01-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ఖమేనీ మృతి ఇరాన్ ప్రజలకే కాదు - అమెరికన్లకు గొప్ప విజయం : ట్రంప్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 1, 2026 at 6:56 AM IST

Updated : March 1, 2026 at 7:35 AM IST

01-03-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

7:34 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ఖమేనీ మృతి.. ఇరాన్ ప్రజలకే కాదు.. అమెరికన్లకు గొప్ప విజయం: ట్రంప్‌

  • అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ బాధితులకు న్యాయం చేశాం: ట్రంప్‌
  • ఖమేనీ మృతి.. ఇరాన్ ప్రజలకే కాదు.. అమెరికన్లకు గొప్ప విజయం: ట్రంప్‌
  • ఇరానియన్లు దేశాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇది గొప్ప అవకాశం: ట్రంప్‌
  • అమెరికా నిఘా, అధునాతన ట్రాకింగ్ వ్యవస్థల నుంచి ఖమేనీ తప్పించుకోలేకపోయారు: ట్రంప్‌
  • ఇరాన్‌లోని ఇతర నాయకులు చేయగలిగేది ఏమీ లేదు: ట్రంప్‌
  • ఇరాన్‌ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్‌, సైన్యం, పోలీసులు మాతో పోరాడాలనుకోవట్లేదు: ట్రంప్
  • ఇరాన్‌ సైన్యం మా నుంచి మద్దుతు కోరుకుంటున్నారు: డొనాల్డ్‌ ట్రంప్

7:15 AM, 1 Mar 2026 (IST)

అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో ఖమేనీ మృతి

  • అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో ఖమేనీ మృతి
  • ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ ఖమేనీ మరణించినట్లు ఇరాన్‌ అధికారిక మీడియా ప్రకటన
  • దాడుల్లో ఖమేనీతో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులు మృతి
  • దాడుల్లో ఖమేనీ కుమార్తె, అల్లుడు చనిపోయినట్లు ప్రకటన
  • దాడుల్లో ఖమేనీ కోడలు, మనవరాలు చనిపోయినట్లు ప్రకటన

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

రంగారెడ్డి: చేవెళ్లలోని ఒక గోదాంలో అగ్నిప్రమాదం

రంగారెడ్డి: భవనం మొత్తం వ్యాపించిన మంటలు

మంటలార్పేందుకు యత్నిస్తున్న అగ్నిమాపకసిబ్బంది

సుమారు 3 గంటలకు పైగా శ్రమిస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై భారత్ ఆందోళన

  • మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై భారత్ ఆందోళన
  • చర్చలు, దౌత్య మార్గాలతో సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని భారత్‌ సూచన
  • అన్ని దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను గౌరవించాలన్న భారత్‌
  • ఇరాన్‌, ఇజ్రాయెల్‌ విదేశాంగ మంత్రులతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్‌
  • గల్ఫ్ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులతో కూడా ఫోన్‌లో మాట్లాడిన జైశంకర్‌
  • గల్ఫ్‌ దేశాల్లో భారతీయుల పరిస్థితులపై ఆరా తీసిన విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌
  • ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్‌లో ఉంటున్న భారతీయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: జైశంకర్‌

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్‌ ఖమేనీ మృతిచెందినట్లు పేర్కొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్

  • ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్‌ ఖమేనీ మృతిచెందినట్లు పేర్కొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
  • ఖమేనీ మృతి చెందాడని సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన ట్రంప్‌
  • ఇరానియన్లు దేశాన్ని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇది గొప్ప అవకాశం: ట్రంప్‌
  • ఇరాన్‌పై నిరంతరంగా భారీ బాంబు దాడులు కొనసాగుతాయి: ట్రంప్‌
  • బాంబు దాడులు వారం, అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు కొనసాగుతాయన్న ట్రంప్‌

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

తమ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ మృతిచెందారన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

  • తమ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ మృతిచెందారన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
  • అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హతమైనట్లు ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయన్న నెతన్యాహు

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

అమెరికాను ప్రజలకు ఇష్టంలేని యుద్ధంలోకి ట్రంప్ లాగుతున్నారు: కమలా హారిస్‌

  • అమెరికాను ప్రజలకు ఇష్టంలేని యుద్ధంలోకి ట్రంప్ లాగుతున్నారు: కమలా హారిస్‌
  • ఇరాన్‌లో పాలన మార్పు యుద్ధాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా: కమలా హారిస్‌
  • యుద్ధం కోసం మన దళాలను హాని కలిగించే విధంగా ట్రంప్‌ ఉంచుతున్నారు: కమలా హారిస్‌

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ సంయుక్త దాడితో పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత

  • ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ సంయుక్త దాడితో పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
  • అప్రమత్తమైన పశ్చిమాసియాలోని భారత రాయబార కార్యాలయాలు
  • భారత పౌరులు అనవసర ప్రయాణాలు మానుకోవాలి: భారత రాయబార కార్యాలయం
  • భారత పౌరులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని భారత ఎంబసీ సూచన
  • స్థానిక అధికారులు ఇచ్చిన సూచనలను పాటించాలని పేర్కొన్న భారత ఎంబసీ
  • యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, జోర్డాన్‌ దేశాల్లోని భారత ఎంబసీలు అడ్వైజరీలు జారీ

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్‌కు చెందిన ఇద్దరు ప్రముఖులు మృతి

  • ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్‌కు చెందిన ఇద్దరు ప్రముఖులు మృతి
  • ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ రక్షణమంత్రి అమీర్ నాసిర్జాదే మృతి
  • ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కమాండర్ పక్పూర్ మృతి
  • ఇద్దరూ ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో చనిపోయినట్లు రాయిటర్స్ కథనం

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

టీ20ప్రపంచకప్‌ సూపర్‌-8లో నేడు రెండు మ్యాచ్‌లు

  • టీ20ప్రపంచకప్‌ సూపర్‌-8లో నేడు రెండు మ్యాచ్‌లు
  • సూపర్‌-8లో నేడు దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనున్న జింబాబ్వే
  • దిల్లీలో ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 నుంచి దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే మ్యాచ్‌

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

టీ-20 ప్రపంచకప్‌: సూపర్‌-8 మ్యాచ్‌లో శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ విజయం

  • టీ-20 ప్రపంచకప్‌: సూపర్‌-8 మ్యాచ్‌లో శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ విజయం
  • పల్లెకెలె: శ్రీలంకపై 5 పరుగుల తేడాతో పాకిస్థాన్ గెలుపు
  • స్కోర్లు: పాకిస్థాన్ 212/8, శ్రీలంక 207/6

6:46 AM, 1 Mar 2026 (IST)

టీ20ప్రపంచకప్‌ సూపర్‌-8లో నేడు భారత్‌కు కీలక పోరు

  • టీ20ప్రపంచకప్‌ సూపర్‌-8లో నేడు భారత్‌కు కీలక పోరు
  • కోల్‌కతాలో ఇవాళ రాత్రి 7 నుంచి భారత్‌, వెస్టిండీస్‌ కీలక మ్యాచ్‌
  • ఇప్పటికే సెమీస్‌కు చేరిన ఇంగ్లండ్‌, దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్‌
  • టీ20 ప్రపంచకప్‌: చివరి సెమీస్‌ బెర్త్‌ కోసం వెస్టిండీస్‌తో తలపడనున్న భారత్‌
  • మ్యాచ్‌ గెలిచి సెమీస్‌కు వెళ్లేందుకు భారత్, వెస్టిండీస్‌ వ్యూహాలు

6:39 AM, 1 Mar 2026 (IST)

టీ-20 ప్రపంచకప్‌ సెమీస్‌కు చేరిన న్యూజిలాండ్‌

  • టీ-20 ప్రపంచకప్‌ సెమీస్‌కు చేరిన న్యూజిలాండ్‌
  • పాకిస్థాన్‌కు శ్రీలంక గట్టిపోటీ ఇవ్వడంతో సెమీస్‌కు చేరిన న్యూజిలాండ్‌
  • టీ-20 ప్రపంచకప్‌ సెమీస్‌ రేసు నుంచి పాకిస్థాన్ ఔట్‌
  • 3 పాయింట్లు, నెట్‌ రన్‌రేట్ ఎక్కువగా ఉండటంతో సెమీస్‌లోకి న్యూజిలాండ్‌
  • టీ-20 ప్రపంచకప్‌లో ఇప్పటికే సెమీస్‌ చేరిన ఇంగ్లండ్‌, దక్షిణాఫ్రికా
Last Updated : March 1, 2026 at 7:35 AM IST

TODAY TOP NEWS TELANGANA
TELANGANA NEWS TODAY LIVE
TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA NEWS TODAY LIVE

