగా ఆడిన ఓపెనర్‌ సంజు శాంసన్‌
  • 50 బంతుల్లో 97 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచిన సంజు శాంసన్‌
  • 4 సిక్స్‌లు, 12 ఫోర్లతో 97 పరుగులు చేసిన సంజు శాంసన్‌
  • భారత్ బ్యాటింగ్‌: తిలక్ వర్మ 27, సూర్యకుమార్‌ 18, పాండ్యా 17
  • ఈ నెల 4న కోల్‌కతాలో దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య తొలి సెమీస్‌
  • ఈ నెల 5న ముంబయిలో భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ మధ్య రెండో సెమీస్‌

6:43 AM, 2 Mar 2026 (IST)

నేడు ఇందిరాపార్క్‌ వద్ద బీజేపీ నిరాహార దీక్ష

  • నేడు ఇందిరాపార్క్‌ వద్ద బీజేపీ నిరాహార దీక్ష
  • విశ్రాంత ఉద్యోగులకు పెండింగ్‌ బకాయిలు చెల్లించాలని వారికి మద్దతుగా దీక్ష
  • నిరాహార దీక్షలో పాల్గొననున్న రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు
  • నిరాహార దీక్షలో పాల్గొననున్న బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు

6:43 AM, 2 Mar 2026 (IST)

నేడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ పర్యటన

  • నేడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ పర్యటన
  • అనంతగిరిలో జరిగే డీసీసీ అధ్యక్షుల ముగింపు కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న రాహుల్‌గాంధీ
  • శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో రాహుల్‌కు స్వాగతం పలకనున్న రేవంత్‌రెడ్డి
  • రాహుల్‌గాంధీతో కలిసి శంషాబాద్ నుంచి వికారాబాద్‌ వెళ్లనున్న రేవంత్‌రెడ్డి

6:43 AM, 2 Mar 2026 (IST)

నేడు వికారాబాద్‌లో కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ ఎఫైర్స్ కమిటీ సమావేశం

  • నేడు వికారాబాద్‌లో కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ ఎఫైర్స్ కమిటీ సమావేశం
  • వికారాబాద్ అనంత పద్మనాభస్వామి డిగ్రీ కాలేజీ ఆవరణలో పీఏసీ సమావేశం
  • పీఏసీ సమావేశానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరుకానున్న రాహుల్‌గాంధీ
  • పీఏసీ ఛైర్మన్ మీనాక్షీ నటరాజన్ అధ్యక్షతన సమావేశం
  • ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతం తదితర అంశాలపై చర్చ
  • రాజ్యసభ సభ్యుల ఖరారుపై ఇవాళ చర్చించనున్న పీఏసీ

6:43 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం తనతో చర్చలను కోరుకుంటోంది: ట్రంప్‌

  • ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం తనతో చర్చలను కోరుకుంటోంది: ట్రంప్‌
  • ఇరాన్‌తో చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
  • చర్చల పనిని ఇరాన్‌ త్వరగా చేయాలన్న డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌
  • చర్చలు ఎప్పుడు జరుగుతాయన్న విషయాన్ని వెల్లడించని ట్రంప్‌
  • ప్రపంచంలోనే ఇరాన్ నంబర్ వన్ స్టేట్ స్పాన్సర్ ఉగ్రవాదం: ట్రంప్‌
  • ఇరాన్‌ బెదిరింపులు ఇకపై కొనసాగవు: డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌
  • ధైర్యంగా మీ దేశాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇరానియన్లకు ట్రంప్‌ పిలుపు
  • అమెరికా మీతో ఉందని మీకు వాగ్దానం చేసి నెరవేర్చాను: ట్రంప్‌
Last Updated : March 2, 2026 at 7:30 AM IST

