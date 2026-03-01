01-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ఖమేనీ మృతి ఇరాన్ ప్రజలకే కాదు - అమెరికన్లకు గొప్ప విజయం : ట్రంప్
Published : March 1, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : March 1, 2026 at 7:35 AM IST
01-03-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
ఖమేనీ మృతి.. ఇరాన్ ప్రజలకే కాదు.. అమెరికన్లకు గొప్ప విజయం: ట్రంప్
- అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ బాధితులకు న్యాయం చేశాం: ట్రంప్
- ఇరానియన్లు దేశాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇది గొప్ప అవకాశం: ట్రంప్
- అమెరికా నిఘా, అధునాతన ట్రాకింగ్ వ్యవస్థల నుంచి ఖమేనీ తప్పించుకోలేకపోయారు: ట్రంప్
- ఇరాన్లోని ఇతర నాయకులు చేయగలిగేది ఏమీ లేదు: ట్రంప్
- ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్, సైన్యం, పోలీసులు మాతో పోరాడాలనుకోవట్లేదు: ట్రంప్
- ఇరాన్ సైన్యం మా నుంచి మద్దుతు కోరుకుంటున్నారు: డొనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఖమేనీ మృతి
- ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మరణించినట్లు ఇరాన్ అధికారిక మీడియా ప్రకటన
- దాడుల్లో ఖమేనీతో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులు మృతి
- దాడుల్లో ఖమేనీ కుమార్తె, అల్లుడు చనిపోయినట్లు ప్రకటన
- దాడుల్లో ఖమేనీ కోడలు, మనవరాలు చనిపోయినట్లు ప్రకటన
రంగారెడ్డి: చేవెళ్లలోని ఒక గోదాంలో అగ్నిప్రమాదం
రంగారెడ్డి: భవనం మొత్తం వ్యాపించిన మంటలు
మంటలార్పేందుకు యత్నిస్తున్న అగ్నిమాపకసిబ్బంది
సుమారు 3 గంటలకు పైగా శ్రమిస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ వ్యాప్తంగా 200కు పైగా మృతి
- ఇరాన్లోని ఓ పాఠశాలపై జరిగిన దాడిలో 160 మంది విద్యార్థులు మృతి
- దాడిలో 160 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందినట్లు పేర్కొన్న ఇరాన్ ప్రభుత్వం
- 160 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందినట్లు తెలిపిన ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థ
- తీవ్ర ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా 44 విమాన సర్వీసులు రద్దు చేసిన ఎయిర్ ఇండియా
ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ వ్యాప్తంగా 201 మంది మృతి
- ఇరాన్లోని ఓ పాఠశాలపై జరిగిన దాడిలో 86 మంది విద్యార్థులు మృతి
- దాడిలో 86 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందినట్లు పేర్కొన్న ఇరాన్ ప్రభుత్వం
- 86 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందినట్లు తెలిపిన ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థ
- తీవ్ర ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా 44 విమాన సర్వీసులు రద్దు చేసిన ఎయిర్ ఇండియా
మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై భారత్ ఆందోళన
- చర్చలు, దౌత్య మార్గాలతో సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ సూచన
- అన్ని దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను గౌరవించాలన్న భారత్
- ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగ మంత్రులతో ఫోన్లో మాట్లాడిన విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్
- గల్ఫ్ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులతో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడిన జైశంకర్
- గల్ఫ్ దేశాల్లో భారతీయుల పరిస్థితులపై ఆరా తీసిన విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్
- ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్లో ఉంటున్న భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: జైశంకర్
ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ ఖమేనీ మృతిచెందినట్లు పేర్కొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- ఖమేనీ మృతి చెందాడని సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్లో పోస్ట్ చేసిన ట్రంప్
- ఇరానియన్లు దేశాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇది గొప్ప అవకాశం: ట్రంప్
- ఇరాన్పై నిరంతరంగా భారీ బాంబు దాడులు కొనసాగుతాయి: ట్రంప్
- బాంబు దాడులు వారం, అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు కొనసాగుతాయన్న ట్రంప్
తమ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ మృతిచెందారన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
- అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హతమైనట్లు ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయన్న నెతన్యాహు
అమెరికాను ప్రజలకు ఇష్టంలేని యుద్ధంలోకి ట్రంప్ లాగుతున్నారు: కమలా హారిస్
- ఇరాన్లో పాలన మార్పు యుద్ధాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా: కమలా హారిస్
- యుద్ధం కోసం మన దళాలను హాని కలిగించే విధంగా ట్రంప్ ఉంచుతున్నారు: కమలా హారిస్
ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ వ్యాప్తంగా 200 మంది మృతి
- ఇరాన్లోని ఓ పాఠశాలపై జరిగిన దాడిలో 85 మంది విద్యార్థులు మృతి
- దాడిలో 85 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందినట్లు పేర్కొన్న ఇరాన్ ప్రభుత్వం
- 85 మంది విద్యార్థులు మృతి చెందినట్లు తెలిపిన ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థ
- తీవ్ర ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా 28 విమాన సర్వీసులు రద్దు చేసిన ఎయిర్ ఇండియా
- యూరప్, అమెరికా, కెనడాలోని వివిధ నగరాలను అనుసంధానించే విమానాలు రద్దు
- మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు విమానాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో
- విమాన సర్వీసులు నిలిపివేసిన ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్, ఆకాశ ఎయిర్, స్పైస్జెట్
- ఇరాన్ సహా 11 దేశాల గగనతలంపై ప్రయాణించ వద్దని డీజీసీఏ సూచన
- రేపటి వరకు ప్రయాణించవద్దని సూచించిన డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్
- ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్, గగనతలంపై ప్రయాణించవద్దని డీజీసీఏ సూచన
- యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్, ఒమన్ గగనతలంపై ప్రయాణించవద్దని సూచన
- ఇరాక్, జోర్డాన్, కువైట్, ఖతార్ దేశాల గగనతలంపై ప్రయాణించవద్దని డీజీసీఏ సూచన
ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడితో పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
- అప్రమత్తమైన పశ్చిమాసియాలోని భారత రాయబార కార్యాలయాలు
- భారత పౌరులు అనవసర ప్రయాణాలు మానుకోవాలి: భారత రాయబార కార్యాలయం
- భారత పౌరులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని భారత ఎంబసీ సూచన
- స్థానిక అధికారులు ఇచ్చిన సూచనలను పాటించాలని పేర్కొన్న భారత ఎంబసీ
- యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, జోర్డాన్ దేశాల్లోని భారత ఎంబసీలు అడ్వైజరీలు జారీ
ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్కు చెందిన ఇద్దరు ప్రముఖులు మృతి
- ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ రక్షణమంత్రి అమీర్ నాసిర్జాదే మృతి
- ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కమాండర్ పక్పూర్ మృతి
- ఇద్దరూ ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో చనిపోయినట్లు రాయిటర్స్ కథనం
టీ20ప్రపంచకప్ సూపర్-8లో నేడు రెండు మ్యాచ్లు
- సూపర్-8లో నేడు దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనున్న జింబాబ్వే
- దిల్లీలో ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 నుంచి దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే మ్యాచ్
టీ-20 ప్రపంచకప్: సూపర్-8 మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ విజయం
- పల్లెకెలె: శ్రీలంకపై 5 పరుగుల తేడాతో పాకిస్థాన్ గెలుపు
- స్కోర్లు: పాకిస్థాన్ 212/8, శ్రీలంక 207/6
- టీ20ప్రపంచకప్ సూపర్-8లో నేడు భారత్కు కీలక పోరు
- కోల్కతాలో ఇవాళ రాత్రి 7 నుంచి భారత్, వెస్టిండీస్ కీలక మ్యాచ్
- ఇప్పటికే సెమీస్కు చేరిన ఇంగ్లండ్, దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్
- టీ20 ప్రపంచకప్: చివరి సెమీస్ బెర్త్ కోసం వెస్టిండీస్తో తలపడనున్న భారత్
- మ్యాచ్ గెలిచి సెమీస్కు వెళ్లేందుకు భారత్, వెస్టిండీస్ వ్యూహాలు
టీ-20 ప్రపంచకప్ సెమీస్కు చేరిన న్యూజిలాండ్
- పాకిస్థాన్కు శ్రీలంక గట్టిపోటీ ఇవ్వడంతో సెమీస్కు చేరిన న్యూజిలాండ్
- టీ-20 ప్రపంచకప్ సెమీస్ రేసు నుంచి పాకిస్థాన్ ఔట్
- 3 పాయింట్లు, నెట్ రన్రేట్ ఎక్కువగా ఉండటంతో సెమీస్లోకి న్యూజిలాండ్
- టీ-20 ప్రపంచకప్లో ఇప్పటికే సెమీస్ చేరిన ఇంగ్లండ్, దక్షిణాఫ్రికా
