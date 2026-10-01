01-10-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
01-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రష్యా సైన్యంలో భారతీయుల నియామక వార్తలపై విదేశాంగ శాఖ స్పందన
విదేశీ ఉపాధికి సంబంధించిన వార్తలపై విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ స్పందించింది. రష్యా సాయుధ దళాల్లో భారతీయుల నియామకాలకు సంబంధించిన వార్తలు వస్తూనే ఉన్నప్పటికీ, గత రెండేళ్లుగా దీనివల్ల కలిగే ప్రమాదాలు, ముప్పుల గురించి హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నామని ఆ శాఖ పేర్కొంది. ధ్రువీకరించని వ్యక్తులు లేదా ఏజెంట్ల ఆఫర్లకు లోబడి మోసపోవద్దని విదేశాల్లో ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న భారతీయులను హెచ్చరించింది. అధిక ఆదాయం ఆశించి కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగానే రష్యా సైన్యంలో చేరడానికి సిద్ధమవుతున్నారని గుర్తించినప్పటికీ, ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన మార్గమని అది నొక్కి చెప్పింది.
నేడు తుంగభద్ర జలాశయానికి సంబంధించిన అంశాలపై ఇంజినీర్ల ఉపసంఘం భేటీ
నేడు తుంగభద్ర జలాశయానికి సంబంధించిన అంశాలపై తుంగభద్ర డ్యామ్ బోర్డు కార్యాలయంలో ఇంజినీర్ల ఉపసంఘం సమావేశం జరగనుంది.
నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
సచివాలయంలో ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. 22ఏ జాబితా పరిస్థితిపై కేబినేట్ భేటీ కానుంది.
హైదరాబాద్: రేపటి నుంచి ఏబీఆర్ఎస్ఎం జాతీయ సమావేశాలు
హైదరాబాద్లో రేపటి నుంచి ఏబీఆర్ఎస్ఎం జాతీయ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈనెల 2 నుంచి 4 తేదీల వరకు అఖిల భారతీయ రాష్ట్రీయ శైక్షిక్ మహాసంఘ్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఇందులో విద్యావేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొంటారని ఏబీఆర్ఎస్ఎం రాష్ట్ర కన్వీనర్ యాదయ్య తెలిపారు.
తెలంగాణలో అమిత్షా పర్యటన
తెలంగాణలో అక్టోబర్ 4న అమిత్షా పర్యటించనున్నారు. మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్లో ఊర్జా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్లో సబర్ డెయిరీ మిల్క్ ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లోని ప్రతిమ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకల్లో పాల్గొననున్నారు.
రంగారెడ్డి: మొయినాబాద్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ ఆద్వర్యంలో ఏసీబీ దాడులు
రంగారెడ్డి జిల్లోలోని మొయినాబాద్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో డీఎస్పీ శ్రీధర్ ఆద్వర్యంలో ఏసీబీ దాడులు జరిగాయి. మున్సిపల్ అధికారులు 75,000 లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు పట్టుకున్నారు. అక్రమ నిర్మాణంపై చర్యలు తీసుకోకుండా ఉండడానికి రూ. లక్ష డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ అధికారులు లంచం అడిగితే 1064 నెంబర్కి సమాచారం ఇవ్వాలని ఏసీబీ డీఎస్పీ శ్రీధర్ తెలిపారు. వారి సమాచారం గోప్యంగా ఉంచి వారి పనిని చట్టప్రకారం చేసిపెడతామని ఏసీబీ డీఎస్పీ తెలిపారు.
గువాహటి వన్డేలో భారత్ అద్భుత విజయం
గువాహటి వన్డేలో భారత్ అద్భుత విజయం సాధించింది. 406 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని అలవోకగా ఛేదించింది. రెండో వన్డేలో వెస్టిండీస్పై 8 వికెట్ల తేడాతో భారత్ గెలుపొందింది. మరో 39 బంతులు మిగిలి ఉండగానే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
గువాహటి వన్డేలో వెస్టిండీస్పై శుభ్మన్ గిల్ డబుల్ సెంచరీ
భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ వన్డే క్రికెట్లో అద్భుతమైన రికార్డు సాధించాడు. అత్యంత వేగవంతమైన ద్విశతకం చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. వెస్టిండీస్తో రెండో వన్డేలో 117 బంతుల్లో 7 సిక్స్లు, 24 ఫోర్ల సాయంతో డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. 2022లో ఇషాన్ కిషన్ బంగ్లాదేశ్పై 126 బంతుల్లో ద్విశతకం చేయగా ఆ రికార్డును తాజాగా గిల్ అధిగమించాడు. ఈ మ్యాచ్లో మొత్తం 223 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచిన గిల్ వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు చేసిన కెప్టెన్గా ఘనత సాధించాడు.