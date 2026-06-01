june 1st 2026 News Today AP Live Updates: జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఫలితాలు విడుదల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 6:54 AM IST

Updated : June 1, 2026 at 9:54 AM IST

june 1st 2026 News Today AP Live Updates: ఉత్తీర్ణత సాధించిన 56,880 మంది విద్యార్థులు

9:51 AM, 1 Jun 2026 (IST)

జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఫలితాలు విడుదల

జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. 56,880 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. శుభం కుమార్ జాతీయ స్థాయిలో తొలి ర్యాంకు సాధించారు. జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌లో తెలుగు విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. మోహిత్ శేఖర్ శుక్లా ఆల్ ఇండియా 4వ ర్యాంకు సాధించారు. విశాఖ నారాయణ కాలేజీకి చెందిన సందీప్‌కు 5వ ర్యాంకు వచ్చింది. మేడిశెట్టి నాగసహర్షకు 9వ ర్యాంకు, దర్శ్ సిక్కాకు 10వ ర్యాంకు వచ్చింది. జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌లో తెలుగు విద్యార్థులు సత్తా చాటారు.

9:49 AM, 1 Jun 2026 (IST)

నేడు సిట్‌ విచారణకు మాజీ సీఎం జగన్‌ పీఏ కేఎన్‌ఆర్‌

మాజీ సీఎం జగన్‌ పీఏ కేఎన్‌ఆర్‌ నేడు సిట్‌ విచారణకు రానున్నారు. మద్యం ముడుపుల కేసులో కేఎన్‌ఆర్‌ను సిట్​ అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు. కేఎన్‌ఆర్‌తో పాటు పలువురు బినామీలను ప్రశ్నించనున్నట్లు తెలిసింది. ఇవాళ విచారణకు రావాలని ఇటీవల కేఎన్‌ఆర్‌కు సిట్‌ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. విజయవాడ సిట్‌ కార్యాలయంలో కేఎన్‌ఆర్‌ను అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు. ఇటీవలే 2 రోజులు సిట్​ అధికారులు కేఎన్‌ఆర్‌ను ప్రశ్నించి బినామీల వివరాలు రాబట్టారు. వైఎస్సార్​సీపీ అధికార ప్రతినిధి శివశంకర్‌రెడ్డి.. కేఎన్‌ఆర్‌ బినామీగా సిట్​ గుర్తించింది. సిట్​ అధికారులు కేఎన్‌ఆర్‌ ఆస్తులపై వివరాలు రాబడుతున్నారు.

9:46 AM, 1 Jun 2026 (IST)

మెగా డీఎస్సీతో లక్షలమంది నిరుద్యోగ యువత జీవితాల్లో వెలుగులు: మంత్రి గొట్టిపాటి

మెగా డీఎస్సీతో లక్షలమంది నిరుద్యోగ యువత జీవితాల్లో వెలుగులు నిండాయమని మంత్రి గొట్టిపాటి అన్నారు. ఆదరణ చూసి ఓర్వలేకే కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్సార్​సీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని మంత్రి అన్నారు. ఉద్యోగాల భర్తీని వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లు పక్కనపెట్టిందని, నేడు మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్​సీపీకి మాట్లాడే హక్కు లేదని అన్నారు. యువతకు ఉద్యోగాలు వస్తుంటే వైఎస్సార్​సీపీకి కడుపుమంటని, వైఎస్సార్​సీపీకి యువత భవిష్యత్తుపై చిత్తశుద్ధి లేదని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ ఆరోపించారు. అభివృద్ధి మా అజెండా అని, దుష్ప్రచారం వైఎస్సార్​సీపీ అజెండా అని మంత్రి గొట్టిపాటి అన్నారు.

8:28 AM, 1 Jun 2026 (IST)

8:26 AM, 1 Jun 2026 (IST)

పెనుకొండలోని తోటగిరిలో కొండచిలువ కలకలం

శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండలోని తోటగిరిలో కొండచిలువ ఓ ఇంట్లోకి చొరబడింది. కొండచిలువ ఇంటి ఆవరణలోని కోళ్ల గూడులోకి చొరబడి కోడిని మింగి కదలకుండా ఉంది. అటవీశాఖ సిబ్బంది ఆ కొండచిలువను పట్టుకుని అడవిలో వదిలిపెట్టారు.

8:25 AM, 1 Jun 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 21 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 92,826 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.85 కోట్లు రాగా 42,747 మంది భక్తులు స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:46 AM, 1 Jun 2026 (IST)

నేడు కాకినాడ జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. N.చామవరంలో 'పేదల సేవలో' కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొంటారు. ప్రజలతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకుంటారు. సమస్యల పరిష్కారంపై అదికారులతో చర్చిస్తారు. మధ్యాహ్నం లబ్ధిదారులకు NTR భరోసా పింఛన్లు అందజేస్తారు. అనంతరం తుని నియోజకవర్గ TDP శ్రేణులతో చంద్రబాబు సమావేశం కానున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సన్నద్ధత, కూటమి బలోపేతం, స్థానిక పరిస్థితులపై నాయకులు, కార్యకర్తలతో సీఎం చర్చించనున్నారు. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రజావేదిక సభ వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. వైద్యశిబిరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లను కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ హరేందిర ప్రసాద్‌, ఎస్పీ బిందు మాధవ్‌, ఇతర అధికారులు పరిశీలించారు.

6:45 AM, 1 Jun 2026 (IST)

నేటి నుంచి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం

నేటి నుంచి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. విశాఖ ప్రధాన కేంద్రంగా 18వ రైల్వే జోన్‌ ప్రారంభంకానుంది. భారత రైల్వే వ్యవస్థలోనే అత్యంత కీలకమైన, వ్యూహాత్మకమైన రైల్వే జోన్​గా ఇది ఉంది. రైల్వే జోన్‌తో రూ.లక్షా 6 వేల కోట్లతో మౌలిక వసతులు సమకూరనున్నాయి.

6:41 AM, 1 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు

రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఓవైపు ఎండలు, మరోవైపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడుతున్నాయి. వాతావరణం మార్పుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. నేడు అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే నేడు ఇతర జిల్లాల్లోనూ ఆకస్మిక వర్షాలకు అవకాశం ఉంది. నేడు పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లో 42 నుంచి 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలకు అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా నేడు కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు, మార్కాపురం, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 42 నుంచి 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుకు అవకాశం ఉంది. నేడు పార్వతీపురం, అల్లూరి, తూ.గో., ప.గో. జిల్లాల్లో 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు, నేడు నంద్యాల, కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో 40 నుంచి 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుకు అవకాశం ఉంది.

6:39 AM, 1 Jun 2026 (IST)

ప.గో. జిల్లా: తణుకులో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ, ఒకరు మృతి

ప.గో. జిల్లా తణుకులో రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందారు. ఘర్షణలో ఉందుర్తి ఎలీషా(30) మృతి చెందారు, అలాగే చిన్నాకు అనే వ్యక్తికి గాయాలు అయ్యాయి.

