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తమ్ముడు సినిమా రీక్రియేట్​ - అదరగొట్టిన లిటిల్ స్టార్స్​

సాహసానికి వయసుతో సంబంధం లేదని నిరూపించిన చిన్నారులు - శరీరంపై నుంచి ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ఏకంగా వంద కార్లు, బైకులు -పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ రికార్డులు సొంతం

Little Brothers Created a Bench Mark With Stunts
Little Brothers Created a Bench Mark With Stunts (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 5:05 PM IST

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Little Brothers Created a Bench Mark With Stunts : "లుక్ ఎట్ మై ఫేస్ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ ఐ వండర్ వాట్ ఐ సీ" ఈ సాంగ్​కు ఉన్న క్రేజే వేరు. కేవలం పాటకే కాదండోయ్, అందులో పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ చేసిన స్టంట్స్ కూడా అంతే క్రేజ్ కలిగి ఉన్నాయి. అప్పట్లో అలా స్టంట్స్ చేయడానికి ఎంతో మంది ప్రయత్నించారు. అలాంటి ఒక సీన్ అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది. కానీ ఇలాంటి స్టంట్స్ చేసింది మాత్రం యూత్ అనుకుని భ్రమపడేరు. కాదండోయ్, 12,13 ఏళ్ల ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఈ సాహసానికి ఒడిగట్టారు. అంతే కాకుండా ప్రత్యేకంగా రికార్డుల్లో కూడా స్థానం సంపాదించుకున్నారు. వీళ్ల ప్రోగ్రామ్‌ను చూడడానికి వచ్చిన వారంతా పిల్లలే ఘనులని అంటూ అభినందించారు.

సినిమాల్లో హీరోలు చేసే సాహసోపేతమైన స్టంట్స్‌ను చూసి మనం తరచుగా పులకించిపోతాం. 'తమ్ముడు' సినిమాలో పవన్ కల్యాణ్ చేతులపై నుంచి కార్లు దూసుకెళ్లే సన్నివేశాన్ని చూసి థియేటర్లలోని ప్రేక్షకులు నోరు తెరిచి ఉండిపోయారు. ఇప్పుడు అనంతపురం జిల్లాలో అంతే ఉత్కంఠభరితమైన, వెన్నులో వణుకు పుట్టించే నిజ జీవిత స్టంట్స్ జరిగాయి. తాడిపత్రి పట్టణానికి చెందిన ఇద్దరు సోదరులు తమ అసాధారణ ప్రతిభతో, ఉక్కులాంటి ధైర్యంతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

సెంచరీలతో రికార్లు : అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రికి చెందిన సోదరులైన చింత సాయి నర్సింహారెడ్డి, చింత గౌతమ్ కుమార్ రెడ్డి తమ అసాధారణమైన సాహస విన్యాసాలతో అందరినీ అబ్బురపరిచారు. ఇటీవల తాడిపత్రిలోని అయాన్ టైక్వాండో అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఒక స్టంట్ షోలో ఈ సోదరులు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. వారు నేలపై బోర్లా పడుకుని చేతులు చాచి ఉండగా, ఏకంగా 100 కార్లు వారి చేతులపై నుంచి వరుసగా దూసుకెళ్లాయి. అంతటితో ఆగకుండా, వారు తమ శరీరంపై 100 మోటార్‌సైకిళ్లను కూడా నడిపించారు.ఈ ఘనత అక్కడ గుమిగూడిన జనసమూహం గుండెలు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయేలా చేసింది. ఇంత చిన్న వయసులో చేసిన ఈ సాహసోపేతమైన ప్రదర్శనలు సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అయ్యాయి.

ఇంతకు ముందు కూడా రికార్డ్​లు : లక్కీ, విక్కీలు ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలు చేయడం ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో, వారు 100 ట్యూబ్ లైట్లను, 100 మట్టి పెంకులను తమ శరీరాలపై పగలగొట్టుకుని రికార్డులు సృష్టించారు. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనలకు గాను వారు ప్రతిష్టాత్మకమైన తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో కూడా స్థానం సంపాదించారు. ఈ సోదరుల అద్భుతమైన విన్యాసాలను వీక్షించడానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి వారు ఈ సాహసోపేతమైన విన్యాసాలు చేస్తుండగా, ప్రేక్షకులు కేరింతలు కొడుతూ చప్పట్లు కొట్టారు. వారి తల్లిదండ్రులు, శిక్షకులు, స్థానిక నివాసితులు వారిని అభినందిస్తూ, వారు మరిన్ని జాతీయ, అంతర్జాతీయ రికార్డులు సాధించి దేశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తెస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

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TAGGED:

100 VEHICLES STUNT
BROTHERS UNBETABLE STUNTS
TADIPATRI BROTHERS STUNTS
తాడిపత్రికి చెందిన బ్రదర్స్​
LITTLE BROTHERS STUNTS

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