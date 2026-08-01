01 August 2026 AP News Today Live Updates: పోలవరం జిల్లా చింతూరు డివిజన్లో పర్యటించిన కలెక్టర్ దినేష్కుమార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 10:30 AM IST
01 August 2026 AP News Today Live Updates : రాజమహేంద్రవరం వద్ద వేగంగా పెరుగుతున్న గోదావరి ప్రవాహం - ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 10.60 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం
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నాలుగు మండలాల్లో మొత్తం 26 రోడ్లు దిగ్బంధంలో ఉన్నాయి: కలెక్టర్ దినేష్కుమార్
పోలవరం జిల్లా చింతూరు డివిజన్లో కలెక్టర్ దినేష్కుమార్ పర్యటించారు. "నాలుగు మండలాల్లో మొత్తం 26 రోడ్లు దిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. సహాయ కేంద్రాల్లో తాగునీరు, నీటి ప్యాకెట్లు, చేతి పంపులు. డివిజనల్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ 24/7 పనిచేస్తోంది. మొత్తం 618 ఇళ్లు ముంపునకు గురయ్యాయి. 118 పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధంగా ఉంచాం. వరద నీటితో నిండిన రహదారులు, వాగులు దాటవద్దు" అని కలెక్టర్ దినేష్కుమార్ సూచించారు.
- రంపచోడవరం కలెక్టరేట్ కంట్రోల్ రూమ్ నం.18004254225
- చింతూరు సబ్ కలెక్టర్ కంట్రోల్ రూమ్ నం. 9490026397, 8121729228
- కంట్రోల్ రూమ్ నం. కూనవరం-9652814712, వి.ఆర్.పురం-7893946774
ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 11.40 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం
రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 11.40 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరింది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ 175 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీరు విడుదల చేశారు. సముద్రంలోకి 9.38 లక్షల క్యూసెక్కుల వరదనీరు విడుదల చేశారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద
శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి 1,51,366 క్యూసెక్కుల వరద నీరు శ్రీశైలానికి చేరుతోంది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 838.20 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలు కాగా, శ్రీశైలం జలాశయం ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 59.16 టీఎంసీలుగా నమోదయింది.
సాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో పులి మరణించిన సమాచారం తెలిసింది: పవన్
"సాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో పులి మరణించిన సమాచారం తెలిసింది. ప్రకృతి సమతుల్యత దెబ్బతినొద్దంటే పులుల సంరక్షణ ఎంతో ముఖ్యం. ఒక పులి ప్రాణం కోల్పోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. అడవులు, వన్యప్రాణులను కాపాడాల్సిన బాధ్యతను ఈ ఘటన గుర్తుచేస్తోంది. ఈ మరణం వెనుక ఉన్న కారణాలను వెలికి తీయడానికి విచారణ జరపాలి. సమగ్ర, పారదర్శక విచారణకు ఎన్.ఎస్.టి.ఆర్. ఫీల్డ్ డైరెక్టర్ను ఆదేశించా. సహజ మరణమా, వేటగాళ్ల దుశ్చర్య, విషప్రయోగం కోణాల్లో దర్యాప్తు జరగాలి. ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా పెట్రోలింగ్ పెంచాలని ఆదేశించా. క్షేత్రస్థాయి నిఘా బలోపేతానికి అటవీ శాఖ అధికారులను ఆదేశించా. ఏపీ అటవీ సంపద, ఇక్కడి జీవవైవిధ్య రక్షణ మనందరి కర్తవ్యం. కూటమి ప్రభుత్వం అడవుల పరిరక్షణకు, వన్యప్రాణి రక్షణకు కట్టుబడి ఉంది. ఎవరిదైనా తప్పు ఉన్నట్లు తేలితే చట్టప్రకారం అత్యంత కఠిన చర్యలు తప్పవని" డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
పోలవరం జిల్లా విలీన మండలాల్లో వరద విలయతాండవం
పోలవరం జిల్లా విలీన మండలాల్లో వరద విలయతాండవం చేస్తోంది. కూనవరం, వర రామచంద్రపురం, చింతూరు, ఎటపాక మండలాల్లో ప్రధాన రహదారులపై వరద నీటి ప్రవాహంతో రెండు రోజులుగా రాకపోకలు స్తంభించాయి. కూనవరం వద్ద శబరి నదిపై వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. భద్రాచలం వద్ద జాతీయ రహదారి 30ని తెలంగాణ అధికారులు మూసివేశారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి వస్తున్న ప్రధానికి సాదర స్వాగతం: పవన్
"భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి వస్తున్న ప్రధానికి సాదర స్వాగతం. ఏపీ ప్రజలపై ఉన్న అభిమానమే ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని సాకారం చేశాయి. ఏపీ సమగ్ర అభివృద్ధిపై ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి దృఢ సంకల్పం ఉంది. విమానాశ్రయంతో పాటు ఇతర మౌలిక వసతులకు దోహదం చేస్తాయి. రాష్ట్రంలో సమగ్ర అభివృద్ధితో కూడిన నూతన శకం ప్రారంభం కాబోతోంది" అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
నేడే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం
నేడే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం. ఉదయం 9.15 గం.కు విశాఖ నుంచి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు సీఎం రానున్నారు. ఉ. 10.45 గం.కు ప్రధానికి స్వాగతం గవర్నర్, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రి లోకేశ్, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు పలకనున్నారు. ఉ. 10.58కు ఎయిర్పోర్టు టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రధాని, సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం థింసాతో ప్రధానికి ఘన స్వాగతం పలికేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏకరూప దుస్తులతో రిహార్సల్కు అతిపెద్ద థింసా నృత్యంగా ఇప్పటికే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు సాధించింది. తెలుగు కళలు, సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా విమానాశ్రయ ప్రాంగణాన్ని ప్రభుత్వం తీర్చిదిద్దింది. విమానాశ్రయ స్వాగత ద్వారం వద్ద ఆకట్టుకునేలా భారీ స్థాయి ఏటికొప్పాక కళాకృతి ఏర్పాటు చేశారు. విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో తోలుబొమ్మలు, బొబ్బిలి వీణ, నాదస్వరం, లేపాక్షి నంది, బంగినపల్లి మామిడి చిత్రాల అలంకరించారు. విమానాశ్రయంలో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఎల్ఈడీ డిస్ప్లే వాల్ ఏర్పాటు చేశారు. టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రారంభించాక ఏపీ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని ప్రధాని తిలకించనున్నారు. టెర్మినల్ భవనం ప్రారంభం అనంతరం బహిరంగ సభలో నేతలు ప్రసంగించనున్నారు.
నెల్లిమర్ల, ఒడిశా వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు పార్కింగ్ కోసం ముంజేరు జంక్షన్కు మళ్లింపు
నెల్లిమర్ల, ఒడిశా వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు పార్కింగ్ కోసం ముంజేరు జంక్షన్కు మళ్లించారు. శ్రీకాకుళం, రాజాం, చీపురుపల్లి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ముంజేరు జంక్షన్కు మళ్లించారు. విశాఖ, అనకాపల్లి, విజయనగరం వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ట్రంపెట్ బ్రిడ్జివైపు మళ్లించారు. వీఐపీల వాహనాలు సవరవల్లి జంక్షన్ నుంచి సన్ రే రిసార్ట్స్ సర్వీస్ గేటు మీదుగా మళ్లించారు. సభా ప్రాంగణానికి కేవలం 400 నుంచి 600 మీటర్ల దూరంలోనే పార్కింగ్ వసతి ఏర్పాటు చేశారు. ఎయిర్పోర్ట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో 5 కి.మీ. పరిధిలో 48 గంటల పాటు 'నో ఫ్లైయింగ్ జోన్'. డీజీసీఏ అనుమతి లేకుండా డ్రోన్లు ఎగరవేస్తే జప్తుతో పాటు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
రాజమహేంద్రవరంలో భారీ వర్షం, రహదారులు జలమయం
రాజమహేంద్రవరంలో తెల్లవారుజాము నుంచి కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. రైల్వేస్టేషన్, స్టేడియం రోడ్, శ్యామల సెంటర్ సహా పలు ప్రాంతాలు జలమయ్యాయి. కోటిపల్లి, గోకవరం బస్టాండ్, హైటెక్ బస్టాండ్ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు జలమయం కావడం వల్ల వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. ఉదయం 7 గం.కు 55.3 అడుగులకు గోదావరి నీటిమట్టం చేరింది. దీంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో 15.4 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం ఉంది. వరదలో స్నానఘట్టాలు, కల్యాణకట్ట, విద్యుత్ స్తంభాలు మునిగాయి. వరద ఉద్ధృతితో పలు మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు వద్ద రాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం
ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు వద్ద రాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. త్రోవగుంట వద్ద బైక్ను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో శ్రీవాణినికేతన్ పాఠశాల మేనేజింగ్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్ రాజారావు అక్కడిక్కడే మృతి చెందారు. రాత్రి చెన్నై నుంచి ఒంగోలు వచ్చిన కుమారుణ్ని రాజారావు కలిశారు. తన కుమారుడిని ఒంగోలు స్టేషన్ నుంచి నాగులుప్పలపాడు తీసుకెళ్తుండగా ఘటన చోటు చేసుకుంది. నాగులుప్పలపాడులో అనేకమందికి అక్షరాభ్యాసం చేయడంలో రాజారావు కీలకపాత్ర పోషించారు.
విశాఖ, విజయనగరంలో పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లు
విశాఖ, విజయనగరంలో పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఐజీ రాజకుమారి నేతృత్వంలో భద్రత పర్యవేక్షణ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన విధుల్లో 7 వేలమంది పోలీసులు నిర్వహించనున్నారు.
రాజమహేంద్రవరం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి ప్రవాహం
రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 10.60 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరింది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ 175 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల చేశారు. సముద్రంలోకి 8.25 లక్షల క్యూసెక్కుల వరదనీరు విడుదల చేశారు.
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సభా ప్రాంగణానికి బయల్దేరిన 4,800 బస్సులు
విశాఖ: ఉదయం నుంచే భోగాపురానికి ప్రజలు చేరుకుంటున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజానీకం 4,800 బస్సుల్లో సభా ప్రాంగణానికి చేరుకుంటున్నారు. సభకు వచ్చినవారికి సిబ్బంది అల్పహారం పంపిణీ చేస్తోంది.
పశ్చిమ విదర్భ-మధ్యప్రదేశ్ సమీపంలో వాయుగుండం
పశ్చిమ విదర్భ-మధ్యప్రదేశ్ సమీపంలో వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. రాగల 24 గంటల్లో పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా వాయుగుండం కదలనుంది. సుస్పష్ట అల్పపీడనంగా వాయుగుండం బలహీనపడనుంది. మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గడ్ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్ష సూచన ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కోస్తాంధ్ర, యానాంలో చాలా చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ముందని పేర్కొంది. రాయలసీమలో కొన్నిచోట్ల వానలు పడే అవకాశముందని వెల్లడించింది.
రాజమహేంద్రవరం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి ప్రవాహం
రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 9.80 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరింది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ 175 గేట్లు ఎత్తి వరదనీరు దిగువకు విడుదల చేశారు. సముద్రంలోకి 7.30 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వెళ్తోంది.
నేడే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం
ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా నేడే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభించనున్నారు. ప్రారంభోత్సవంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి 3 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా. ప్రధాని సభకు 3 వేల సీసీ కెమెరాలతో పటిష్ట భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు. 7 వేల మంది పోలీసులతో అత్యంత పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. విమానాశ్రయానికి భూములిచ్చిన రైతులకు వీవీఐపీ గ్యాలరీలో సీట్లు ఏర్పాటు చేశారు. దూరం నుంచే సభావేదిక కనిపించేలా భారీ తెరలు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత నిర్మించిన తొలి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం భోగాపురం ఇది కావడం గమనార్హం.
అడుగడుగునా ఉత్తరాంధ్ర వైభవం ఉట్టిపడేలా భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు డిజైన్
అడుగడుగునా ఉత్తరాంధ్ర వైభవం ఉట్టిపడేలా భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు డిజైన్ చేశారు. ఎగిరే చేప ఆకారంలో ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనం నిర్మించారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో 3,800 మీటర్ల పొడవైన కోడ్-ఇ రన్వే ఏర్పాటు చేశారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద రన్వేల్లో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు రన్వే ఒకటి. ఏటా 60 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తారన్న అంచనాలతో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం చేశారు. 4 కోట్ల మంది ప్రయాణికులను హ్యాండిల్ చేసేలా ఎయిర్పోర్టు మాస్టర్ప్లాన్. వైడ్ బాడీ విమానాల సేఫ్ ల్యాండింగ్, టేకాఫ్లకు అనుకూలంగా ఎయిర్పోర్టు ఉండనుంది. విపత్తులను తట్టుకునేలా అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వినియోగించారు. 290 కి.మీ. వేగంతో వీచే గాలులనూ తట్టుకునేలా ఏటీసీ నిర్మాణం చేశారు. స్వాగత ద్వారం వద్ద భారీ ఏటికొప్పాక బొమ్మ ఏర్పాటు చేశారు.
నేడు భోగాపురంలో రెండున్నర గంటలపాటు ప్రధాని మోదీ పర్యటన
నేడు భోగాపురంలో రెండున్నర గంటలపాటు ప్రధాని మోదీ పర్యటించనున్నారు. ఉ.10.45 గం.కు దిల్లీ నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ప్రధాని రానున్నారు. ప్రత్యేక విమానంలో భోగాపురం విమానాశ్రయానికి మోదీ రానున్నారు. ప్రధానికి స్వాగతం గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు పలకనున్నారు.
- ఉ.10.50-55 గం.కు కారులో ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనానికి చేరుకోనున్న మోదీ
- ఉ.10.55-58 గం.కు టెర్మినల్ వద్ద 200మంది విద్యార్థులతో కూచిపూడి నృత్యం
- కూచిపూడి నృత్యంతో మోదీకి ఘనస్వాగతం పలకనున్న 200 మంది విద్యార్థులు
- ఉ.11-11.15 గం.కు విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులు పరిశీలించనున్న మోదీ
- ఉ.11.17-25 గం.కు ఓపెన్ టాప్ జీపులో బహిరంగసభకు వెళ్లనున్న మోదీ
- రూ.17,912 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు మోదీ ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు
- రూ.4,727 కోట్లతో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు తొలి దశను జాతికి అంకితం చేయనున్న మోదీ
- తార్లువాడలో ఏఎస్ఐపీ సెమీకండక్టర్ ఫెసిలిటీకి శంకుస్థాపన చేయనున్న మోదీ
- రూ.9,900 కోట్లకుపైగా పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించనున్న మోదీ
- కొత్త వంతెనలు, 4 లేన్ల బైపాస్లు జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని
- గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వే ప్యాకేజీలు జాతికి అంకితం చేయనున్న మోదీ
- మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయంలో మోదీ దిల్లీకి తిరుగుప్రయాణం
ప్రధాని, సీఎంకు ఘన స్వాగతానికి సిద్ధమైన థింసా కళాకారులు
విజయనగరం: ప్రధాని, సీఎంకు ఘన స్వాగతానికి థింసా కళాకారులు సిద్ధమయ్యారు. గిరిజన థింసా కళాకారుల కోసం ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. గిరిజన సంప్రదాయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే థింసా నృత్య ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేశారు. 13 వేలమంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలతో భారీ థింసా నృత్య ప్రదర్శించనున్నారు.
ప్రధానమంత్రి పర్యటన ప్రాంతాల్లో 3 వేల సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు
ప్రధానమంత్రి పర్యటన ప్రాంతాల్లో 3 వేల సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు చేశారు. సీసీ కెమెరాలను ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు అనుసంధానం చేశారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ప్రధాని సభా ప్రాంతం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఆధునిక తరహా విమానాశ్రయం: ప్రధాని
భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవంపై ప్రధాని మోదీ 'ఎక్స్'లో పోస్టు చేశారు. "అనుసంధానం, వాణిజ్యం, పర్యాటకాన్ని భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు పెంచుతోంది. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ఆధునిక తరహా విమానాశ్రయం" అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
ఆంధ్ర వర్సిటీ పరిధిలో ఇవాళ జరగాల్సిన పరీక్షలు వాయిదా
ఆంధ్ర వర్సిటీ పరిధిలో ఇవాళ జరగాల్సిన పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. నేడు జరగాల్సిన యూజీ, పీజీ, ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల పరీక్షల వాయిదా వేశారు. భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని నేడు ప్రారంభించనున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్, భద్రతా ఏర్పాట్లు, రవాణా అంతరాయం మొదలైనవి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆగస్టు 1న జరగాల్సిన యూజీ పరీక్షలు ఈనెల 24కు ఏయూ వాయిదా వేసింది. నేడు జరగాల్సిన ఎంబీఏ, ఎంహెచ్ఆర్ఎం పరీక్షలు, పీజీ డిప్లొమా ఇన్ కౌన్సెలింగ్ పరీక్షలు ఈనెల 5కు వాయిదా వేశారు. బి.ఫార్మసీ పరీక్షలు ఎల్లుండికి ఏయూ వాయిదా వేసింది.
భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ విడుదల
భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈనెల 17 నుంచి 24 అక్టోబర్ వరకు ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. హైదరాబాద్-భోగాపురం మధ్య రోజూ 5 సర్వీసులు, బెంగళూరు-భోగాపురం మధ్య రోజూ రెండు సర్వీసులతో పాటు, ఆది, శుక్రవారాలు మినహా మిగిలిన 5 రోజులు మరో సర్వీసును నడుపుతామన్నారు. విజయవాడ-భోగాపురం మధ్య రోజూ 4 సర్వీసులు నడపనున్నట్లు ఎయిరిండియా తెలిపింది.
నేడు ఏపీ విద్యాశాఖతో ఆస్ట్రేలియా వర్సిటీ కీలక ఒప్పందాలు
నేడు ఏపీ విద్యాశాఖతో ఆస్ట్రేలియా వర్సిటీ కీలక ఒప్పందాలు చేసుకోనుంది. మంత్రి లోకేశ్ సమక్షంలో పలు అవగాహన ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి. వర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ సౌత్వేల్స్, విద్యాశాఖ మధ్య చారిత్రక ఒప్పందాలు కుదరనున్నాయి. అంతర్జాతీయ విద్యా ప్రమాణాల పెంపే లక్ష్యంగా మంత్రి లోకేశ్ ముందడుగు వేస్తున్నారు.