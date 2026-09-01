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01-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు, రేపు దిల్లీలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన

Telangana News Today Live Updates
తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2026 at 7:14 AM IST

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31-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:05 AM, 1 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ మధ్యాహ్నం పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కలవనున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

రెండు రోజుల దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ మధ్యాహ్నం సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కలవనున్నారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు ప్రాజెక్టులపై కేంద్రమంత్రులతో చర్చించనున్నారు. మెట్రో రైలుప్రాజెక్టుపై కేంద్రమంత్రి మనోహర్‌లాల్‌ ఖట్టర్‌ను కలవనున్నారు. మామునూరు విమానాశ్రయం పురోగతిపై కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌తో సీఎం సమీక్షించనున్నారు. డిఫెన్స్‌ కంపెనీలతో ఒప్పందాలపై రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌తోనూ ముఖ్యమంత్రి భేటీ అయ్యే అవకాశముంది.

7:00 AM, 1 Sep 2026 (IST)

నేడు, రేపు దిల్లీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

నేడు, రేపు దిల్లీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. రేపు మల్లికార్జున ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్‌ను కలవనున్నారు. ఈ మేరకు మంత్రి సురేఖ, చిన్నారెడ్డిపై క్రమశిక్షణ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై చర్చించే అవకాశముంది. వారిద్దరిపైనా వేటు వేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం. మంత్రి సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత వ్యాఖ్యలపై ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలని గట్టిగా పట్టుబట్టే అవకాశాలున్నాయి. మంత్రి సురేఖ విషయంలో వెనక్కి తగ్గే అవకాశాలు లేవని పార్టీవర్గాలు అంటున్నాయి. మీనాక్షి నటరాజన్‌తోనూ ఈ అంశంపై సీఎం చర్చించినట్లు సమాచారం. సురేఖకు మద్దతుగా పార్టీ ఇన్‌ఛార్జితో ఒకరిద్దరు మంత్రులు, నేతలు మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది. సీఎంతో పాటు భట్టి విక్రమార్క, మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్ కూడా దిల్లీ వెళ్లనున్నారు.

6:59 AM, 1 Sep 2026 (IST)

తుమ్మిడిహెట్టి ఆనకట్ట అంశంపై ఇవాళ దిల్లీలో కీలక సమావేశం

తుమ్మిడిహెట్టి ఆనకట్ట అంశంపై ఇవాళ దిల్లీలో కీలక సమావేశం జరగనుంది. కేంద్ర జలసంఘం ఛైర్మన్ అధ్యక్షతన తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర అధికారుల చర్చలుసమావేశంలో సీడబ్ల్యూసీ డైరెక్టరేట్ల అధికారులు పాల్గొననున్నారు. తుమ్మిడిహెట్టి ఆనకట్ట నిర్మాణం కోసం సాంకేతిక, అంతర్రాష్ట్ర అంశాలపై చర్చ జరపనున్నారు. 152 మీటర్ల ఎత్తుతో ఆనకట్ట నిర్మాణం కోసం అంగీకరించాలని తెలంగాణ మహారాష్ట్రను కోరనుంది.

6:57 AM, 1 Sep 2026 (IST)

దిల్లీలో నేడు, రేపు కేంద్ర జల్‌శక్తిశాఖ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ సదస్సు

దేశవ్యాప్తంగా సుస్థిర జలవనరుల నిర్వహణ- కార్యాచరణపై దిల్లీలో నేడు, రేపు కేంద్ర జల్‌శక్తిశాఖ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ సదస్సు జరగనుంది. దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో రెండు రోజులపాటు ఈ సదస్సు నిర్వహించనున్నారు.

6:54 AM, 1 Sep 2026 (IST)

రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ మధ్య అంతులేని పోరుకు తెరపడాలని ప్రధాని మోదీ ఆకాంక్ష

ఉక్రెయిన్‌‌లో కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికి శాంతి వైపు అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఉందని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. కిర్గిస్థాన్ రాజధాని బిష్కెక్‌లో జరుగుతున్న 26వ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) సదస్సు సందర్భంగా సోమవారం రోజు మోదీ, పుతిన్ ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇరువురు నేతలు తొలుత ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అనంతరం భారత్- రష్యా సంబంధాలు, ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం సహా పలు అంతర్జాతీయ అంశాలపై చర్చించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పుతిన్‌తో భేటీలో ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం గురించి భారత్ వైఖరిని మోదీ వివరించారు. వీలైనంత త్వరగా యుద్ధానికి ముగింపు పలికే చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ కోరారు. యుద్ధం కారణంగా మానవత్వం అడుగంటి పోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

6:50 AM, 1 Sep 2026 (IST)

నేపాల్-టిబెట్‌ వరదల్లో 939కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య

నేపాల్-టిబెట్‌ వరదల్లో మృతుల సంఖ్య 939కి పెరిగింది. ఈ వరదల్లో 4 వేలకు మందికి పైగా ఆచూకీ గల్లంతయ్యింది. రెస్క్యూ బృందాలతో సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పలు హైడ్రో ప్రాజెక్టుల సొరంగాల్లోనే 930మందికిపైగా సిబ్బంది చిక్కుకుపోయారని అధికారులు చెబుతున్నారు. గల్లంతైన వారిలో 14 మంది ఏపీకి చెందిన వారున్నారు. ఇప్పటివరకు సహయక సిబ్బంది 10 వేల మందిని రక్షించింది. సహాయక చర్యల్లో 20 వేలమంది సిబ్బంది సహా 14 హెలికాప్టర్లు పాల్గొన్నాయి. 154మంది భారత యాత్రికులను కాపాడినట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది.

6:48 AM, 1 Sep 2026 (IST)

సామాజిక కార్యకర్త అన్నాహజారేకు తీవ్ర అస్వస్థత

సామాజిక కార్యకర్త అన్నాహజారేకు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో హజారేను ముంబయిలోని బాంబే ఆసుపత్రికి తరలించగా ప్రస్తుతం ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. హజారే ఆరోగ్య పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు వైద్యబృందం సమగ్రంగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది.

6:41 AM, 1 Sep 2026 (IST)

అంతర్జాతీయ కెరీర్‌కు వీడ్కోలు పలికిన ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజ ప్లేయర్‌ మెస్సీ

అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్ స్టార్ లియోనల్ మెస్సి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ మేరకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో సుదీర్ఘ పోస్టు షేర్ చేశాడు. 2నెలల క్రితం ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లో ఓడిపోయినప్పుడే రిటైర్‌మెంట్‌ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మెస్సి తెలిపాడు. 2022 ఫిఫా ప్రపంచకప్, 2021, 2024 కోపా అమెరికా టైటిళ్లను మెస్సి అందించాడు. తన కెరీర్​లో సహకరించిన ఫుట్​బాల్ క్లబ్స్​కు, అభిమానులకు మెస్సి చివరిసారిగా ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో అర్జెంటీనా తరఫున బరిలోకి దిగాడు. ఈ టోర్నీలో మెస్సి 8 గోల్స్​తో రాణించాడు. కానీ, అతడి జట్టు ఫైనల్​లో స్పెయిన్​పై ఓడిపోయి రన్నరప్​గా నిలిచింది. సుదీర్ఘ కెరీర్​లో మెస్సి 207 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్​ల్లో 127 గోల్స్​ చేశాడు. కాగా, గతంలోనూ మెస్సి 2016లో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. కానీ ఆ తర్వాత రిటైర్మెంట్ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకొని మళ్లీ వచ్చాడు.

6:36 AM, 1 Sep 2026 (IST)

క్షుద్ర పూజల పేరుతో మోసాలు చేస్తున్న ఇద్దరు అరెస్టు

క్షుద్ర పూజలు, మంత్రాలు, చేతబడుల పేరుతో అమాయక ప్రజలను నమ్మించి భారీగా డబ్బులు వసూలు చేస్తూ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను సిరిసిల్ల పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఓ మహిళను టార్గెట్‌ చేసి క్షుద్ర పూజలతో నయం చేస్తామని చెప్పి ఆమె నుంచి రూ.62 లక్షలు దండుకొని చివరికి పోలీసుల చేతికి చిక్కారు. నిందితుల నుంచి రూ.30.50 లక్షల నగదు, పూజ సామగ్రి, బెల్లంతో తయారు చేసిన బొమ్మలు, పసుపు, కుంకుమ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరు ఇలాగే యాదగిరిగుట్టలో రూ.21 లక్షలు, కాశీలో రూ.13 లక్షలు తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. బాధితులు డబ్బులు అడిగితే చేతబడితో చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గుప్త నిధులు వెలికితీస్తామంటూ ఓ బాధితురాలిని నమ్మించిన నిందితులు పత్తెం లక్ష్మీరాజ్యం, తురుపాటి శ్యామ్‌కుమార్​ను అరెస్టు చేశారు.

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